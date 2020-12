COVID-19 :

Selon les autorités espagnoles, la vaccination de 70% des Espagnols générera une immunité collective

Espagne espère avoir vacciné 70 pour cent de la population d’ici la fin de l’été 2021, selon le Ministre espagnol de la santé, Salvador Illa, pour qui le pays est au «début de la fin» de la pandémie, qui jusqu’à présent, et selon les dernières données officielles, compte un million 730 mille 575 infections et 47 mille 624 décès.

Vaccination de 70% des Espagnols générera une immunité collective et, «bien que pas la fin finale, nous serons dans un stade très différent », dit-il. Illa dans une interview publiée ce dimanche dans le journal espagnol «Público».

Dans cette interview, le Ministre espagnol de la santé est convaincu que l’Espagne pourra commencer à administrer des doses de vaccins début janvier et que “si tout va bien” dans cinq ou six mois, un pourcentage important de la population espagnole et européenne sera vacciné.

“Probablement, à la fin de l’été, 70 pour cent de la population sera vaccinée. Et ce sera long, même si ce ne sera pas la fin de la pandémie car cela se produira lorsque nous aurons vacciné un pourcentage élevé de la population mondiale, et cela nous prendra tout de 2021 et une partie de 2022, selon les experts », explique Illa .

Mais L’Europe , estime que, bien que ce ne soit pas la fin finale, “nous serons dans une étape très différente.” «Je pense donc que nous sommes au début de la fin», dit-il.

Cependant, le ministre espagnol de Santé avertit que les mesures de protection sociale telles que l’utilisation de masques se poursuivront jusqu’à ce qu’il y ait un niveau significatif de population vaccinée et se prononce en faveur de ne pas se précipiter.

“Il y a beaucoup à nous ne savons pas encore l’immunité vaccins et ici nous devons appliquer le principe de précaution. Ce sera lorsque les experts nous recommanderont que les restrictions puissent être levées, même si je suis en faveur de ne pas se précipiter car nous avons tous vu l’année que nous avons été », dit-il.

Ainsi, il croit que bien que vaccination C’est une avancée significative, “nous ne pouvons pas nous précipiter en abaissant les restrictions car il n’est pas si difficile pour la transmission de revenir”.

Se référant à NoëlIlla estime que les mesures adoptées sont les bonnes car empêcher les proches de se revoir «aurait été contre-productif».

En vacances, l’eLes Espagnols peuvent quitter une région pour visiter des parents ou des amis, malgré le fait qu’entre le 23 décembre et le 6 janvier, le pays sera fermé sur le périmètre pour éviter les déplacements d’un autre type et avec eux la propagation des infections.

Aussi, dîners et déjeuners ils ne doivent pas rassembler plus de 10 personnes, tandis que le couvre-feu sera prolongé la veille de Noël et du Nouvel An jusqu’à 01h30.

L’évolution de la deuxième vague de coronavirus en Espagne a permis à différentes régions d’assouplir les restrictions sur COVID-19[feminine, principalement dans les voyages, l’hospitalité, les heures d’ouverture et les couvre-feux ces jours avant Noël.

En général, le la tendance pandémique est à la baisse, bien qu’avec des rebonds intermittents dans certaines communautés autonomes.

Avec des informations d’.