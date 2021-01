COVID-19 :

L’Espagne a dépassé les 2 millions d’infections à coronavirus après l’augmentation signalée aujourd’hui par le ministère de la Santé avec 42360 nouvelles infections au cours des deux derniers jours, comme indiqué dans le nouveau bulletin du 7 janvier. En outre, 245 personnes sont décédées au cours de la même période. Par conséquent, depuis le début de la pandémie, 2 024 904 infections par le SRAS-CoV-2 et 51 675 victimes ont été enregistrées.

L’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours continue d’augmenter, atteignant 321 cas pour 100 000 habitants. Il existe actuellement 8 communautés autonomes sur 300 cas et, en plus, quatre en ont plus de 400. Ces régions sont l’Estrémadure (716,58), les Baléares (529,29), Madrid (452,19) et la Catalogne (411,47).

Cependant, la responsable du domaine du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), María José Sierra, a souligné la nécessité de interpréter les données avec prudence “compte tenu des retards produits dans la notification des données en raison des jours fériés”.

Actuellement, 14 541 personnes restent hospitalisées et 2 307 sont dans des unités de soins intensifs. Cela signifie que 23,97% des lits en USI sont occupés par des patients atteints de coronavirus. La Catalogne se démarque, avec un taux d’occupation des lits en USI de 38,71%, suivie des Baléares (36,27%), La Rioja (35%) et Madrid (31,4%).

Vaccination

Le ministère de la Santé met à jour les doses de vaccins contre le coronavirus qui sont administrées chaque jour en Espagne. Selon les données, 207 323 vaccins sur les 743 925 qui ont atteint le territoire espagnol ont déjà été inoculés.

Selon Sierra, Ce retard ne doit pas être pris en compte en raison de la “distribution complexe et nouvelle, ainsi que de l’existence d’un registre de vaccins en cours de raffinement”.

Le médecin a exclu que la vaccination ait lieu en dehors des centres de santé espagnols et a confirmé que le Ministère de la Santé collectera les données des personnes qui refusent les doses ou qui ne peuvent pas être vaccinées en raison d’une situation provisoire. “L’objectif sera d’améliorer, en aucun cas des actions négatives ne seront prises contre ces personnes», A-t-il souligné.

Confinement dur

Sierra a également exclu, “pour le moment”, un confinement sévère étant donné qu’il y a encore place pour l’application de mesures pour arrêter la croissance d’une courbe de contagion qui “va augmenter”.

“Nous devons encore attendre quelques semaines pour connaître le niveau réel des infections, mais nous avons encore des mesures à appliquer pour que, de la même manière que lors de la deuxième vague, nous espérons qu’elles fonctionnent et arrêteront la croissance des infections”, a déclaré.

Parmi ces mesures, il a confirmé que La fermeture des écoles ne sera pas incluse qui, selon Sierra, ont été l’un des domaines où le travail a été le mieux fait et “n’ont pas été une source de contagion”.. “Nous pensons que les pousses lâches ont été bien contrôlées et que l’éducation en face à face est une valeur importante dans le développement des enfants”, a-t-il ajouté. Pourtant, Sierra a annoncé que l’évolution des données pourrait en faire une option importante sur la route.

Variante britannique

Enfin, le responsable de l’espace CCAES a confirmé environ 60 infections par la variante britannique, bien qu’il y ait “plusieurs suspects qui sont à l’étude et nous attendons que le Centre national de microbiologie nous fournisse de nouvelles données”.