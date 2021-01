COVID-19 :

Une étude réalisée par des professionnels du Hôpital universitaire de La Paz et de Soins primaires du Service de Santé de Madrid (SERMAS) de la Communauté de Madrid, publié dans la revue médicale ‘British Journal of Dermatology’ a montré que des éruptions cutanées sur la paume des mains et la plante des pieds peuvent être un avertissement d’infection à coronavirus.

De nom “ Prévalence des résultats mucocutanés oraux et palomplantaires chez 666 patients atteints de COVID-19 dans un hôpital de campagne en Espagne ”, lL’enquête a été menée au cours du mois d’avril, avec 666 patients admis à l’hôpital de campagne IFEMA et a déterminé que, plus précisément, lLes symptômes sont une sensation de brûlure et une rougeur sur la paume des mains et la plante des pieds, parfois suivies de l’apparition de petites taches.

Un autre des symptômes également reflétés dans l’étude est le ‘Langue COVID’, c’est-à-dire des lésions sur la langue qui peuvent se refléter dans un augmentation de la taille ou apparition de petits ulcères pouvant entraîner une perte de goût, l’un des principaux symptômes du coronavirus.

40% des patients ont présenté des symptômes cutanés

En conclusion, les professionnels du service de dermatologie du CHU de La Paz, ainsi que huit autres agents de santé du SERMAS, ont défini que 25% des patients atteints de COVID-19 avaient des altérations de la langue et de la bouche et jusqu’à 40% des paumes et de la plante des pieds. Sur ces 40%, 25% présentaient une desquamation, 15% l’apparition de taches et 7% ressentaient une sensation de brûlure.

Détection précoce du coronavirus

L’enquête implique un progrès dans la détection précoce du coronavirus car il s’ajoute aux symptômes courants (fièvre, toux, fatigue, maux de tête …) deux nouveaux signaux qui pourraient avertir un individu de sa contagion par COVID-19.

“En résumé, près de la moitié des patients atteints de COVID-19 légers à modérés admis à l’hôpital de campagne sur une période de deux semaines ont présenté des signes cutanéo-cutanés. La cavité buccale est fréquemment atteinte et mérite un examen spécifique dans les bonnes circonstances pour éviter les risques de contagion. Rougeur et gonflement des mains et des pieds, fine desquamation palmoplantaire rougeâtre à brune. Macules peut nous aider à diagnostiquer une infection au COVID-19 et doit être vérifiée régulièrement “, concluent les auteurs de la recherche.