COVID-19 :

VARSOVIE – Les expéditions de vaccins contre le coronavirus ont atteint toute l’Union européenne alors que les autorités se préparaient à administrer dimanche les premières injections aux personnes les plus vulnérables dans le cadre d’un effort coordonné.

Les vaccins développés par Pfizer et BioNTech sont arrivés par camion dans des entrepôts à travers le continent vendredi et tôt samedi matin après avoir quitté une usine en Belgique avant Noël.

Le lancement marque un moment d’espoir pour une région qui comprend certaines des zones où le virus a émergé le plus fortement dans le monde, comme l’Italie et l’Espagne, et d’autres, comme la République tchèque, qui ont été épargnées du pire dès le départ et que jusqu’à la chute boréale, les pires coups ont été portés à leurs systèmes de santé.

Au total, les 27 États membres de l’UE ont enregistré au moins 16 millions de cas de coronavirus et plus de 336 000 décès.

“Voici la bonne nouvelle pour Noël”, a déclaré samedi le ministre allemand de la Santé Jens Spahn lors d’une conférence de presse. «Pour le moment, des camions traversent l’Europe, l’Allemagne et leurs régions, afin de livrer le premier vaccin. Après-demain, d’autres livraisons suivront. Ce vaccin est la clé décisive pour mettre fin à cette pandémie ».

“C’est la clé pour retrouver nos vies”, a souligné Spahn.

Bien que le plan commence dimanche, la Hongrie a commencé à vacciner les médecins et les infirmières contre le COVID-19 ce samedi après l’arrivée des 9750 premières unités du vaccin de l’usine Pfizer-BioNTech, a rapporté le journal numérique Telex.

La première personne vaccinée dans ce pays d’Europe centrale a été le docteur Adrienne Kertész, de l’hôpital “Dél-pesti” de Budapest.

Plusieurs pays ont suspendu leurs vols avec le Royaume-Uni pour tenter de contenir la propagation d’une souche du virus qui peut accélérer la transmission jusqu’à 70%.

Les autorités hongroises avaient annoncé ces derniers jours que la vaccination commencerait le dimanche 27 décembre, comme dans le reste de l’Europe, mais ce samedi elles ont décidé d’avancer la date.

La distribution est le résultat d’une coordination entre les 27 États membres, ce qui aide le bloc à projeter également un sentiment d’unité dans une mission de complexité logistique pour sauver des vies après les difficultés de négociation et de conclusion d’un accord commercial de dernière minute. post-Brexit avec la Grande-Bretagne.

Les premières injections, cependant, sont limitées à un peu moins de 10 000 doses dans la plupart des pays, et les programmes de vaccination de masse devraient commencer jusqu’en janvier.

Chaque pays décidera qui recevra les premiers vaccins, mais ils accordent tous la priorité aux plus vulnérables.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

Les autorités françaises ont déclaré qu’elles donneraient la priorité aux personnes âgées, sur la base de l’impact élevé chez les personnes âgées des épidémies précédentes en France. L’agence française de sécurité médicale surveillera les éventuels problèmes.

Selon les plans précédemment communiqués par les autorités sanitaires hongroises, les médecins, les infirmières et autres travailleurs des hôpitaux où les patients atteints de coronavirus sont traités reçoivent en premier le vaccin. Après eux, les patients atteints de maladies chroniques et les personnes âgées seront vaccinés, pour élargir plus tard l’accès au médicament aux masses.