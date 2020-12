COVID-19 :

le vaccins contre le coronavirus seront des outils puissants pour prévenir le pire de ce pathogène, mais Ils ne mettront pas fin à la pandémie seuls, au moins l’année prochaine, car des quantités suffisantes ne peuvent être produites pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner.

«Les cas et les décès continueront et nous devons être clairs à ce sujet, mais leur nombre sera en grande partie entre nos mains. le vaccinations ils seront un élément important de notre boîte à outils, mais les vaccins ne signifient pas zéro COVID car ils ne peuvent pas faire à lui seul tout le travail“Dit le docteur Mike Ryan, l’un des leaders de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ryan Il a demandé qu’il soit entendu que tout le monde ne peut pas être vacciné l’année prochaine.

Les prévisions de la Organisation sont qu’au premier trimestre 2021, jusqu’à 500 millions de doses des vaccins disponibles peuvent être produites, la première étant celles développées par le duo Pfizer Oui BioNTech, pour Moderne, et pour Astrazeneca avec l’Université de Oxford.

Tous les trois sont en différentes phases des étapes nécessaires pour obtenir les autorisations d’utilisation d’urgence.

La production, avec autres vaccins qui pourrait s’ajouter, pourrait s’accélérer au second semestre 2021.

La pandémie ne s’est pas stabilisée

Ryan, qui est directeur des urgences sanitaires au OMS, a déclaré que la pandémie ne s’était pas stabilisée malgré les efforts déployés par les pays en général pour la contenir.

Par conséquent, la OMS insiste pour ne pas perdre de vue que les mesures de prévention doivent être rigoureusement maintenues, en en particulier l’utilisation appropriée des masques faciaux, distance des autres et hygiène des mains.

Même si il n’y a pas de vaccins pour tout le monde, donner la priorité aux travailleurs sanitaires et sociaux, et en second lieu aux personnes âgées, peut avoir pour effet de réduire la mortalité et les cas d’infection sévère.

Les influenceurs doivent montrer l’exemple

Interrogé sur l’intention déclarée du président élu du États Unis, Joe Biden, mettant le vaccin dès qu’il est disponible pour donner l’exemple, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu’il était positif que des personnes influentes montrent cet engagement.

Il a assuré que il aimerait faire de même, mais vous devez vous assurer de ne pas recevoir de vaccin ce qui devrait normalement être pour un prioritaire.

Lors d’une conférence de presse, le scientifique en chef de l’OMS, Soumya Swaminathan, a clarifié catégoriquement que la technologie ARN messager (utilisé par les vaccins de Pfizer Oui Moderne) n’a «aucune chance de créer un changement génétique dans le corps».

le ARN messager contient des informations extraites de la protéine du coronavirus (illustré par des clous autour de sa surface) et atteignant le cellules musculaires où il est injecté.

Les cellules reçoivent alors le message qu’ils devraient commencer à produire une protéine qui amène le système immunitaire à créer des anticorps.

«Mais il n’y a aucun moyen que ARN peut être couplé à notre propre ADN », a déclaré le scientifique.

D’après les experts, décisions individuelles Les gens qui prennent Noël et le Nouvel An pourraient changer le cours de la pandémie, pour le meilleur ou pour le pire, dans les mois à venir.

