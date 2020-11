COVID-19 :

En Espagne, 8924 nouvelles infections ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, atteignant un million 284 mille 408 cas positifs depuis le début de l’épidémie

Les autorités régionales espagnoles appliquent des restrictions sociales et commerciales de plus en plus sévères pour enrayer la deuxième vague de coronavirus, avec près de 9 mille nouveaux cas en 24 heures, et tenter ainsi d’éviter un confinement à domicile de la population, ce qui aurait de graves conséquences économiques.

Toute la population espagnole Il a déjà dû rester dans les foyers, sauf pour des raisons justifiables, pendant plusieurs mois au printemps dernier, pendant les moments les plus durs de la crise sanitaire, lorsque le gouvernement a déclaré état d’alarme pour la première fois, qui a commencé le 14 mars et cela a duré jusqu’à 21 juin.

Le 25 octobre, le Exécutif il est revenu à décréter l’état d’alarme, cette fois avec un couvre-feu nocturne dans tout le pays (sauf les îles Canaries en raison de leurs bonnes données épidémiques), et la plupart des régions appliquent confinements zones territoriales du périmètre pour empêcher le transit depuis ou vers d’autres communautés autonomes, sauf pour des raisons professionnelles, médicales, d’études ou d’autres raisons dûment accréditées.

le Ministère espagnol de la santé ont signalé 25 000 42 infections supplémentaires (8 000 924 en un jour), atteignant un million 284 000 408 depuis le début de l’épidémie. Le nombre officiel de décès s’élève à 38 118, après avoir ajouté 1 623 décès dans un nouveau système de comptage.

La région de Catalogne, l’un des plus touchés Espagne, a rapporté 5 mille 24 plus infectés dans le dernières 24 heures et 66 décès, bien que la propagation ralentisse peu à peu.

La incidence cumulative (cas pour 100 mille habitants) des 14 derniers jours s’élève à 528,75 Espagne.

Au 3 novembre, il y avait 30 325 patients avec COVID-19[feminine admis dans les hôpitaux espagnols, 16,4 pour cent des lits; et parmi eux, 2 786 étaient dans des unités de soins intensifs (29,11 pour cent d’occupation), selon Health.

Nombreuses Régions espagnoles a annoncé hier de nouvelles restrictions, similaires à celles d’autres territoires, pour tenter d’arrêter l’expansion de la coronavirus.

C’est le cas de Galice (nord-ouest), où à partir de vendredi prochain, et pendant un mois, les activités non essentielles seront fermées, notamment hospitalité, ainsi que la fermeture du périmètre des principales villes, qui affectera 60% de la population galicienne.

D’autres, comme Asturies ou Castilla y León, a proposé il y a plusieurs jours des mesures plus sévères telles que la détention à domicile. Cependant, le gouvernement et les régions ont accepté de l’exclure pour l’instant et se sont accordés deux à trois semaines de marge pour vérifier l’efficacité des restrictions déjà en place.

“Pour le moment nous n’envisageons pas un confinement à domicile», A déclaré le ministre de la Santé, Sanidad Illa, lors d’une conférence de presse.

