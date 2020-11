COVID-19 :

L’Espagne clôturera 2020 avec des chiffres de touristes étrangers plus typiques des années 70 du siècle dernier, Du fait des confinements et des fermetures de frontières pour stopper le covid-19, qui laissera le solde annuel autour de 20 millions, loin des 83,7 millions d’entrées en 2019.

Jusqu’au 16 septembre, 8 millions de touristes internationaux sont entrés en Espagne, 50 millions de moins d’un an auparavant, et les perspectives pour la fin de l’année sont d’environ 20 millions en raison des restrictions de voyage dans cette deuxième vague d’infections à coronavirus.

Le pays a dépassé ce chiffre de 20 millions de touristes en 1970, soit le double du nombre six ans plus tôt, coïncidant avec l’expansion du tourisme international, qui découvrait les 8 000 kilomètres de côtes espagnoles comme une destination sûre, avec un ensoleillement pratiquement garanti et à des prix très compétitifs.

Le boom a commencé à la fin des années 50 et au début des années 60, lorsque 4,3 millions de touristes étrangers sont entrés. C’étaient les années où L’Espagne a été découverte avec le bikini, le suédois et le récif du soleil et de la plage, si vilipendé par certains mais avec un impact incontestable sur la croissance de l’économie dans la seconde moitié du 20e siècle.

Selon Antonio Tena, de l’Université Carlos III de Madrid, dans les «Statistiques historiques de l’Espagne» de la Fondation BBVA, l’accélération des revenus réels du tourisme Cela commence avec l’ouverture du commerce extérieur en 1959, avec le plan de stabilisation, pour continuer avec des taux de croissance très élevés jusqu’en 1973, après le déclenchement de la crise pétrolière.

À ce moment là il y a eu un revers et le niveau de 31,6 millions a été perdu de touristes étrangers enregistrés en 1973. En 1977, 30 millions ont été récupérés mais la progression la plus notable, avec des hauts et des bas, s’est produite dans les années quatre-vingt. Mais, comme le rappelle Tena, alors que le nombre de touristes et les revenus de ce concept augmentaient, la dépense moyenne réelle par touriste n’a cessé de baisser dans une tendance depuis le début des années 1960.

L’explication se trouve – ajoute-t-il – dans la forte spécialisation espagnole sur un marché plus sensible à la baisse des prix qu’à l’amélioration de la qualité du service, tendance qui a commencé à se renverser au début des années 90.

Qualité

Bien que l’offre d’aujourd’hui soit beaucoup plus variée et de meilleure qualité, c’est l’un des axes de débat dans le secteur, qui s’engage, en général, dans le développement de nouveaux produits, la diversification des destinations, la régénération de l’offre l’un des clients les plus matures et les plus attractifs avec un plus grand pouvoir d’achat.

Les chiffres de ce 2020 Ils vous rendront la photo du début des années 70: entre janvier et septembre, seuls 16,8 millions de touristes sont entrés en Espagne qui, s’ils continuent au rythme actuel et compte tenu de l’intensification des restrictions de voyage, n’atteindront pas 20 millions d’ici la fin de l’année. Au dernier trimestre de 2019, 16,6 millions de touristes sont entrés en Espagne, mais dans cette dernière partie de l’année, ce chiffre sera abaissé à environ 1,5 à 2 millions si ce qui s’est passé en septembre est projeté, lorsque 1,1 million sont arrivés. millions (contre 89 millions il y a un an).

70 milliards

En termes de revenus des touristes internationaux, L’Espagne a reçu entre janvier et septembre 17 715 millions d’euros et cela n’ajoutera pas beaucoup plus de 1 700 à 1 800 millions à la fin de l’année. En d’autres termes, à la baisse de 55,8 milliards de revenus par rapport à janvier-septembre 2019, 16000 à 17000 autres peuvent être ajoutés, qui peuvent être perdus au dernier trimestre de l’année, si la tendance de septembre se poursuit, alors que les revenus ont à peine signifié le 10% de l’année précédente.

En résumé, au moins 70 milliards d’euros de revenus du tourisme étranger se sont évaporés en 2020, auxquels il faut ajouter celles issues des dépenses nationales et de tout le mouvement économique indirect généré par le secteur.

Le compte total est dévastateur: Exceltur avance que cette année 106159 millions d’euros seront perdus par rapport à 2019, soit 67% de la baisse du PIB total calculé par la Banque d’Espagne Pour l’année. Cela signifie que l’activité touristique rapportera 46 431 millions d’euros pour l’ensemble de l’année, ce qui ramènera le secteur aux niveaux d’il y a 25 ans.