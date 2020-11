COVID-19 :

Espagne exigera à partir de ce lundi aux voyageurs internationaux d’un maximum de 65 pays à risque d’avoir une preuve PCR négative dans les 72 heures précédant leur arrivée en Espagne pour pouvoir entrer dans le pays, y compris les États-Unis, la France ou l’Allemagne dans la liste, comme l’a demandé la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L’objectif? Contrôler la propagation de la crise des coronavirus et empêcher l’entrée de cas positifs.

Cette mesure, qui sera exigée des voyageurs arrivant par bateau ou par avion, s’ajoute aux contrôles sanitaires actuellement en cours sur tous les passagers internationaux aux points d’entrée, parmi lesquels contrôle de la température et contrôle visuel.

Cependant, la nouveauté est que dans le Formulaire de contrôle sanitaire que tous les passagers doivent remplir avant d’entrer dans le pays, une question sera désormais posée pour savoir s’ils ont un PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant leur arrivée en Espagne. Le document doit être l’original, rédigé en espagnol ou en anglais et peut être soumis en format papier ou électronique.

La liste des pays ou zones à risques auxquels le RAP sera demandé à l’arrivée en Espagne a été publiée le 11 novembre dans le Journal officiel de l’État (BOE) et il sera revu tous les quinze jours afin de s’adapter à la pandémie.

Les voyageurs qui arrivent dans les aéroports et ports espagnols sans avoir le RAP obligatoire s’exposeront à une amende pouvant atteindre 6000 euros, selon le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne (UE) et de la coopération, il y a quelques jours, Arancha González Laya.

Le ministre a expliqué qu’il est “recommandé” de compagnies aériennes qu’ils vérifient si les voyageurs ont fait le RAP avant de monter dans l’avion, mais ils n’y sont pas obligés. À leur arrivée en Espagne, ils devront présenter leurs documents et, s’ils n’ont pas de preuve du RAP, ils devront en subir un, en plus du paiement de l’amende.

Liste des pays

Pour le moment, la liste des pays européens dont les voyageurs seront sollicités pour le RAP est composée de Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Tchéquie, Chypre, Croatie, Croatie et Danemark (sauf les îles Féroé et le Groenland). En outre, ils comprennent la Slovénie, la Slovaquie, l’Estonie, la France, la Grèce (à l’exception des régions de Kitri, Ionia Nisia, Dytiki Ellada et Sterea Ellada), la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas , Pologne, Portugal (à l’exception de la région autonome de l’île des Açores), Roumanie, Suède et Liechtenstein.

En ce qui concerne la liste des pays tiers, Santé a inclus les territoires qui ont une incidence cumulée de plus de 150 pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours.

En son sein sont comptés Albanie, Andorre, Argentine, Arménie, Aruba, Bahreïn, Belize, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Colombie, Costa Rica, Émirats arabes unis, États-Unis, Russie, Géorgie, Gibraltar, Guam, Jordanie, Koweït, Liban et Libye. La liste est complétée par la Macédoine du Nord, le Maroc, la Moldavie, Monaco, le Monténégro, la Palestine, le Panama, la Polynésie française, Porto Rico, le Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Martin, la Serbie, la Suisse, la Tunisie et l’Ukraine.