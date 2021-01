COVID-19 :

Une nouvelle année différente à Times Square 0:40

. – Oui, 2020 a été en grande partie une catastrophe. Personne ne vous reproche de vouloir la nouvelle année. Mais célébrer dans le mauvais sens pourrait entraîner des mois de souffrance à cause du COVID-19.

«Le problème est que nous avons actuellement beaucoup de transmission du COVID-19 aux États-Unis», a déclaré le Dr Peter Hotez, doyen de l’École nationale de médecine tropicale de la Baylor School of Medicine.

“Concrètement, cela signifie que si vous allez à une fête avec cinq personnes ou plus, il y aura presque certainement quelqu’un avec Covid-19 à cette fête.”

Toute rencontre avec des personnes en dehors de votre bulle spéciale est risquée. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles les fêtes du Nouvel An peuvent être particulièrement dangereuses:

Ils sont probablement à l’intérieur: Le réveillon du Nouvel An pourrait être la fête la plus froide de la pandémie aux États-Unis, ce qui signifie plus de fêtes à l’intérieur et un risque accru de propagation des aérosols.

Les scientifiques savent maintenant que le coronavirus “peut rester dans l’air pendant des minutes à des heures”, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“Ces virus peuvent infecter les personnes qui se trouvent à plus de 2 mètres de la personne infectée ou après que cette personne a quitté l’espace.”

Les clients ne peuvent pas porter de masques en permanence: Qu’ils grillent du champagne à minuit ou grignotent toute la nuit, les fêtards sont susceptibles de retirer leur masque, s’ils en portent un.

Même si l’événement est petit, toute personne en dehors de votre bulle de distanciation sociale pourrait être infectée ou infecter d’autres personnes.

“Si vous organisez une fête dans votre quartier, ou si vous invitez simplement des amis, le risque est assez élevé”, a déclaré Hotez.

Il est important de se rappeler que le coronavirus peut être transmis simplement en parlant. Et de nombreuses infections proviennent de personnes qui ne présentent pas de symptômes (ou qui n’en présentent pas encore).

Les jeunes peuvent penser qu’ils sont invincibles: même les personnes jeunes, auparavant en bonne santé, ont souffert de complications à long terme du covid-19.

“Nous voyons des maladies graves chez les jeunes adultes en bonne santé sans causes sous-jacentes apparentes”, a déclaré Hotez.

«Si cela est dû à… une dose plus élevée du virus, s’ils ont des altérations génétiques dont ils ne sont pas au courant, nous ne comprenons tout simplement pas. Nous ne pouvons donc pas prédire de manière fiable qui gérera bien ce virus et qui ne le fera pas.

Certains jeunes ont éprouvé une confusion mentale à long terme, un essoufflement et une fatigue extrême des mois après l’infection.

D’autres complications peuvent inclure “des lésions vasculaires à long terme, des lésions cardiovasculaires, des lésions pulmonaires, des effets neurologiques, ainsi que des troubles cognitifs”, a déclaré Hotez.

En général, les personnes plus jeunes sont plus susceptibles d’être asymptomatiques que les personnes âgées. Mais cela pose un autre problème: le risque de transmettre le coronavirus à de nombreuses personnes sans le savoir.

Les personnes présentes peuvent chanter ou crier: Chanter et crier peuvent être des moyens dangereusement efficaces de lancer le coronavirus dans les airs.

Dans l’État de Washington, par exemple, 53 membres d’une chorale sont tombés malades (et deux personnes sont décédées) après qu’un des membres a assisté aux répétitions et a ensuite été testé positif au COVID-19.

Les fêtes du Nouvel An sont “ un rêve de Covid-19 ”

Parce que le coronavirus est très contagieux, “il n’en faut pas beaucoup pour que cela devienne incontrôlable”, a déclaré Hotez.

«Les voix à volume élevé pour que votre voix soit entendue sur la musique. Le manque d’utilisation de masques. Le fait qu’ils soient à l’intérieur. Le fait que les gens boivent de l’alcool, ils peuvent donc être plus proches que d’habitude. Cette nouvelle année les vacances sont parfaitement faites pour SARS-CoV-2 », le nom scientifique du nouveau coronavirus.

“C’est un rêve COVID-19 pour le virus, malheureusement”, a déclaré Hotez.

“Toutes ces raisons sont des raisons importantes pour lesquelles nous ne devrions pas nous réunir ce soir du Nouvel An.”

Existe-t-il un moyen de célébrer la nouvelle année en toute sécurité?

“Oui, absolument, quelle que soit la personne dont vous vous éloignez socialement”, a déclaré Hotez.

Le CDC a une longue liste d’idées sur la façon de célébrer la nouvelle année en toute sécurité. Entre elles:

– Organisez une fête virtuelle avec des amis et célébrez ensemble.

– Planifiez un compte à rebours pour le quartier jusqu’à minuit. Les voisins peuvent sortir et applaudir depuis le devant de leur maison.

– Choisissez un repas spécial dans un restaurant local à partager avec votre famille.

– Regardez les célébrations à la télévision ou en ligne.

– Appelez, envoyez des SMS ou laissez des messages vocaux à vos amis et à votre famille en leur souhaitant une bonne année.

Si vous avez déjà des projets pour une grande fête, n’ayez pas peur de les annuler pour assurer un bon départ pour 2021.

“Ce n’est pas grave si vous décidez de reporter ou d’annuler votre réunion”, déclare le CDC. “Faites ce qu’il y a de mieux pour vous.”

Et ne vous inquiétez pas, ce sera probablement la dernière fois que des experts en santé vous demanderont de sauter la célébration du Nouvel An.

“Une fois que nous aurons commencé à nous faire vacciner, nous serons dans une bien meilleure position d’ici le milieu de l’année prochaine”, a déclaré Hotez. “Et nous pouvons avoir une nouvelle année 2022 beaucoup plus heureuse.”