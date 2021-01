COVID-19 :

La situation épidémiologique en Espagne, loin de s’améliorer avec le début de la nouvelle année, évolue de manière inquiétante selon les dernières données qui se font connaître. Ce mercredi, le record des infections diagnostiquées a été atteint, avec 38 869 cas au total. Pour mettre en contexte l’ampleur des données, il suffit de dire que ce chiffre dépasse la marque précédente jusqu’à 13 274 cas, qui a été atteint au sommet de la deuxième vague, le 30 octobre.

Ce nombre d’infections à coronavirus a été atteint après avoir franchi le plafond des nouveaux positifs dans toute la série historique, avec jusqu’à 16033 nouveaux positifs enregistrés au cours des dernières 24 heures. C’est le jour où un plus grand nombre de diagnostics positifs de Covid-19 ont été enregistrés, dépassant la marque précédente -14 060-, qui datait de ce même mardi. Les deux jours ont largement dépassé les chiffres maximaux enregistrés lors de la deuxième vague: le 30 octobre, 9723 nouveaux positifs ont été enregistrés, un chiffre déjà dépassé trois fois depuis le début de l’année 2021. Bien sûr, les données du début de l’année La première vague est conditionnée par le fait que les tests ont à peine été réalisés lorsque le virus a atteint le territoire national, ce qui a facilité sa grande expansion.

Avec les données publiées par Health ce mercredi et avec le bilan des infections à ce moment, le nombre total d’infections s’élève à 2.176.089 et celui des décès confirmés par Health ajoute 52.878, avec 195 de plus au cours de la dernière journée. Bien entendu, ce même mercredi, l’INE a rapporté que le nombre de décès en excès pendant la pandémie était de 80 202 personnes, ce qui dépasse de plus de 30 000 celui annoncé par le ministère de Salvador Illa.

Au cours de cette dernière semaine, 735 personnes ont perdu la vie à cause de la pandémie, étant le lieu avec le plus de décès la Communauté valencienne (203), suivie par l’Andalousie (75), Castilla y León (64), Estrémadure (57) et Aragon (52).

De plus, il y a eu une augmentation jusqu’à 38 points – atteignant 492,88 – de l’incidence cumulée en 14 jours pour 100 000 habitants, similaire à celle du 13 novembre (498), au milieu de la deuxième courbe d’onde. C’est un chiffre qui est presque le double de celui enregistré il y a à peine deux semaines, alors qu’il était de 265.

Avec les dernières données fournies par Health, 18215 patients covid sont admis (570 de plus que mardi), ce qui se traduit par une occupation hospitalière de 14,64% (14,21% hier), alors que dans les unités de soins Intensif (ICU) est de 27,44 (26,9%). En ce sens, la croissance est légère mais soutenue: elle est d’un point de plus que la veille, et six de plus que les données d’il y a deux semaines. De plus, les revenus dépassent largement les sommets: 2 493 contre 1 811.