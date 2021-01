COVID-19 :

L’Espagne a pu perdre pratiquement un vaccin sur six contre le COVID-19 dans leurs centres de santé ces dernières semaines. Le motif est un changement des critères de Pfizer dans son prospectus accepté le 8 janvier par l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a laissé notre pays sans préparation adéquate.

Jusqu’à 10 000 doses pourraient être gaspillées. La raison en est que Pfizer et BioNTech distribuent leur vaccin dans le monde entier à l’aide de flacons. Ces flacons avoir un antigène pour cinq doses du vaccin si vous travaillez avec des seringues et des aiguilles standard, qui sont celles que l’Espagne possède le plus.

Cependant, En utilisant des seringues et des aiguilles à “ faible volume mort ” de 35 microlitres ou moins, c’est-à-dire les bons matériaux, six doses de vaccin pourraient être obtenues par flacon. Cette dose supplémentaire était quelque chose qui jusqu’à présent n’avait pas été officiellement autorisé, mais avec l’approbation de l’EMA, le gaspillage est maintenant officiel.

Les clés du changement de Pfizer

Pfizer, comme confirmé à Cadena Ser, dans son contrat, il parle de doses, et non de flacons, afin que l’Espagne reçoive moins que prévu. Vous négociez avec l’Union européenne l’heure à laquelle l’amendement s’appliquera et cela affectera le nombre de flacons restant à fournir. Il faut se rappeler que l’Espagne en compte 60 millions de doses.

En plus d’une décision tardive de l’EMA, l’essentiel est que vous ne disposez pas des seringues à volume mort. Le volume mort est l’espace entre l’aiguille et le piston de la seringue, donc plus il est petit, moins la dose est perdue.

En Espagne, selon les chiffres du vendredi 8 janvier, lorsque le changement a été approuvé, 743925 vaccins avaient été distribués. En prenant comme référence la recommandation à l’époque de l’EMA de cinq doses par flacon, environ 148 785 flacons ont été manipulés. S’ils avaient retiré six doses au lieu de cinq, 148 785 doses auraient pu être manquées.

Andalousie, Madrid ou Catalogne, quelques-unes des victimes

Le ministère de la Santé a conseillé aux communautés en juin de préparer également des seringues à volume mort, mais elles n’en ont pas toutes reçu suffisamment d’entre eux et cette sixième dose supplémentaire n’est plus utilisée dans de nombreux domaines.

Comme l’a confirmé Cadena Ser, L’Andalousie et Madrid (des travaux sont déjà en cours ici) sont des exemples clairs où cela s’est produit, tandis que la Catalogne a pu réagir sur les deux tiers des routes. et en Galice à 90%. Pays basque, Navarre ou Castille et León sont actuellement inconnus, tandis que les autres communautés affirment qu’elles profitent déjà de toute la route.

Tout dépendra des vicissitudes et des capacités des centres de santé, de leur matériel et de la formation du personnel. De nombreux centres de soins primaires, par exemple, ne disposent pas des bonnes seringues, et cela dépend de chaque centre. Au sein de chaque communauté, il peut arriver qu’il y ait des endroits où ils vous ont et d’autres où ils n’en ont pas, ou il peut même manquer de préparation.

On s’attend à ce que petit à petit ce manque d’approvisionnement soit résolu sans problème et que tout l’antigène reçu soit utilisé au maximum.. En fait, il est possible qu’après avoir extrait six doses au lieu de cinq, dans une grande partie du pays, les comptes ne s’additionnent pas et il s’agit d’un nombre de doses injectées plus élevé qu’on ne le pensait initialement distribué.