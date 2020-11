COVID-19 :

En Espagne, le nombre total officiel de cas s’élève à un million 328 mille 832; est en état d’alerte depuis le 25 octobre dernier

Le ministère de la Santé de Espagne notifié 22 mille 516 nouveaux cas de coronavirus, 9150 d’entre eux confirmés au cours des dernières 24 heureset 347 morts de plus.

C’est le deuxième jour consécutif que plus de 300 morts dans celle-ci deuxième vague (hier, il y en avait 368), atteignant 38833 décès depuis le début de l’épidémie en Espagne. Le nombre total officiel de cas s’élève à un million 328 mille 832.

L’incidence cumulative moyenne en Espagne est de 525,7 cas pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours, inférieure à celle de la République tchèque (1477,4), de la Belgique (1448,4), de la Suisse (10108,2), de la France (881,6), des Pays-Bas (699,9) et de l’Italie ( 563,3).

La occupation du lit Les hôpitaux espagnols ordinaires représentent 16,28% et atteignent 29,4% dans les unités de soins intensifs, un taux qui dépasse 40% dans plusieurs régions, comme Catalogne Oui Castille et Leon, et 50 pour cent dans Aragon.

De fortes restrictions sociales

L’Espagne est en état d’alerte depuis le 25 octobre dernier, lorsque le gouvernement a déclaré un couvre-feu nocturne et que la grande majorité des régions ont commencé à imposer confinements du périmètre services temporaires de leurs propres territoires et emplacements spécifiques pour empêcher l’entrée et la sortie de personnes, sauf pour des raisons autorisées et prouvées.

Ce sont des mesures complémentaires aux innombrables restrictions sociales et commerciales qui étaient déjà appliquées pour stopper la propagation du virus et qui se durcissent jour après jour, tout cela pour éviter un confinement à domicile de la population, comme cela s’est produit au printemps dernier, dans les moments les plus difficiles de la crise sanitaire.

L’hôtellerie est l’une des secteurs les plus touchés En raison de ces limitations, il est complètement fermé dans plusieurs régions et soumis à des horaires et à des capacités restreints dans d’autres, ce qui entraîne de graves dommages économiques et le risque de faillite d’entreprise.

Les autorités d’Estrémadure ont activé le niveau d’alerte élevé et approuvé une réduction de la capacité des établissements publics de moitié ou moins dans toute la région au cours des 14 prochains jours, étant donné que le taux d’occupation des hôpitaux avec des patients atteints de Covid-19 commence à être “important”.

Lui aussi Gouvernement de Murcie ordonné la fermeture des bars et des restaurants pendant deux semaines à partir de demain.

Catalogne, l’une des régions les plus touchées, a annoncé que le couvre-feuun sera en vigueur d’autres 15 jours à partir de mardi prochain, Y Madrid étendre les restrictions de mobilité de deux semaines dans 35 zones de santé de base et fermera le périmètre huit municipalités.

D’autre part, le Gouvernement espagnol chiffre de 20 mille 268 morts pendant la première vague de coronavirus dans les centres résidentiels, sur la base des données collectées par régions, même si seulement la moitié de ces décès ont été confirmés par une analyse sérologique.

Ils sont données diffusées du brouillon d’un rapport ce qui admet le manque de “données suffisamment robustes et homogènes entre les territoires”.

Cela a été une question très controversée Espagne, étant donné que les maisons de soins infirmiers étaient l’une des principales sources d’infection et de décès par coronavirus Le printemps dernier.

