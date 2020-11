COVID-19 :

Vendredi, le ministère de la Santé publique de Californie a publié un avis de voyage pour toutes les personnes entrant en Californie, leur demandant de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée dans l’État.

La déclaration explique que les personnes effectuant un voyage non essentiel en Californie devraient limiter leurs interactions chez elles ou chez elles immédiatement.

“L’incidence du COVID-19 augmente dans de nombreux États et pays. Les personnes arrivant en Californie d’autres États ou les Californiens revenant d’autres États ou pays pourraient augmenter le risque de propagation du COVID-19”, indique le communiqué.

La recommandation du ministère de la Santé ne s’applique pas aux personnes arrivant en Californie pour un voyage jugé essentiel, ce qui comprend les déplacements pour se rendre au travail et aux études, le soutien aux infrastructures essentielles, les services économiques et les chaînes d’approvisionnement, la santé, les soins médicaux immédiats. et la sûreté et la sécurité.

L’avis a été copié un jour après que la Californie est devenue le deuxième État à dépasser le million de cas de coronavirus, quelques jours à peine après que le Texas ait battu ce record national.