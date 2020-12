COVID-19 :

La richesse de l’économie espagnole Il a été fortement endommagé lors de la crise des coronavirus, qui a perturbé tous les plans et diagnostics antérieurs des experts et du gouvernement. Selon les statistiques de Fonds monétaire international (FMI), L’Espagne a subi en 2020 une forte baisse de son richesse par habitant, l’indicateur que les experts et les économistes utilisent dans le monde pour évaluer la production d’un pays par rapport au nombre d’habitants (il est calculé en divisant le PIB généré dans l’année par la population nationale).

Plus précisément, si le Indicateur du produit intérieur brut (PIB) par habitant aux prix courants, mesurée en dollars internationaux et en parité de pouvoir d’achat pour que le diagnostic soit vraiment précis, l’Espagne est le cinquième pays au monde et le dixième de la planète (le FMI donne des prévisions sur plus de 190 économies dans le monde) pour subir une plus catastrophe.

C’est un autre exemple de la façon dont le virus et gestion économique gouvernementale Ils ont fait que la crise du Covid-19 frappe l’Espagne avec plus de virulence.

Exactement, le classement des pays ayant le PIB par habitant le plus élevé ont perdu en 2020 est dirigé par Macao SAR (qui a perdu 62 833,2 dollars en parité de pouvoir d’achat). Bien que nous parlions en fait d’un pays de 647 700 habitants et d’une superficie de 28,2 km². Suis-le Libye, qui a perdu 9 427 $; Luxembourg (7 615); Saint Marin (6 443); Aruba (6 338) Singapour (5 854); Les Bahamas (5 749); Maldives (5 308); Émirats arabes unis (5 123), et Espagne (5 110).

Si la classement des pays qu’ont-ils perdu d’autre revenu par habitant du monde développé, L’Espagne se classe cinquième sur 39 pays, seulement derrière Macao, le Luxembourg, Saint-Marin et Singapour.

En parité de pouvoir d’achat, le PIB par habitant est passé de 43 153 $ en Espagne en 2019, avant que la maladie du covid-19 ne provoque la plus grande crise de l’histoire récente, à 38 143,18 $ en 2020. Selon le Fonds, le niveau d’avant la crise ne sera pas retrouvé jusqu’en 2022 au moins.

Quand l’Espagne sortira-t-elle de la crise la plus intense depuis la guerre civile?

La Économie espagnole Il est passé d’une richesse de 1,19 billion d’euros en 2019 à une chute à 1,03 billion en 2020 en moyenne, selon les estimations de cet organisme international qui dirige Kristalina Georgieva.

Le niveau d’avant la crise ne se rétablira pas avant 2023, date à laquelle, selon les dernières estimations du FMI, il atteindra 1,2 billion, ce qui implique que trois années complètes de croissance auront été perdues pour revenir à la même position qu’en 2019.

Dans termes relatifs, la baisse du PIB devrait être de 12,8% sur l’ensemble de l’année 2020. En 2021, la croissance sera de 7,1% et en 2022 de 4,4%.

Mais le plus inquiétant est que les conséquences de la pandémie sur l’emploi de l’économie nationale seront pires, comme c’est le cas. Si en 2019 le taux de chômage moyen était de 14,1% de la population active, ce chiffre ne sera pas atteint même en 2025 selon cet organisme international. En effet, selon les estimations d’ici cinq ans, le chômage clôturerait à 14,2%, un chiffre bien supérieur à celui qui sera enregistré dans le reste des pays développés et puissances mondiales.

Un autre des indicateurs les plus inquiétants est le Dette publique. Si en 2019 il était déjà élevé -95,4% -, la pandémie et des mesures telles que les lignes ICO ont porté ce pourcentage à 123,03%. Le gros problème est que, selon les calculs du Fonds, le dette publique il restera à 118% du PIB en 2025, ce qui ne laisse pas le pays dans un bon point de départ s’il y a une nouvelle tempête d’endettement comme celle de 2012.