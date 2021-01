COVID-19 :

L’Espagne a déjà plus de morts que deuxième et troisième vague que tous ceux qui se sont accumulés pendant les semaines très dures de la première, avec la pandémie incontrôlée et un confinement sévère qui n’a pas empêché même d’avoir à ouvrir des morgues de fortune. Selon les données utilisées par le L’université d’Oxford pour évaluer les progrès du coronavirus dans le monde, l’Espagne a déjà ajouté 527 mort plus ces derniers mois qu’au cours de mars à mi-mai 2020.

Le 10 mai, l’Espagne a déjà commencé à descendre dans la rue après le début de la phase de désescalade conçue par le gouvernement de Pedro Sanchez et exécuté – tel que défendu par l’Exécutif – avec l’approbation de son comité d’experts. Un comité qui se révélera plus tard n’être rien de plus que l’équipe d’officiels de Fernando Simon, Directeur de Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences (CCAES). Ce 10 mai, alors que tout le pire était passé et que l’Espagne se concentrait sur le rétablissement progressif de la normalité, son compteur de morts s’élevait à 26 621 morts. Décès officiels, puisque le chiffre réel est nettement plus élevé, selon les archives de l’Institut national des statistiques, de l’état civil et de l’Institut de santé Carlos III.

Rares sont ceux qui pouvaient prédire que ce chiffre serait dépassé: le chaos et le manque d’équipements de protection aux premiers stades de la pandémie, ainsi que l’introduction ultérieure de mesures prophylactiques telles que des masques ou des restrictions à l’activité sociale, ont suggéré que la mortalité du virus reculerait. Le pire, selon les prévisions générales, est passé. Mais rien n’est plus éloigné de la vérité: de ce 10 mai à ce dimanche 17 janvier, le nombre de morts a doublé. Sur les 26 621 décès de cette première étape, ils sont passés à 27 148. La somme totale officielle, à compter de ce lundi 18 janvier, atteint 54 769 morts. Le nombre de décès dus à Covid a commencé à augmenter vers juillet, et depuis lors, avec des hausses et des baisses occasionnelles, il ne s’est pas arrêté.

Les données sont extraites des analyses quotidiennes effectuées par l’Université d’Oxford et reflétées dans les rapports du portail.Notre monde en données‘, l’une des références les plus fiables au monde pour connaître l’ampleur de la pandémie. Comme ils le reflètent, l’Espagne a mis 252 jours pour doubler son nombre de morts. Le taux de mortalité n’est pas plus élevé que ce que le pays a montré au cours de ces premières semaines difficiles. Mais goutte à goutte, les morts sont plus qu’alors.

Courbe des décès quotidiens dus au coronavirus en Espagne.

Cette situation est particulièrement notable dans certaines communautés. Comme par exemple Aragon, où les morts seuls de la deuxième vague étaient déjà supérieurs à tous ceux de la première vague.

Le “ mur ” de la troisième vague

Aujourd’hui, l’Espagne fait face à une troisième vague qui, comme le montrent les graphiques des infections quotidiennes, Cela ressemble plus à un «mur» qu’à une «courbe». La progression des cas toutes les 24 heures atteint un niveau tellement croissant que la ligne statistique est pratiquement ascendante verticale.

Les infections quotidiennes ont été multipliées par trois en un mois seulement. Le 16 décembre, lorsque le gouvernement a annoncé au Conseil interterritorial du système national de santé leurs plans pour un «Noël en toute sécurité», l’Espagne a enregistré en moyenne 8 000 nouvelles infections par jour. Le 16 janvier, un mois plus tard, le chiffre était passé à la barre des 30 000 cas toutes les 24 heures.

Culpabilité des Espagnols

Pendant ce temps, le gouvernement insiste pour désigner les Espagnols comme responsables de l’augmentation des infections dans cette troisième vague. Qui d’autre a mis en scène cette théorie a été lui-même Fernando Simon, qui ces derniers jours a insisté pour désigner la société espagnole comme la coupable de l’avancée du virus dans ces premières semaines de 2021.

Comme l’a averti Simon, «nous savons tous qu’à Noël ce qui sera recommandé sera recommandédésolé de dire que nous avons passé un meilleur moment de ce que nous aurions dû l’adopter. Il avait donc aussi argumenté, presque en termes tracés, il y a quelques jours. C’était lundi dernier, quand lors d’une conférence de presse, il a annoncé aux Espagnols que “nous l’avons peut-être passé mieux que nous n’aurions dû et maintenant nous devons supposer ce qui va se passer”, ajoutant que “oui, nous allons passer quelques semaines difficiles ».

«Je ne sais pas quand le pic viendra de cette nouvelle phase. Oui, nous ne sommes peut-être pas très loin de lui. Cela dépendra si les mesures des communautés commencent à prendre effet. Si nous, tous, une fois les festivités terminées, avons repris les bonnes habitudes et avons à nouveau pris conscience de l’importance de notre travail dans la lutte contre l’épidémie. Si tel est le cas, il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistions à une baisse », a-t-il prédit.