COVID-19 :

L’Espagne n’est pas entrée en crise avec la pandémie de covid-19 mais faisait déjà face à un ralentissement et un «épuisement structurel» avant l’arrivée de la maladie, ce qui a aggravé la situation économique et provoqué des baisses sans précédent du PIB depuis mars.

Selon un document publié par le Fondation des caisses d’épargne (FUNCAS), l’un des services d’études les plus prestigieux du pays, l’activité nationale «a montré des signes évidents d’épuisement structurel avant Covid-19». C’est l’une des conclusions que d’autres organisations ont également suggérées ces derniers mois, mettant en garde contre les défis structurels et conjoncturels de l’économie espagnole.

En fait, il y avait des problèmes à court terme – le FMI a notifié en janvier 2020 au ministre des Affaires économiques et vice-présidente, Nadia Calviño, que le ralentissement du pays était pire que prévu – et à long terme – le manque de convergence en ce qui concerne pour l’UE, c’était évident. Alors que le FMI a mis en garde contre cette crise naissante que traverse l’Espagne, le chef économique de l’exécutif a évoqué en février que 1,2 million d’emplois seraient créés à la législature du PSOE et de Podemos. Pendant ce temps, les hommes d’affaires ont continuellement remis en question les politiques qui étaient promues et qu’il y aurait une fuite des investissements.

Selon le dernier cahier d’information économique de Funcas, «l’indicateur qui montre cette faiblesse est, précisément, le Stagnation du PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’UE, qui s’établit à 90% depuis 2016, nettement en dessous des 98% atteints en 2003 ».

Selon la Fondation des caisses d’épargne, «La crise générée par la pandémie frappe une économie qui ne converge plus avec l’UE27 et indique que la mise en œuvre du programme UE de nouvelle génération (NGEU) il représente une excellente occasion de renverser ces limites structurelles et, à terme, de relancer les processus de convergence dans l’UE ». En d’autres termes, le renflouement européen qui est désormais sous contrôle par l’opposition de la Hongrie et de la Pologne est essentiel pour mettre fin à ce déficit structurel de l’économie nationale.

Le rapport préparé par l’économiste Ramón Xifré (ESCI-UPF et IESE) comprend, par exemple, de nombreux indicateurs:

emploi

Par exemple, que dans population occupée âgée de 15 à 64 ans “L’Espagne a commencé en 2000 avec un pourcentage inférieur de 5 points à celui de l’UE, mais le processus de convergence a fait qu’entre 2005 et 2007, le pourcentage de la population employée en Espagne dépassait celui de l’UE-27”. Cependant, «la crise qui a débuté en 2008 a tronqué cette processus de convergence et la baisse en Espagne a été beaucoup plus prononcée que dans le reste de l’UE, allongeant la période de perte d’emploi jusqu’en 2013 ». «Depuis cette année, l’indicateur s’est redressé, mais en conservant un différentiel significatif par rapport à l’UE, qui se situe autour de 5 points en 2019 (68,5% dans l’UE-27 contre 63,3% en Espagne) », remarque-t-il dans le document.

R&D

En revanche, l’Espagne a un pire point de départ pour évaluer «le intensité d’investissement en R&D». Concrètement, «il était proche de la moyenne européenne, à 90% en 2010, mais il a divergé depuis et se situe à 75% en 2019 (un niveau similaire à celui de 2005)». «Le secteur privé n’a pas atteint ces niveaux de convergence et son approche la plus proche était en 2008 avec 60% de l’intensité moyenne des investissements de l’UE. Il a également perdu du terrain depuis lors, restant en 2019 à 48% du niveau moyen de l’UE (un niveau similaire à celui de 2003) », prévient l’expert.

Décrochage scolaire

Si la abandon scolaire -c’est-à-dire le pourcentage de la population jeune qui avait atteint le niveau maximum correspondant à l’enseignement secondaire et qui ne suivait aucun autre programme d’enseignement ou de formation- cet économiste prévient que «l’Espagne a beaucoup amélioré cet indicateur parmi les années 2002 et 2019, passant de 30,9% à 17,3%, mais le décrochage scolaire en Espagne est toujours bien supérieur à la moyenne de l’UE-27 (10,2% en 2019) ».

Risque de pauvreté

Et qu’en est-il du population menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale? Selon Eurostat, il a beaucoup augmenté pendant les années de crise et “ses séquelles (entre 2008 et 2014) puis a diminué pour atteindre 25,3% en 2019, un niveau similaire à celui d’il y a dix ans”, précise Xifré. «La comparaison avec la valeur moyenne de l’UE-27 montre que l’Espagne, là encore malgré les progrès enregistrés, ne progresse pas au rythme de l’UE-27 en moyenne», conclut-il.

Dette publique

D’autre part, lors de l’analyse de la Dette publique on observe une “tendance à la baisse entre 2000 et 2007”, qui a placé ce chiffre à 35,8% en 2007 (26 points de moins que la moyenne de l’UE). En revanche, «entre 2008 et 2013, il a fortement augmenté du fait de la crise et de ses conséquences jusqu’à se stabiliser à des valeurs proches de 100% du PIB depuis 2014 (plus de 17 points au-dessus de la moyenne de l’UE, ce qui enregistre une légère amélioration mais continue dans cet indicateur depuis cette même année) ».

PIB par habitant

Tout cela conduit à la convergence du PIB par habitant de l’Espagne avec celui du reste de l’UE Elle était déjà bloquée avant la crise des coronavirus, ce qui expliquerait, avec la gravité de la maladie, pourquoi l’économie nationale est l’une de celles qui souffrent le plus des conséquences macroéconomiques du covid-19. En effet, de 2016 à nos jours, le revenu par habitant espagnol se situe à 90% de la moyenne européenne, soit 7 points de moins que dans les meilleurs moments du début du siècle.