Le ministre des Finances et porte-parole du gouvernement, Maria Jesus Montero, a annoncé ce mercredi lors de la conférence de presse après le Conseil des ministres que le vaccinations et les tests de la maladie covid-19 sera exonéré du paiement du Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, ce n’est pas une décision du gouvernement mais une détermination de tous les partenaires de l’Union européenne.

«La modification que nous allons faire dans notre pays ira dans le sens que les vaccins et les tests covid n’ont pas la TVA associée et sont donc à un TVA à taux zéro“A déclaré Montero aux journalistes.

“Dans tous les cas, je dois me rappeler que pour les citoyens espagnols, les vaccins seront gratuits, administrés par le système de santé national, et donc, comme ils touchent ce groupe de population, l’appel sera lancé par le autorités sanitaires”, s’est qualifié.

En d’autres termes, les économies de TVA, en réalité, ne se produiront que dans le cas de ceux qui sont testés pour covid-19 à eux seuls et non dans le système national de santé, même s’il sera nécessaire de voir si cette réduction de la taxe affectera à terme le consommateur final ou non.

Le gouvernement a précisé que la TVA pour les tests covid-19 et les vaccins ira dans le “sens” à 0%, mais n’a pas confirmé si ce sera le taux qui sera appliqué dans tous les cas.

Il faudra également attendre les petits caractères de la décision prise, surtout si l’on prend en compte le précédent de ce qui est arrivé à la TVA sur les masques. En fait, Montero a déclaré que la TVA “ira dans le sens” vers zéro dans le cas des vaccins et des tests covid-19, mais il n’a pas catégoriquement déclaré que le taux de cette taxe sera de 0% en tout. cas.

À ce moment-là, le gouvernement a déclaré qu’il abaissait ce taux à 4%, après une lutte acharnée avec les groupes d’opposition, et à la fin, la BOE a précisé que l’avantage fiscal ne serait disponible que pour les masques chirurgicaux, laissant de côté le FFP2, celles qui protègent le plus contre le virus, et les hygiéniques, les plus utilisées par les Espagnols et celles recommandées dans un premier temps par Health pour la population générale.

L’exonération qui peut être mise en œuvre dans la TVA pour les vaccins et les tests covid-19 sera en vigueur jusqu’au 21 décembre 2022, comme convenu par les gouvernements de l’UE

Concrètement, les gouvernements de l’Union européenne ont approuvé ce lundi une modification des règles communes sur la TVA afin que la vente de vaccins et de tests Covid-19 puisse être exonéré du paiement de cette taxe jusqu’au 31 décembre 2022.

Les États membres pourront désormais appliquer un taux de TVA de 0% ou réduit, à la fois des vaccins et des kits de test pour détecter Covid-19. Il s’agit d’une modification des règles de cette taxe mais à titre temporaire, puisqu’elle sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022.

Malgré l’attente de vaccins qui ont déjà commencé à être administrés dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Russie, Montero a souligné la nécessité pour les citoyens de continuer à maintenir le mesures contre Covid-19 et a montré sa confiance que la réduction des cas de contagion se poursuivra dans les semaines à venir.

«Il est important que nous continuions tous à être vigilants, nous tenions compte de toutes les instructions qui sont marquées par les communautés autonomes et les ministère de la Santé, et qu’ensemble, nous pouvons faire notre part pour garder le virus à distance jusqu’à ce que nous ayons le vaccin définitivement », a-t-il affirmé.

Bref, il faudra attendre – comme cela s’est produit avec la TVA sur les masques – les petits caractères de ce qui sort du Conseil des ministres pour connaître l’application réelle que cette mesure fiscale européenne aura en Espagne, qui, selon María Jesús Montero, accueille – et a même promu – l’exécutif central.