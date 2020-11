COVID-19 :

La somme et continue des décès en Espagne par la pandémie ne s’arrête pas. L’Espagne dépasse déjà 75000 morts réels de Covid. Il atteint déjà, précisément, 75 175 personnes décédées. Et pendant tout ce temps chiffres officiels du ministère de la Santé du gouvernementou social-communiste n’en admettent pas plus de 43 668, chiffre fou, mais totalement étranger aux données fournies par l’Institut national de statistique.

Les dernières données de l’INE montrent une augmentation des décès entre le 9 mars et le 8 novembre sur un total de 70877 décès par rapport à la même période en 2019. En l’absence de toute autre cause supplémentaire de mortalité extraordinaire hors coronavirus, la probabilité est presque absolue que cet excès de décès corresponde à Covid-19.

Mais le Données INE le calcul de sa dernière mise à jour se termine le 8 novembre. Et ces données peuvent être complétées par les plus récentes du ministère de la Santé. Donc, si les décès officiellement reconnus par le gouvernement sont ajoutés entre ce 8 et 20 novembre du même mois, le bilan des morts tire jusqu’à 75175.

Ces données combinent deux sources différentes. Mais ce facteur ne peut vous amener à pécher que très peu. Et c’est que la Santé admet des chiffres nettement inférieurs aux chiffres réels présentés par l’Institut national de la statistique. Par conséquent, au moment où la mise à jour des décès de l’INE arrivera, ces 75 175 décès augmenteront.

Il y a un peu plus de deux semaines, en effet, l’Espagne affichait déjà un chiffre sombre de près de 17000 décès uniquement lors de la deuxième vague du coronavirus. Selon les données de l’Institut national des statistiques, l’excédent de décès entre le 27 juillet et le 31 septembre s’élevait déjà à 16969 décédé. Étant donné que la seule cause supplémentaire de mortalité au cours de cette période est le coronavirus, la probabilité que la grande majorité de ces décès soient causés par Covid est pratiquement total.

Mais la moquerie des Espagnols est encore plus grande si l’on tient compte du fait qu’à ce moment-là, et de ces 17000 morts dans la deuxième vague, le gouvernement seulement officiellement admis moins de 7500. Le ministère de la Santé a reconnu exactement 7 442 décès au cours de cette période. En d’autres termes, le gouvernement cachait déjà 9527 décès dus au coronavirus dans la deuxième vague à ce moment-là.

Les chiffres, en fait, sont totalement fous à l’échelle internationale. Mais, bien sûr, les vrais chiffres. À partir de début, Pedro Sanchez a fait semblant cacher le vrai nombre de morts à Covid pour cacher leur mauvaise gestion une comparaison avec le reste des pays. Mais la vérité est que, avec les données sur les décès de l’Institut national des statistiques prises il y a deux semaines, les décès espagnols par million d’habitants atteignent maintenant au moins 1 398. Et avec ces chiffres, L’Espagne occupe incontestablement la première position internationale avec une large marge, par exemple, sur les 1.081 belges.

Les positions avec les données officiellement communiquées par l’Espagne jusqu’à cette date placent Saint-Marin au premier rang international et avec le taux de mortalité le plus élevé, avec un ratio (calculé extrapolé à partir d’un million d’habitants) de 1 208 décès.

Le deuxième pays de ce classement est la Belgique (1 081 décès); le troisième est le Pérou (1 054 décès par million d’habitants); le quatrième Andorre (931). Le cinquième de ce classement, mais basé sur des données officielles et non réelles, est l’Espagne: en prenant les données communiquées à la base de données Our Word in Data, l’Espagne aurait 830 décès par COVID par million d’habitants.

Malgré la distorsion des données officielles du gouvernement, l’Espagne dépasse le Royaume-Uni (714), les États-Unis (713), l’Italie (672), la France (610), la Hollande (459), le Portugal (273), l’Allemagne (133) ou la moyenne pour l’Europe (379).

Mais tout cela est démantelé si le chiffre de l’INE de l’augmentation des décès est pris comme base de calcul par rapport à la même période de l’année précédente. Avec ce chiffre -qui il y a deux semaines s’élevait à 65763 morts en Espagne depuis le début de la pandémie de Covid-, le pays gouverné par Pedro Sánchez et Pablo Iglesias occupe de loin la première place du classement mondial de manière tout à fait remarquable: il relève son taux de mortalité jusqu’à 1 398 décès par million d’habitants. Et tout cela, sans compter les 75 175 décès actuels au 20 novembre.

Les données soutiennent, de cette manière, une somme imparable qui transforme la gestion du coronavirus du gouvernement espagnol en une catastrophe internationale sans palliatif.