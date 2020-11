COVID-19 :

Les dernières données sur la pandémie de coronavirus en Espagne révèlent une diminution des infections mais une augmentation du nombre de décès: en une seule journée plus de 500 ont été enregistrés. Malgré cela, le gouvernement considère que l’évolution de la pandémie « c’est bon »et voit« même une légère diminution »du défunt.

L’Espagne prévoit qu’elle aura le double des doses dont elle a besoin pour vacciner l’ensemble de la population

Le ministère de la Santé prévoit que l’Espagne pourra disposer jusqu’à 140 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 grâce aux accords signés par la Commission européenne (CE) avec les différentes sociétés de développement pharmaceutique. Ainsi, le département dirigé par Salvador Illa estime que 80 millions de vaccinations pourraient être effectuées dans notre pays, soit près du double de la population espagnole (47,32 millions), selon des sources ministérielles.

Ces sources précisent que les contrats signés par la Commission européenne atteindront jusqu’à 1400 millions de doses, soit environ 800 millions de vaccins, puisque presque tous les vaccins développés à ce jour, comme Moderna, Pfizer ou AstraZeneca, se composent de deux dose. Pour le moment, le candidat de Janssen est le seul à être administré en une seule dose.

Sur ces 800 millions de vaccinations, l’Espagne représenterait 10 pour cent: 80 millions. La raison, selon ces sources, est d’assurer un nombre suffisant de vaccins au cas où l’un d’entre eux ne finirait pas par être approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA, pour son acronyme en anglais), chose possible jusqu’à ce que d’autres soient disponibles. données définitives. De la même manière, s’il y a un excès de vaccins, ils seront distribués dans d’autres territoires non communautaires.

Lors d’une conférence de presse ce lundi, la directrice de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS), María Jesús Lamas, a souligné que l’idée est de faire des achats à l’avance de vaccins pendant le développement des essais cliniques. «Le nombre total de doses à contracter avec ce procédé dépasse de loin celui de la population espagnole. Avoir un large portefeuille garantit les chances d’avoir un vaccin. Il se peut que certains vaccins ne soient pas autorisés », a-t-il souligné.

«Nous n’achetons pas un médicament déjà fabriqué, mais nous partageons un risque avec les entreprises qui développent ces médicaments. Si les essais cliniques sont favorables et que les agences les autorisent, il y aura déjà un grand nombre de doses fabriquées à administrer immédiatement après », a-t-il indiqué, rappelant que la Commission européenne a déjà signé cinq contrats pour accéder aux vaccins en développement, tandis que deux autres ils sont dans des états de négociation «avancés».

D’autre part, le directeur du Centre de Coordination des Alertes Sanitaires et des Urgences (CCAES), Fernando Simón, a fermement défendu que le système de santé espagnol aura une capacité suffisante pour réaliser cette vaccination de masse. «L’Espagne a une énorme expérience en matière de vaccination de masse, comme celle de la vaccination contre la grippe dans laquelle environ 14 millions de personnes ont été vaccinées en sept semaines. Nous avons un vaste réseau de soins primaires. Ils ont la capacité de le faire. La capacité du système est largement suffisante, et d’autant plus que les vaccins vont arriver progressivement », a-t-il ajouté.

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a avancé ce dimanche que le plan de vaccination qui sera présenté en Conseil des ministres mardi disposera de 13 000 points de vaccination pour garantir «un accès équitable aux vaccins» à travers les soins primaires.

Navarra autorise à partir de jeudi l’ouverture de terrasses d’accueil à 100% de leur capacité

Le ministère de la Santé du Gouvernement de Navarre a confirmé au secteur de l’hôtellerie à la table technique tenue ce lundi l’ouverture à partir de ce jeudi 26 novembre des terrasses à 100% de leur capacité, à condition que la distance de 1 soit garantie , 5 mètres entre les clients. De plus, l’utilisation des tables sera fixée à un maximum de quatre utilisateurs.

Les mesures sont “une première étape” dans le cadre des flexibilités possibles pour récupérer l’activité, qui seront convenues sur la base de la situation épidémiologique avec l’industrie hôtelière, a informé le gouvernement régional dans un communiqué.

Le ministère de la Santé, lors de la réunion tenue ce lundi, a transmis au secteur les nouvelles concernant les mesures, qui seront incluses dans l’arrêté régional qui entrera en vigueur à partir de mercredi, mettant à jour la réglementation en vigueur.

Lors de la réunion, à laquelle ont participé différentes associations d’accueil ainsi que la Mairie de Pampelune, le projet de contenu de l’arrêté provincial a été discuté et des améliorations spécifiques y ont été apportées, fournies par le secteur et la mairie.

À son tour, comme indiqué par l’Exécutif, «les indicateurs et paramètres objectifs qui définiront les changements de phase et la réouverture» ont été fixés, critères qui seront évalués cette semaine par le Comité consultatif technique et la Commission de transition en Navarre.

Ces indicateurs, a-t-il ajouté, sont ceux qui sont pris en compte dans l’analyse sectorielle dans d’autres domaines et départements du gouvernement de Navarre.

Toutes les trois semaines, la situation de l’épidémie dans la Communauté autonome sera évaluée afin de continuer à progresser dans une éventuelle réouverture pour la fin de l’année, processus qui se développe également dans l’espace du Conseil interterritorial de la santé avec le reste des autonomies et le Ministère de la Santé.

Le Département de la Santé et le secteur de l’hôtellerie, avec la participation également de la Zone d’urbanisme de la Mairie de Pampelune, se sont réunis la semaine prochaine à une nouvelle table technique dans le but de continuer à avancer dans une approche partagée de cette question et de son matérialisations normatives et techniques possibles.

Le roi sera mis en quarantaine pendant 10 jours après avoir appris qu’un contact étroit a été testé positif pour Covid-19

Le roi Felipe VI a appris qu’une personne avec laquelle il avait eu des contacts étroits hier a été testée positive pour Covid-19 ce lundi, afin qu’il maintienne la période de quarantaine obligatoire de dix jours et suspende toutes ses activités officielles, a rapporté le Palais de la Zarzuela.

La Maison du Roi a précisé que la Reine et ses filles, la Princesse des Asturies et l’Infante Sofía, pourront continuer leurs activités normalement.

Dans la famille royale, la reine devait déjà maintenir une quarantaine préventive – en mars dernier, après avoir coïncidé dans un acte avec la ministre Irene Montero, qui a été testée positive – et aussi sa fille aînée, pour un cas dans sa classe.

Ce lundi, le roi a présidé la réunion du Conseil scientifique de l’Institut royal d’Elcano, partiellement télématique et partiellement en personne au Palacio de El Pardo. Dans l’après-midi, il a reçu en audience le général André Lanata, commandant du Commandement allié de la transformation (SACT).

La seule activité officielle du roi pour cette semaine a été, avec la reine, un voyage à Séville mercredi pour l’inauguration du Sommet de l’innovation touristique.

Simón considère que l’évolution de la pandémie «est bonne» et voit «même une légère diminution» des personnes décédées

Le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simón, a souligné que l’évolution de la pandémie COVID-19 “est bonne” en Espagne, grâce à la diminution soutenue des cas observée ces dernières semaines, et Il a célébré qu’une «stabilisation et même une légère diminution» du nombre de décès commençait à être observée.

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce lundi 25.886 nouveaux cas de COVID-19 au cours du week-end, ce qui est un chiffre bien inférieur par rapport aux 38.273 du week-end précédent et une poursuite de la bonne tendance de la données de contagion. En fait, l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants est de 374, contre 419 vendredi et 470 lundi dernier.

Cependant, 512 nouveaux décès ont été ajoutés au rapport de ce lundi, contre 328 vendredi et 484 lundi dernier. Il s’agit du deuxième nombre le plus élevé en un week-end de toute la deuxième vague, avec les 512 décès enregistrés le lundi 9 novembre, il y a deux semaines.

Simón a déploré que “malheureusement” il y ait encore un nombre élevé de décès, mais a observé une légère tendance à la baisse. «Nous savons que c’est le seul indicateur qui diminue. Mais on commence déjà à observer une stabilisation et même une légère baisse du nombre de décès », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse ce lundi.