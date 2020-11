COVID-19 :

À quoi ressemblera la vaccination en Espagne? 1:50

. – Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a donné plus de détails sur la campagne de vaccination contre le covid-19 qui débutera dans le pays en janvier de l’année prochaine.

Illa a déclaré que le gouvernement avait créé 15 catégories de population pour déterminer qui aurait la priorité pour recevoir un vaccin.

Il a confirmé qu’en haut de la liste se trouveront les personnes âgées et les personnes handicapées qui vivent dans des résidences et le personnel qui en prend soin. Le personnel de santé serait également dans la première phase.

Il a estimé que 2,5 millions de personnes seraient vaccinées lors de la première phase, qui se déroulerait de janvier à mars.

La deuxième phase comprendrait d’autres Espagnols de plus de 64 ans et ceux appartenant à des groupes à risque plus élevé. Ceux qui vivent ou travaillent dans des communautés fermées ainsi que les personnes vulnérables en raison de leur environnement social seraient également prioritaires, a-t-il déclaré.

Le ministre a confirmé que le lancement du vaccin se ferait en trois phases l’année prochaine et que la population générale commencerait à recevoir le vaccin en juin. Il a déclaré que la stratégie serait flexible, en fonction des opinions des experts et lorsqu’il y aurait plus de données sur les vaccins et leur disponibilité.

La vaccination sera gratuite et volontaire.

Illa a rappelé que le gouvernement avait des contrats pour acheter environ 140 millions de doses, assez pour vacciner quelque 80 millions de personnes. “Il y aura des vaccins pour tous les citoyens du pays”, a-t-il déclaré.

Dans l’intervalle, a-t-il dit, des tests généralisés se poursuivraient. Il a déclaré qu’actuellement, plus de 2000 tests sont effectués pour 100000 habitants pour détecter une infection à coronavirus.

Il a également déclaré qu’un plan national pour la période de Noël n’avait pas encore été décidé.

“S’il y a une stratégie spécifique pour Noël, nous devrons nous mettre d’accord avec les communautés autonomes”, a-t-il déclaré.

Autre signe que les taux d’infection en Espagne ralentissent, la Communauté de Madrid assouplit les restrictions de mobilité et d’ouverture dans 13 districts.