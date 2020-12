COVID-19 :

Cette même semaine, nous avons pris connaissance des perspectives économiques de l’économie espagnole publiées par le Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). Dans ce rapport semestriel, l’organisation multilatérale a souligné le grand problème que représentent les flambées de cette nouvelle vague pour certaines économies qui, comme l’Espagne, montrent une plus grande détérioration par rapport à d’autres économies similaires.

Des économies qui, en raison de divers facteurs, font preuve de moins de résilience pour contenir la crise. Si cette crise, comme de nombreux analystes et collègues économistes l’ont déjà annoncé, sera plus douce que celle de 2008, il y a une nette baisse de la représentation graphique qui montre la reprise de l’économie espagnole, par rapport aux autres économies comparables.

Eh bien, comme le dit le corps lui-même, Espagne C’est l’économie dont l’économie se détériore le plus. Une détérioration causée par cette incidence plus élevée de virus, en plus des vulnérabilités structurelles qu’il avait déjà avant même d’être plongé dans la crise qui nous hante aujourd’hui.

Ainsi, ce rapport nous montre que la baisse attendue pour cette année est la plus forte baisse qui – derrière l’économie de Argentine– connaîtra une économie pendant cette crise. Dans ce sens, on parle d’une contraction nettement supérieure à celle enregistrée par Allemagne, de -5,5%, et surpassant, de la même manière, d’autres économies telles que Italie (-9,1%), France (-9,1%), le Portugal (-8%) ou Grèce (-10,1%).

La baisse du PIB par pays en 2020, selon les estimations de l’OCDE.

Selon rapportOn parle d’une contraction de -11,6%, avec une croissance plus faible dans les années à venir, tout à fait conforme aux attentes dans un scénario dans lequel tous les risques qui ont conditionné notre reprise sont activés. Mais il faut savoir que ce qui s’est passé et ce que montrent les perspectives étaient des scénarios, a priori, envisagés par de nombreux économistes.

Projections de croissance pessimistes

Depuis Fondation civisme, les projections sur le comportement de l’économie espagnole – en plus des nouveaux événements et des déclarations des principales organisations économiques au niveau mondial – étaient beaucoup plus pessimistes par rapport à la vision du gouvernement. Un pessimisme auquel le think tank économique s’associe également Funcas, qui estime une contraction plus importante que prévu.

Dans ce contexte, Fond monétaire international (FMI), ainsi que l’OCDE, ont également mis en garde contre la possibilité qu’une telle situation se produise dans notre pays. Selon le FMI, l’économie espagnole fait face à de nombreux risques à l’horizon qui, s’ils sont activés, pourraient mettre en danger le comportement attendu de l’économie espagnole, montrant une détérioration plus importante que prévu.

L’OCDE, avant de délivrer le nouvelles prévisions, a précisé que s’il y avait réapparition, l’économie espagnole serait la plus potentiellement affectée du groupe d’économies qui composent ladite organisation. Cependant, le cadre macroéconomique sur lequel repose le gouvernement, le même pour lequel le président de la Banque d’Espagne dans la présentation de la proposition de Budgets généraux de l’État pour 2021, continue de voir un avenir plus optimiste que celui prédit par les principales organisations.

Un optimisme qu’il a même mis en garde il y a quelques semaines Bruxelles. Eh bien, nous parlons d’une reprise de l’économie espagnole qui, alors que le gouvernement l’envisage pour l’année 2021, d’autres organisations comme l’OCDE font des prévisions pour un horizon plus lointain -2023-; un horizon qui nous rappelle cette reprise ultérieure qui, lors des crises précédentes et de la même manière, a connu Espagne.

Bref, et en préservant le bon comportement des emploi Au cours du mois de novembre, en plus d’un comportement plus irrégulier en ce qui concerne notre tissu productif, l’économie espagnole continue d’afficher un comportement assez inquiétant.

De plus, il faut savoir que tomber dans la complaisance, dans un scénario où le Noël s’attend à laisser des records inhabituels: un tissu productif qui continue de se détériorer à pas de géant, une demande plus faible beaucoup plus grande que prévu et un activité économique qui revient à toucher des creux d’il y a des mois. C’est une erreur que l’Espagne ne peut pas se permettre.

Frappé à l’emploi

Une situation de départ déjà assez délicate avec un fonds de roulement inexistant pour appliquer des politiques anticycliques, à laquelle s’ajoute un grève structurelle de 16%, ainsi qu’un chômage des jeunes qui dépasse les 40%. Et les prévisions ne s’améliorent pas avec un déficit qui s’attend à être au-dessus de 11%, et une dette qui pourrait s’élever à 120% du PIB.

Par conséquent, avec une situation aussi dégradée que celle présentée par le Économie espagnole, et avec certains défis majeurs auxquels cette économie doit faire face dans les mois à venir, il est temps de faire face à la réalité et de se mettre au travail. Pour Espagne la reprise de l’économie n’est pas une option.