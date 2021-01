COVID-19 :

Une nouvelle étude du site de Kinsa révèle que les voyages à Las Vegas ces derniers mois pourraient avoir contribué à la propagation rapide du coronavirus et de sa nouvelle souche chez les personnes du sud de la Californie, de l’Arizona et du Nevada.

D’accord avec Ce studio, une analyse des données collectées par la société montre des fluctuations de fièvre dans les semaines précédant le rapport sur les résultats du coronavirus et révèle que l’augmentation dans le sud de la Californie a coïncidé avec une augmentation similaire dans le sud du Nevada et une grande partie de l’Arizona.

Les données révèlent également la corrélation entre les comtés les plus malades et le nombre de voyages à la fête du Nouvel An sur le Strip de Las Vegas.

Selon le site, les résidents des comtés les plus touchés étaient plus susceptibles d’avoir voyagé dans le Strip de Las Vegas après avoir analysé les données de localisation des téléphones portables collectées par SafeGraph de Syrie.

Lors de la fête du Nouvel An, des milliers de personnes ont afflué vers le Strip de Las Vegas, et bien qu’il n’y ait pas le nombre de personnes qu’il y a habituellement, de nombreuses personnes se sont réunies pour célébrer la fin de 2020. Les autorités ont rapporté que beaucoup de gens ne prenaient pas le précautions nécessaires pour éviter la contagion.

L’étude se termine en disant qu’ils ont trouvé une corrélation entre les comtés les plus malades du Nevada, de l’Arizona et du sud de la Californie, avec des taux plus élevés de voyages dans la zone touristique de Las Vegas du début décembre jusqu’à la célébration du Nouvel An.

Les experts de la santé indiquent que la mutation du coronavirus est normale et bien que certaines des nouvelles souches puissent être plus contagieuses, on s’attend à ce que le vaccin aide également à prévenir la propagation de ces variantes.

Les responsables de la santé du sud du Nevada ont fait part de leurs préoccupations concernant les vacances et la surpopulation sur le Strip, mais les vacances n’ont pas été confirmées comme raison de la hausse des infections.

À Las Vegas, le premier cas de souche de coronavirus du Royaume-Uni, le 21 janvier sur une femme de la vallée sans antécédents de voyage récents.