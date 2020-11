COVID-19 :

Depuis le début de l’épidémie, un million 648 mille 187 personnes ont été infectées en Espagne, selon les données officielles

Le ministère espagnol de la Santé a notifié ce lundi 19 mille 979 infections de coronavirus depuis vendredi dernier et 401 morts de plus, jusqu’à 45 mille 69 décès depuis que l’épidémie a commencé par COVID-19[feminineBien que l’incidence moyenne ait été réduite à moins de 300 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, elle tombe spécifiquement à 275,5.

L’incidence dans Espagne est inférieure à celle d’autres pays européens tels que Allemagne (304,2), France (353,2), Royaume-Uni (372.1) et Italie (673,7).

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire d’État à la Santé, Silvia Calzón, a demandé aujourd’hui “ne pas se détendre”, car les niveaux de pression hospitalière en Espagne sont toujours préoccupants.

Les lits ordinaires occupés par les patients COVID-19 représentent 11,85% du total, ainsi que 26,74% dans les unités de soins intensifs, ce qui atteint le maximum de 51,67% dans la région de La Rioja (Nord).

L’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la pandémie, continue dans un état d’alerte, déclaré à nouveau le 25 octobre, la plupart des régions étant fermées au transit des personnes (sauf pour des raisons justifiées telles que les déplacements de travail), des touches de Il reste la nuit et de fortes limitations des relations sociales et des activités hôtelières, commerciales, culturelles et sportives.

Les restrictions de mouvement resteront en place dans une grande partie du pays pendant au moins deux semaines supplémentaires, probablement, y compris les quatre jours fériés consécutifs du 5 au 8 décembre. L’objectif est de contenir la transmission pendant ces jours, avant Noël, heure habituelle des déplacements entre les régions et les villes.

Calzón a également appelé aujourd’hui à la responsabilité citoyenne et à des mesures de prévention individuelle après samedi et dimanche derniers un afflux important de public a pu être observé dans les zones commerciales centrales de Madrid et d’autres grandes villes.

