La crise des coronavirus a frappé carrément les ventes dans le secteur des services, qui au mois de septembre a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 12,7% par rapport au même mois de 2019, modérant de plus de deux points la baisse enregistrée en août (-15,3%), comme le rapporte cette Lundi à l’Institut national des statistiques (INE).

Avec la baisse de septembre, la chaîne de services sept mois consécutifs de baisse d’une année sur l’autre sous l’effet de la pandémie et de ses effets sur l’économie, qui a commencé à prendre ses premiers coups début mars.

Les secteurs les plus touchés par cette crise restent ceux liés au tourisme. Ainsi, les baisses de facturation les plus importantes d’une année sur l’autre se produisent dans les activités de Agences de voyages (-83%), le transport aérien (-75,1%) et les services d’hébergement (-73,1%).

En termes mensuels et en données corrigées de saisonnalité et calendrier, le secteur des services a enregistré une augmentation mensuelle de sa facturation de 1,7% en septembre, après avoir diminué du même pourcentage en août. Ce rebond de la facturation mensuelle est dû à la fois à la progression des ventes du Commerce (+ 1,5%), ainsi que la hausse enregistrée dans les autres services, qui ont facturé 1,8% de plus en septembre qu’en août.

Hostellerie

Dans les autres services, le hostellerie C’est toujours le secteur qui souffre le plus de la pandémie: ses ventes en septembre ont baissé de 12,2% par rapport à août, constatant ainsi l’effet des épidémies apparues à la fin de l’été, accentuées par l’imposition de nouvelles restrictions sur les différents gouvernements dans le but de contenir la pandémie.

Malgré l’effet de Dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE), l’emploi dans le secteur des services a reculé de 5,3% en taux interannuel en septembre, deux dixièmes de plus qu’en août, soulignant à nouveau la baisse de l’emploi dans l’hôtellerie (-16,3%).