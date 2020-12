COVID-19 :

L’Espagne est la puissance européenne qui a accordé le moins d’aide à son secteur commercial pour faire face à la crise des coronavirus, ce qui est sans aucun doute l’une des raisons pour lesquelles l’économie nationale est l’une des plus durement touchées du monde développé, selon les estimations. mis sur la table ces derniers jours Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Une étude mise à jour en novembre par le Institut Bruegel -le think tank économique réputé né à Bruxelles et présidé par l’ancien président de la BCE, Jean Claude Trichet- montre comment l’Espagne -par rapport au Royaume-Uni, à la France, à l’Allemagne et à l’Italie- est, sans crainte de se tromper, le grand pays européen où moins de relance économique a été mise en place pendant la pandémie de coronavirus.

Exactement, en pourcentage du PIB, l’Espagne a mobilisé l’équivalent de 16,9% des Produit Intérieur Brut (PIB), contre 25,7% du PIB mobilisé au Royaume-Uni (qui quittera prochainement l’Union européenne (UE)), 28% du PIB en France, 39,9% en Allemagne et 48,7% en Italie.

Mesures de soutien à la liquidité

Sur les 16,9% du PIB mobilisés en aide en Espagne, 12,2% ont été des mesures de liquidité telles que des prêts Institut officiel du crédit (ICO) que les entreprises devront revenir. Au Royaume-Uni, en revanche, 15,4% ont été mis sur la table, en France 14,2%, en Allemagne 24,3% et en Italie 32,1% de la richesse générée par le pays annuellement. Cela signifie que les approbations ICO n’ont pas été très fortes.

Pour mesurer les «provisions et garanties de liquidité» mobilisées par les pays, Bruegel intègre à la fois les garanties à l’exportation, les lignes de crédit via les banques nationales de développement ou l’aide à la liquidité, des initiatives qui ne portent pas atteinte à l’équilibre budgétaire des entreprises. pouvoirs mais qui peuvent être convertis en dépenses réelles à partir de 2021.

Retards de paiement

Sans aucun doute, l’Espagne la moins ambitieuse – et en particulier le gouvernement de Pedro Sánchez – est dans le report des paiements. Seulement 0,4% du PIB a été mobilisé sous forme de reports – les plus courants sont les impôts ou les cotisations de sécurité sociale. En revanche, au Royaume-Uni, 2% du PIB ont été mobilisés sous cette même rubrique, en France 8,7%, en Allemagne 7,3% et en Italie 13,2%. Même le Portugal voisin s’est mobilisé au cours de cette année par des reports – permettant des retards dans les obligations fiscales, fiscales et de travail – jusqu’à 11,1% du PIB du pays.

L’Espagne a été un pays peu ambitieux par rapport au reste des grandes puissances d’Europe en matière de report des paiements.

Comme ces reports n’ont duré que des mois dans de nombreux cas, ils n’ont pas endommagé les comptes des pays sur le long terme, mais ils ont été un soulagement pour de nombreuses PME, indépendants et grandes entreprises, qui subissent les conséquences de la crise. restrictions sanitaires pour lutter contre la maladie à covid-19.

Coup de pouce budgétaire immédiat

En impulsion fiscale immédiate, Espagne cela n’a pas été aussi ambitieux que Allemagne, Royaume-Uni ou France, bien qu’il dépasse Italie (dont Bruegel ne diffuse que les données du mois de juin alors qu’en Espagne les derniers stimuli approuvés par le Conseil des ministres sont pris en compte). Pendant ce temps, il Gouvernement de Sánchez a mobilisé 4,3% du PIB en stimuli fiscaux directs, au Royaume-Uni Boris Johnson a mobilisé 8,3%, en France Enmanuel Macron a mis 5,1% de son PIB sur la table et en Allemagne la chancelière Angela Merkel a accordé 8,3% du PIB.

Dans “Coup de pouce budgétaire immédiat” Les dépenses publiques supplémentaires (ressources médicales, paiements aux chômeurs, subventions aux PME) et les revenus perdus (en raison de l’annulation de certains impôts et cotisations de sécurité sociale) sont inclus.

Les stimuli fiscaux qui ont été mis en œuvre dans différents pays pendant la pandémie, selon le think tank Bruegel.

Dans ce dernier cas, en Espagne, il n’y a eu aucune incitation – ou il n’y en a eu qu’occasionnellement dans certaines communautés autonomes et dans des municipalités comme Madrid -, puisque le gouvernement composé de Pedro Sanchez Oui Pablo Iglesias Ils ont été plus favorables à la promotion des subventions pendant la crise du Covid-19 qu’à la réduction de la charge fiscale supportée par les entreprises espagnoles ou les travailleurs indépendants.

Pour afficher un bouton. Premièrement, selon les chiffres officiels du ministère du Travail et de Institut national de la statistique (INE), jusqu’en septembre, plus de 13,5 millions d’Espagnols étaient payés par l’Etat, près de 17 millions de fonctionnaires comptant.

L’impulsion fiscale immédiate en Espagne, selon Bruegel, s’élève à 53 800 millions d’euros; les reports étaient à peine de 5300 millions d’euros et le reste liquidité ont dépassé 150 000 millions. Ils s’élèvent exactement à 151 200, selon ce groupe de réflexion. Cela signifie que seulement 25% des aides lancées ont été directes, puisque le reste – d’une manière ou d’une autre – a dû être restitué ou devra être fait.