Santé de l’Espagne a notifié 18 mille 669 nouveaux cas de COVID-19, 5 mille 145 au cours des dernières 24 heures

le ministère de la Santé de Espagne a signalé 18669 nouveaux cas de COVID-19[feminine, 5 145 au cours des dernières 24 heures, ce qui augmente le nombre total de contagion du début de la pandémie à un million 259 mille 366, et de décès à 36 mille 495 plus par rapport aux chiffres de lundi et 832 au cours des sept derniers jours.

Selon les données fournies à la Santé par les communautés autonomes – sauf Catalogne, qui pour la deuxième journée consécutive n’a pas pu mettre à jour ses chiffres, le Le Pays basque, en tête du nombre de nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, avec 932; suivi de Aragon, avec 621; Galice, avec 439; Navarre, avec 428; Madrid, avec 382, ​​et Estrémadure, avec 347.

Au cours des 14 derniers jours, l’incidence cumulée (cas pour 100000 habitants) s’est élevée à 527 (six points de plus qu’hier), tandis que la pression des soins est passée de 15,51% à 16,24%, et l’occupation du Les UCI représentent 29,1%, contre 28% hier.

Des chiffres qualifiés de «mauvais» par le directeur de la Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences, Fernando Simón, en s’assurant qu’une incidence de 527 est “bien au-delà des valeurs acceptables”

Au niveau international, Simón a précisé que “notre position, étant mauvaise, s’inscrit dans un cadre général de forte transmission” et a souligné que la maîtrise de la pandémie “est à nous tous et n’est pas une question isolée.

L’incidence cumulée la plus élevée est enregistrée Navarre, avec 1 182 cas; suivi de Aragon, avec 1.119; Castille et Leon, avec 820; La Rioja, avec 764; Catalogne, avec 748; Pays Basque, avec 655, Murcie, avec 576; Estrémadure, avec 568; Andalousie, avec 561; Castilla La Mancha, avec 538. Cependant, les îles Canaries il est encore sous la centaine, avec 73.

Sur les 832 tués au cours des sept derniers jours, 144 sont décédés en Andalousie, 129 dans Castille et Leon 92 dans Aragon, 70 dans Galice, et 68 dans Asturies.

Au 2 novembre, il y avait 19 943 patients avec COVID-19[feminine hospitalisés, dont 2 754 en unité de soins intensifs. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 2 mille 137 admissions et mille 606 sorties.

En ce sens, l’expert a averti que, bien qu’il y ait une grande variabilité entre les communautés dans l’occupation de la Unités de soins intensifs (UCIS), la pression sanitaire existante “implique qu’une grande partie de nos hôpitaux doive suspendre l’activité programmée”, ce qui “implique des retards dans d’autres traitements et pathologies”.

Il a également averti que la situation dans les hôpitaux était “compliquée” et que la pression sur Unités de soins intensifs (UCIS) il pourrait continuer à augmenter.

Au-dessus de l’occupation moyenne des UCIS se trouvent La Rioja, avec 56,6 pour cent; Aragon, avec 48,1 pour cent; Catalogne, avec 42,27 pour cent; Navarre, avec 40,13 pour cent; Asturies, avec 38,3 pour cent; Castille et Leon, avec 39,3 pour cent; Madrid, avec 38,45 pour cent. De plus, dans Melilla est de 57,14 pour cent et en Ceuta 47,06 pour cent.

Entre le 24 et le 30 novembre, 874 000 672 tests de diagnostic ont été réalisés en Espagne, qui ont donné une positivité de 13,48%.

Au niveau européen, Russie est au sommet, avec un million 655 mille 34 cas; avec France en deuxième position, avec un million 466 mille 433, et Royaume-Uni, au troisième, avec un million 53 mille 864.

États Unis continue d’être le premier pays au monde en nombre d’infections, avec 9 millions 182 mille 628 cas, suivis par Inde, avec 8 millions 229 mille 313, et Brésil, avec 5 millions 535 mille 605.

Un million 198 mille 56 personnes sont mortes sur la planète à cause du COVID-19.

