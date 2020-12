COVID-19 :

Espagne arrivera aux fêtes de Noël avec le plus faible risque de contagion de l’Union européenne mais avec des restrictions sévères imposées par le gouvernement pour arrêter l’expansion de Covid. Malgré la situation économique critique, les limitations continueront dans les semaines à venir en ce qui concerne, par exemple, la capacité, les horaires ou les déplacements.

Le 2 décembre, la Santé a mis en place un ensemble de mesures destinées aux festivités de Noël, donnant une certaine marge de flexibilité aux communautés autonomes.

Certaines des mesures fixées par le ministère de Salvador Illa sont: limitation d’entrée et de sortie des régions du 23 décembre au 6 janvier, de telle sorte qu’il ne soit possible de voyager que pour des motifs justifiés ou dans le cas où il s’agit du “lieu de résidence habituelle des parents ou amis proches de la personne déplacée”; la limitation à 10 personnes dans les réunions de famille; le couvre-feu “au plus tard à 1h30 du matin, uniquement pour permettre le retour à la maison. En aucun cas, cette prolongation ne sera utilisée pour se rendre à différents rassemblements sociaux »; l’interdiction de célébrer les événements de Noël en personne avec un afflux important de public (des défilés statiques avec contrôle de capacité et retransmission virtuelle des carillons sont suggérés) ou quarantaines pour les étudiants qui rentrent chez eux à cette époque, qui sont instamment priés de réduire leurs contacts sociaux dans les 10 jours précédant le déplacement.

Certaines communautés ont choisi assouplir les restrictions commun certains jours dans les semaines à venir. Par exemple, dans la Communauté de Madrid, aucune autre restriction ne sera incluse et la fermeture du périmètre restera jusqu’au 14 décembre. En outre, le gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso prolonge le couvre-feu jusqu’à 13h30 les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier. La limite des réunions est de dix personnes.

En Andalousie, où le PP gouverne avec Juanma Moreno, il a également assoupli les mesures, avec un plan qui permet la mobilité entre les communes ou les provinces. Le couvre-feu est également fixé les jours désignés de Noël à 1h30 du matin.

D’autres communautés, en revanche, choisissent d’être plus restrictives, avec des réunions limitées à six personnes et le maintien des heures habituelles de couvre-feu.

L’Espagne a vu ses valeurs épidémiologiques s’améliorer ces dernières semaines, avec actuellement une incidence cumulée de 188,7 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours. De cette manière, le risque de contagion est plus faible que dans les autres pays européens.

Test d’antigène

Malgré de sévères restrictions, le ministère de la Santé continue de résister aux demandes de diverses communautés les pharmacies peuvent effectuer des tests d’antigènes, un test que la Communauté de Madrid met en œuvre avec succès depuis des mois.

Après plusieurs semaines sans réponse, Salvador Illa n’a pas encore pris de décision, même s’il ne cache pas que la mesure n’est pas à son goût. Cette semaine, il a déclaré que son département «l’analysait très soigneusement» pour «procéder, non pas à la hâte, mais avec sécurité».

Le ministre a exprimé des doutes sur ces tests, malgré le fait que les résultats du contrôle de la situation épidémiologique dans la région de Madrid sont accablants.

“Ce qui inquiète à ce sujet, c’est que cela donne un faux sentiment de sécurité, que le désir des citoyens de connaître leur statut nous conduit à un faux sentiment de sécurité”, a insisté Illa.

La Communauté de Madrid défend que ces tests seraient effectués sur les personnes qui ne présentent pas de symptômes, ce qui permettrait “Compléter la stratégie de diagnostic” de l’exécutif de Díaz Ayuso, ainsi que pour décongestionner les centres de soins primaires.

Malgré cela, Illa résiste, mais accepte d’autres questions controversées telles que l’autorisation des déplacements des “les proches”. Un terme déroutant qui ouvre la porte à de multiples interprétations mais qui, selon le ministre, répond au «bon sens».

Plusieurs dirigeants régionaux, dont des socialistes, ont remis en cause cette exception, comme le président d’Aragon, Javier Lambán, qui en est venu à le décrire comme un «open bar».

Interrogé avec insistance sur la considération d ‘”ami proche”, le ministre a défendu ce mercredi que “nous comprenons tous qui il est” et s’est demandé: “Quelqu’un est-il contre des personnes qui entretiennent une relation affective qui ne rentre pas dans une définition classique de la famille? Pouvez-vous vous rencontrer à Noël ou à la Saint-Sylvestre? ». Bref, a-t-il ajouté, quand on parle d ‘«ami proche», on se réfère à une «relation affective qui ne rentre pas dans la relation familiale classique».

“Il faut faire preuve de bon sens et ne pas bouger plus que nécessaire”, a déclaré Illa.