COVID-19 :

Les nouvelles restrictions en Europe inquiètent les États-Unis 1:44

Londres (CNN Business) – Covid-19 est à nouveau en hausse en Europe, forçant des verrouillages et de nouvelles restrictions sévères à Londres et à Paris alors que les gouvernements pèsent attentivement sur leurs prochaines étapes. C’est une mauvaise nouvelle pour la reprise économique de la région et un avertissement aux États-Unis avant un hiver difficile.

Ce qui se passe: Paris a imposé un couvre-feu nocturne. À Londres, il est interdit aux personnes de différents foyers de se réunir à l’intérieur. Les mesures visent à enrayer l’augmentation rapide des cas de COVID-19 à travers le continent, car la capacité hospitalière est à nouveau une préoccupation.

Les actions de Londres, Paris, Milan et Francfort se sont fortement vendues jeudi avant de se redresser vendredi. Les marchés ne sombrent pas comme ils l’ont fait en mars, mais le changement climatique rapide constitue toujours un avertissement.

Autre conséquence de la pandémie: plus de dettes nationales 1:12

Les économistes de la Bank of America en Europe l’ont simplement exprimé dans une note aux clients vendredi: «Oui, c’est mauvais».

“Les restrictions localisées et chirurgicales pourraient devenir plus dommageables si elles continuaient d’augmenter”, ont-ils déclaré. «Les économies de précaution, qui sont déjà importantes, pourraient encore augmenter en raison de l’incertitude liée au virus. Et la distance physique volontaire peut facilement amplifier l’impact économique de la «résurgence» du virus.

L’ampleur de l’impact économique des nouvelles mesures est difficile à déterminer, surtout compte tenu de la réponse inégale dans des pays comme le Royaume-Uni, où des villes comme Liverpool sont soumises à des règles encore plus strictes que Londres.

«Le suivi de l’ampleur et de la portée des restrictions sera [de] de la plus haute importance à l’avenir », a déclaré Sanjay Raja, économiste à la Deutsche Bank. Raja s’en tient à sa prédiction d’une croissance de 2% au Royaume-Uni entre octobre et décembre, mais a déclaré que si davantage de restrictions étaient imposées, l’économie pourrait stagner complètement.

Allianz s’attend désormais à ce que les principales économies européennes se contractent à nouveau au cours du dernier trimestre de l’année. L’économie espagnole devrait se contracter de 1,3% par rapport au trimestre précédent et l’économie française perdrait 1,1%.

Au-delà de Covid-19: Netflix connaît une année spectaculaire. Cela peut-il continuer comme ça?

Cela ne surprendra personne qui se cache à la maison que Netflix passe une année spectaculaire.

Alors que les cinémas sont rapidement à court d’argent, Netflix est en plein essor. Le service de diffusion en direct a ajouté 26 millions d’abonnés au premier semestre de l’année, alors que la conversation culturelle s’est tournée vers des émissions comme “Tiger King”. Au dernier trimestre, Netflix a plus que doublé ses bénéfices par rapport à la même période l’an dernier.

Les actions ont grimpé de 64% en 2020, tandis que le S&P 500 s’approchait de 8%.

Les investisseurs se connecteront mardi pour voir si Netflix peut maintenir l’élan lorsqu’il publiera les résultats du trimestre de juillet à septembre. La société a déclaré en juillet qu’elle prévoyait d’attirer environ 2,5 millions d’abonnés au cours de cette période.

Les analystes de la Bank of America pensent que le nombre d’abonnés pourrait être plus faible ce trimestre en raison de la concurrence accrue de joueurs comme Disney + et NBC’s Peacock, du retour des sports en direct et d’une augmentation prévue du nombre de personnes annulant des abonnements.

Pourtant, il a relevé son objectif pour l’action à 670 $, une augmentation de 26% par rapport au cours de clôture de vendredi, en raison de la confiance dans la stratégie à long terme de la société.