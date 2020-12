COVID-19 :

Qui sera vacciné au Chili dans un premier temps? 1:03

. – Les 10 000 premières doses du vaccin Pfizer-BioNtech contre le covid-19 arriveront ce jeudi au Chili dans un avion en provenance de Belgique, a fait savoir mercredi le président du pays du sud, Sebastián Piñera.

“L’avion arrivera au Chili vers 7 heures du matin”, a déclaré le président lors d’une conférence de presse. “Cela signifie qu’à partir de demain, le Chili commence son processus de vaccination.”

Piñera a expliqué que le processus se déroulera progressivement. «Des envois de vaccins arriveront périodiquement et systématiquement dans notre pays. En fait, nous avons réussi à obtenir plus de 10 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNtech et aussi plus de 10 millions de doses du vaccin Sinovac ».

Le président a ajouté que “si nous ajoutons à cela les accords et contrats que nous avons avec d’autres laboratoires, comme Astrazeneca-Oxford, et c’est le cas de Jensen et Johnson & Johnson, et l’accord que nous avons avec Covax, nous sommes en mesure de pour nous assurer que nous aurons plus de 30 millions de doses de vaccins dans notre pays.

La plus haute autorité du Chili a souligné que les 10 000 premières doses de Pfizer seront destinées au personnel médical travaillant dans des unités pour patients critiques atteints de covid-19.

“Notre intention est de vacciner 100% de ce personnel médical dans les régions de La Araucanía, Biobío et Magallanes, et un tiers du personnel médical de la région métropolitaine de Santiago”, a-t-il déclaré. Et il a précisé que le deuxième envoi de vaccins de ce laboratoire arrivera la semaine prochaine.

Voici comment se déroulera la vaccination au Chili

Piñera a souligné qu’après avoir vacciné le personnel de santé, ils continueront avec les personnes âgées, les malades chroniques et les personnes déployées dans la lutte contre le covid-19.

«Notre intention est que la majeure partie du groupe critique le plus à risque, environ 5 millions de personnes, puisse être vaccinée au cours du premier trimestre de l’année prochaine, et que la majeure partie de la population cible de notre pays (environ 15 millions) puisse être vaccinée. vacciner au cours du premier semestre de l’année prochaine », a déclaré le président.

Pour le moment, le gouvernement chilien n’a pas fourni d’itinéraire ni de détails supplémentaires sur le lieu ou le destinataire de la première inoculation dans le sud du pays.