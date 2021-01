COVID-19 :

Hong Kong . – Des programmes publics de vaccination de masse utilisant un vaccin contre le coronavirus chinois sont en cours en Indonésie et en Turquie, où des dizaines de millions de personnes devraient recevoir des doses du vaccin CoronaVac, fabriqué par la société Sinovac basée à Pékin.

Mercredi, le président indonésien Joko Widodo a semblé recevoir la première dose de vaccin CoronaVac du pays, après que le gouvernement l’ait autorisé pour une utilisation d’urgence. Jeudi, pendant ce temps, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu’il avait également été vacciné.

Cependant, ces programmes de vaccination surviennent malgré des doutes croissants sur l’efficacité du médicament, qui la semaine dernière s’est avéré avoir un taux d’efficacité de seulement 50,38% dans les essais de stade avancé au Brésil, nettement plus bas qu’auparavant. qui a montré les résultats précédents. Ce taux dépasse à peine le seuil d’efficacité de 50% fixé par l’Organisation mondiale de la santé et est bien inférieur aux 78% précédemment annoncés en grande pompe en Chine au début du mois.

Cet écart apparent a soulevé des inquiétudes chez certains scientifiques et ébranlé la confiance internationale dans les vaccins fabriqués en Chine.

«Étant donné que de nombreux pays prévoient de commander ou ont déjà commandé des vaccins Sinovac, cela pourrait saper la volonté des gens de les prendre, car les gens peuvent remettre en question l’utilité des vaccins», a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale. au Council on Foreign Relations, basé aux États-Unis, et un expert du système de santé chinois. “Cela pourrait être un obstacle potentiel.”

Les résultats brésiliens suggèrent que CoronaVac est beaucoup moins efficace que les vaccins développés par Pfizer-BioNTech et Moderna, qui ont un taux d’efficacité d’environ 95%. La Russie affirme que son vaccin Spoutnik V est efficace à 91%, tandis que le vaccin britannique, développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, a une efficacité moyenne de 70%. Le vaccin de Sinovac a un taux d’efficacité inférieur à celui de son rival national, développé par la société d’État Sinopharm, qui affirme être efficace à 79,34%.

Vaccins chinois en revue

Les vaccins Sinovac et Sinopharm ont été considérés comme des candidats pour des vaccins potentiellement abordables et facilement disponibles. Contrairement aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, les vaccins chinois ne nécessitent pas de chambre froide coûteuse.

Sinovac a conclu des accords avec au moins six gouvernements, avec des plans pour fournir 46 millions de doses de son vaccin CoronaVac au Brésil, 50 millions de doses à la Turquie et 7,5 millions de doses à Hong Kong. Il fournira également 40 millions de doses du vaccin en vrac (le concentré de vaccin avant de le diviser en flacons) à l’Indonésie pour une production locale.

La Thaïlande a commandé 2 millions de doses de CoronaVac et prévoit de recevoir les 200 000 premières doses en février, tandis que les Philippines ont commandé 25 millions de doses, dont le premier lot devrait également arriver le mois prochain, selon ..

Cependant, suite à la publication des données d’essai brésiliennes, d’autres pays réexaminent actuellement les plans potentiels.

Le ministre de la Santé de Singapour a déclaré que les responsables examineraient le vaccin Sinovac avant de l’appliquer à leurs citoyens. Singapour n’a pas approuvé le vaccin, mais a conclu un accord d’achat avec l’entreprise. Le ministre de la Santé, Gan Kim Yong, a déclaré que le vaccin devrait passer par un processus réglementaire et approuvé par l’Autorité des sciences de la santé de Singapour, selon le Straits Times.

La Malaisie a également déclaré qu’elle chercherait plus de données auprès de Sinovac avant d’approuver et d’acheter des fournitures, a rapporté ., tandis qu’à Hong Kong, qui a signé un accord avec Sinovac, un conseiller médical principal a déclaré qu’un groupe d’experts examinerait chaque vaccin sur la base de données cliniques.

Malgré le fait que le régulateur de l’agence brésilienne de la santé Anvisa ait voté en faveur de l’autorisation de l’utilisation d’urgence du vaccin CoronaVac de Sinovac dimanche, il a déclaré qu’il n’avait pas accès aux données importantes sur le vaccin dans l’étude par Phase 3, telle que la durée de la protection fournie par le vaccin et ses effets sur les personnes âgées et d’autres groupes spécifiques, tels que les personnes souffrant de comorbidités.

Le programme national de vaccination du Brésil devrait commencer le 20 janvier, selon le ministère de la Santé.

Et alors que les gouvernements thaïlandais et philippin ont jusqu’à présent approuvé publiquement le lancement de Sinovac, les politiciens des deux pays ont remis en question leurs plans de mise en œuvre. En réponse aux préoccupations, les régulateurs thaïlandais ont demandé à Sinovac de fournir des informations plus détaillées sur les essais cliniques.

Mercredi, Sinovac a défendu la sécurité et l’efficacité de son vaccin. “Ces résultats d’essais cliniques de phase 3 sont suffisants pour démontrer que l’innocuité et l’efficacité du vaccin CoronaVac sont bonnes dans le monde entier”, a déclaré le président de la société Yin Weidong lors d’une conférence de presse, selon ..

Différents taux d’efficacité

Une partie de la confusion concernant le vaccin Sinovac tourne autour des différents taux d’efficacité et des données disponibles.

La Turquie, qui a approuvé mercredi le vaccin Sinovac pour une utilisation d’urgence, a rapporté une efficacité de 91,25%, tandis que l’Indonésie a rapporté 65,3%.

Les données du Brésil, quant à elles, ont montré une efficacité de 50,38% pour ceux qui ont souffert de cas très légers de covid-19. Mais le taux est passé à 78% pour les cas légers à graves.

«Il est difficile d’interpréter toutes ces informations sans regarder les ensembles de données complets. Cela met en évidence le problème de la publication de données par le biais de communiqués de presse plutôt que de les publier dans une revue à comité de lecture », a déclaré le professeur Lawrence Young, virologue et professeur d’oncologie moléculaire à l’Université de Warwick, dans un communiqué. “Il met également en évidence les différentes approches des exigences d’approbation réglementaire.”

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un essai peut produire un taux d’efficacité différent d’un autre, y compris la façon dont ils ont été réalisés, ou pour que le vaccin soit plus ou moins efficace dans différents groupes d’âge ou différents groupes de population, selon les experts. .

Un représentant de Sinovac a déclaré à CNN que l’écart dans les résultats était dû à des situations différentes dans les pays où les essais cliniques étaient menés.

“Les résultats proviennent de populations différentes, dans des endroits différents avec des taux de morbidité différents, et couvrent donc une gamme relativement large”, a déclaré le représentant.

Mais au milieu de la grande quantité d’informations sur les nouveaux vaccins qui sortent chaque jour, les analystes disent qu’il y a un risque que les gens deviennent confus et perdent confiance en eux.

«Il y a un risque que les gens comprennent mal la science», a déclaré le Dr Nikki Turner, directeur du Centre consultatif d’immunisation de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande. «Il y a un point vraiment important ici à propos d’essayer de communiquer efficacement la science derrière ces vaccins. Surtout quand les choses avancent très vite.

Et l’efficacité ne signifie pas nécessairement à quel point le vaccin s’avère efficace. «Une fois que le vaccin est passé des essais cliniques à la communauté, vous devez réfléchir de manière générale aux différents aspects de ce qui fait fonctionner un vaccin», a déclaré Turner.

“Certains vaccins peuvent être plus efficaces pour réduire la maladie, certains vaccins peuvent être plus efficaces pour réduire la transmission, donc cela dépend de votre objectif.”

Là où ils sont le plus nécessaires

Le souci qu’un pays dépend d’un seul vaccin avec un taux d’efficacité plus faible est qu’il ne peut pas nécessairement développer l’immunité collective requise dans une population.

Ce débat s’est déroulé cette semaine en Australie, où certains scientifiques ont proposé un report de la vaccination à grande échelle.

L’Australie a obtenu 54 millions de doses du vaccin AstraZeneca de l’Université d’Oxford et prévoit de commencer à l’appliquer plus tard cette année. Cependant, certains scientifiques, dont le président de l’Australian and New Zealand Society for Immunology, ont fait valoir que le vaccin n’assurera pas l’immunité du troupeau et que les plans de mise en œuvre devraient être interrompus, citant son faible taux d’efficacité par rapport aux vaccins fabriqués en Etats-Unis

Le médecin-chef de l’Australie, Paul Kelly, a tenté d’apaiser ces inquiétudes, affirmant que “AstraZeneca est, d’après les preuves dont nous disposons jusqu’à présent, un vaccin sûr et efficace”. Et il a ajouté que plus de données sont attendues.

Les experts ont déclaré que si la discussion scientifique sur la disponibilité de nouvelles données est une bonne chose, elle ne devrait pas nuire au fait que tous les vaccins qui ont été approuvés dans les pays du monde se sont avérés sûrs et efficaces pour arrêter mort et maladie grave.

L’Australie a enregistré moins de 30000 cas de COVID-19 et moins de 1000 décès, selon l’Université Johns Hopkins. Plusieurs autres pays de la région Asie-Pacifique qui ont eu un succès similaire dans le contrôle de la pandémie ont des accords d’achat de vaccins, mais semblent attendre plus de données et voir ce qui se passe lors de la vaccination à grande échelle dans le plus de pays. touchés, avant de vacciner leurs propres citoyens.

La Nouvelle-Zélande a été saluée comme un modèle mondial pour sa gestion de l’épidémie; n’a pas eu de cas de transmission locale depuis le 18 novembre. Aucun vaccin n’a été approuvé dans le pays, bien qu’il ait conclu des accords avec plusieurs développeurs de vaccins pour accéder à leurs candidats une fois que les régulateurs locaux auront donné le feu vert.

Turner, de l’Université d’Auckland, estime qu’attendre et évaluer de nouvelles données sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins signifiera que la population pourra avoir une plus grande confiance en eux.

«Il y a des communautés dans le monde qui sont inquiètes à propos des nouveaux vaccins, des nouvelles technologies vaccinales. Sont-ils sûrs? Sont-ils efficaces? Donc, si nous n’avons pas à précipiter les décisions d’urgence avec des données préliminaires, nous sommes bien placés pour attendre encore quelques mois et obtenir des données plus complètes sur l’efficacité et la sécurité de ces vaccins », a-t-il déclaré.

Cependant, attendre trop longtemps pourrait risquer une autre épidémie, en particulier compte tenu des nouvelles variantes potentiellement plus transmissibles.

“Il s’agit d’un équilibre entre l’introduction de vaccins dans le pays pour relancer l’économie et essayer d’empêcher la maladie d’entrer dans notre pays, par rapport à aller de l’avant et à perdre la confiance de la communauté”, a déclaré Turner.

Jamie Triccas, professeur de microbiologie médicale à la faculté des sciences médicales de l’Université de Sydney, a déclaré qu’avec la pandémie qui fait toujours rage, plusieurs vaccins de divers fournisseurs devraient être envisagés et il est important de les utiliser tous.

«L’essentiel est que nous voulions arrêter les morts, c’est la première chose que vous voulez. Si vous vaccinez autant de personnes que vous le pouvez, vous savez que le vaccin n’empêchera peut-être pas tout le monde d’être infecté, mais qu’il est efficace pour arrêter les infections graves, les hospitalisations et les décès », a-t-il déclaré.

Le temps n’est pas de notre côté. Nous sommes dans une situation où nous avons plus de décès et de cas par jour que jamais. Il est temps de coopérer et de faire sortir tous les vaccins le plus rapidement possible, à condition qu’ils soient sûrs et aient un niveau d’efficacité convenu aussi efficace.

Nectar Gan et Jadyn Sham de CNN ont contribué aux reportages de Hong Kong et Rodrigo Pedroso a contribué aux reportages de Sao Paulo.