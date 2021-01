COVID-19 :

Espagne Il est déjà le leader mondial et incontesté en termes de nouvelles infections quotidiennes du coronavirus, selon les données de l’Université d’Oxford. Le nombre de cas détectés toutes les 24 heures dépasse déjà 1800 par million d’habitants, loin des 757 en Israël et pratiquement tripler les 657 infections quotidiennes par million qu’il montre actuellement le Portugal, deuxième pire pays d’Europe en ce qui concerne cet indicateur, suivi du Royaume-Uni. La troisième vague atteint à nouveau des chiffres records en Espagne.

Les données du ministère de la Santé sont dévastatrices: le week-end dernier, un total de 84287 nouvelles infections du coronavirus en Espagne. Un chiffre jamais vu auparavant et qui place l’Espagne dans une situation sérieuse dans cette troisième vague.

Pour mettre ce chiffre en contexte, ces plus de 84 000 infections sont celles auxquelles l’Espagne a été touchée depuis le début de la pandémie jusqu’au 30 mars, alors que le pays était déjà totalement confiné depuis deux semaines. Mais, dans ce cas, vous les avez enregistrés en seulement 2 jours week-end dernier.

L’augmentation exponentielle des nouveaux cas, qui a transformé la célèbre courbe en mur d’ascensions verticales, a déjà placé l’Espagne comme le leader absolu de l’expansion du virus dans cette troisième vague. Cela se reflète dans les cartes statistiques de l’Université d’Oxford publiées quotidiennement par son portail «Notre monde en données», dans lesquelles l’Espagne apparaît au milieu de la carte du monde comme un point si rouge foncé qu’il apparaît noir.

Cette «zone noire» représente le ‘niveau 10‘des contagions, les plus élevées de toute l’échelle et qui actuellement n’a aucun pays. Identifiez les territoires où le nombre d’infections quotidiennes dépasse 1 000 par million d’habitants. Et il s’élève actuellement à 1802.

Les seuls au niveau 10

De loin, mais dans une situation extrêmement préoccupante, il se situe Israël, avec 757 cas quotidiens par million d’habitants; suivi de le Portugal, avec 657; Royaume-Uni, avec 554 et Botswana avec 537. Tous sont au «niveau 9», ce qui représente les pays qui se déplacent dans une fourchette de 500 à 1 000 cas quotidiens par million.

Dans les dix mois de la pandémie – douze si l’on tient compte du fait que le premier cas a été enregistré le 1er janvier 2020-, l’Espagne n’a été à ce “ niveau 10 ” qu’une seule fois: c’était le 2 novembre dernier, dans la phase la plus dure de la deuxième vague, lorsqu’elle atteignit, selon Oxford, 1 176 cas par million d’habitants.

Carte européenne des infections quotidiennes par million d’habitants (Source: Université d’Oxford).

Répartir les responsabilités

Le gouvernement de Pedro Sánchez a été témoin de la multiplication des infections quotidiennes par cinq en un peu moins d’un mois, ce qui s’est écoulé depuis que l’exécutif et la Santé ont communiqué aux communautés autonomes leur plan pour certains ‘Noël en toute sécurité’ et ce même week-end. Il est passé d’un peu moins de 8 000 cas quotidiens le 16 décembre à plus de 40 000 en moyenne par jour enregistrés ce week-end.

Au lieu de cela, le gouvernement de Sánchez a commencé à répartir les responsabilités pour cette augmentation sans précédent des infections. Il l’a fait à travers son visage expert et le plus visible pendant la pandémie, le directeur de la Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences, Fernando Simon.

Simón a été critiqué par de nombreux secteurs pour avoir ciblé directement le comportement des Espagnols lors des dernières fêtes, qui ont été marquées par des restrictions sévères sur les réunions de famille – seules les réunions de 6 personnes étaient autorisées -, les fermetures d’hôtels et les couvre-feux. Pourtant, comme l’a dit l’expert gouvernemental: “Nous savons tous que ce qui a été recommandé à Noël a été recommandé, je suis désolé de le dire, nous avons passé un meilleur moment que nous n’aurions dû.”

Maintenant, le compte rendu de l’exécutif a pris un autre tournant pour pointer directement vers l’industrie hôtelière – qui a subi son énième revers ces jours-ci -, avertissant Simón que “ce qui réduit le plus la transmission, c’est la fermeture de l’intérieur des bars”. .

«Je sais que ce n’est pas populaire, mais la mesure qui a eu le plus grand impact sur le contrôle de la transmission a été la fermeture de l’intérieur des barres, donc avec des mesures de ce style, ainsi que d’autres, les contagions peuvent être contrôlées », A assuré Simón.

Pendant ce temps, la menace de nouvelles souches de coronavirus détectées au Brésil ou en Afrique du Sud, qui remettent en question l’efficacité de la campagne de vaccination, commence à devenir un problème.

Depuis le 23 décembre dernier, lorsqu’une nouvelle mutation du virus, inquiétante pour les experts, est devenue connue de l’opinion publique, 49 vols en provenance du Brésil sont arrivés en Espagne, où cette nouvelle souche est apparue. Ces derniers jours, une nouvelle mutation est à l’étude, qui aurait son origine en Amazonie brésilienne. Les deux partagent un élément inquiétant: la mutation «E484K», ce qui pourrait« échapper »aux effets de la vaccination.