COVID-19 :

La nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni met toute la planète en suspens en attendant de déchiffrer précisément comment cela peut affecter l’arrivée du vaccin et les infections. Pendant, Onze pays ont déjà choisi d’empêcher l’arrivée de voyageurs en provenance du pays, et parmi eux il n’y a pas l’Espagne, qui recevra aujourd’hui 201 vols.

AENA a dans sa programmation aujourd’hui lundi 21 décembre 201 vols prévus entre les aéroports britanniques et espagnols, pour y aller ou pour venir. Pour le moment, il n’y a eu aucune annulation de vol et l’Espagne n’a pas interdit le voyage vers cette destination, de sorte que tout continue avec le rythme habituel.

Le gouvernement espagnol a démissionné hier dimanche pour agir comme d’autres puissances européennes l’ont fait. La seule chose qu’il a annoncée était que Les contrôles des tests PCR pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et les contrôles de vérification seraient renforcés, mais sans fermer les frontières.

Près de 300 vols reçus pendant le week-end

Alors que l’Espagne s’assure que la situation est contrôlée avec les contrôles pertinents dans les ports et les aéroports avec le renforcement de ceux-ci, avant de le faire Des vols ont déjà été reçus pendant le week-end, plus précisément au moins 277. Et parmi eux, 132 l’ont fait depuis Londres.

La situation aux îles Canaries, principale destination du Royaume-Uni, est plus inquiétante, puisque 153 vols ont atterri sur les îles ces deux derniers jours., aux aéroports de Ténérife Sud (55), Lanzarote (50), Gran Canaria (25) et Fuerteventura (23). ET beaucoup d’entre eux proviennent de régions touchées par la nouvelle souche comme Bristol, Southend ou Exeter.

Dans la péninsule, c’est à Malaga que les plus britanniques arrivent. Au cours des dernières 48 heures, 17 vols directs sont arrivés de Londres et 31 au total du pays. Viennent ensuite Alicante, Madrid, Murcie, Valence, Séville, Saragosse, Santander, Saint-Jacques-de-Compostelle et Bilbao.

Réponse au niveau européen

Les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Autriche, le Portugal, la République tchèque et la Bulgarie ont déjà annoncé leurs mesures pour interdire l’arrivée des voyageurs du Royaume-Uni. La Grèce aussi, sans interdiction mais avec une quarantaine de sept jours pour tous ceux qui en arrivent.

L’Espagne, en plus de renforcer ses contrôles, a demandé hier à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et au président du Conseil européen, Charles Michel, «Une réponse communautaire», via le ministère des Affaires étrangères.

Il y a déjà des membres de la classe politique appartenant à l’opposition, tels que Ignacio Aguado, vice-président de la Communauté de Madrid, qui ont exprimé leur point de vue, faire pression sur le gouvernement pour qu’il réagisse le plus rapidement possible.

Selon le ministre britannique de la Santé, la nouvelle souche de # COVID19 est “incontrôlable”. Je ne comprends pas comment nous avons pu recevoir 277 vols du Royaume-Uni ce week-end … et que plus de 100 arrivent aujourd’hui. Https://t.co/tmxfLEyVaa – Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 21 décembre 2020

Cependant, le gouvernement de Pedro Sánchez préfère attendre aux indications données par l’UE.