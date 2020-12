COVID-19 :

Le ministère de la Santé a surpris ce mardi 8 décembre en ne publiant pas le point quotidien qu’il se propage – entre lundi et vendredi, oui – sur les données sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Espagne. Contrairement à la pratique habituelle des derniers jours fériés qui tombaient des jours ouvrables – comme ce fut le cas du 12 octobre, ou des 2 et 9 novembre, tous étant des vacances et qui tombaient le lundi -, ce mardi 8 Décembre, fête de l’Immaculée Conception, le ministère de la Santé n’a fourni aucune mise à jour sur l’évolution des données.

Le comportement particulier du ministère pendant le pont est frappant, car le lundi 7, également jour férié à Madrid, où se trouve la santé, il a offert le document avec des données mises à jour. Mais le mardi 8, la mise à jour a brillé par son absence.

Le contraste est clair avec les données fournies par les communautés autonomes d’Espagne, qui ont mis à jour leurs chiffres de patients hospitalisés et de victimes ce mardi. Mais dans l’agrégat des données faites par le ministère de la Santé et publiées depuis plusieurs mois – ils ont jusqu’à présent 266 éditions de leur document – absolument rien n’a été publié ce mardi.

Il s’agit de la mise à jour qui comprend les cas notifiés confirmés avec un test de diagnostic positif pour une infection active ainsi que les cas notifiés avant le 11 mai qui ont nécessité une hospitalisation, une admission à l’USI ou sont décédés avec un diagnostic clinique de Covid-19. Selon les dernières données fournies par Health, en Espagne, jusqu’à présent, un total de 1 702 328 cas confirmés de COVID-19 et 46 646 décès ont été signalés. Logiquement, ces données sont périmées puisque les communautés ont publié leurs chiffres mardi.

De cette manière, l’Espagne a également attiré l’attention mardi sur le fait qu’elle était le seul grand pays d’Europe à ne pas mettre à jour les données un jour férié, de la même manière qu’elle reste le seul grand pays continental à ne pas diffuser non plus des données mises à jour le week-end. : Il faut toujours attendre lundi pour que le gouvernement mette à jour ses chiffres officiels.

Pourquoi cette décision a-t-elle été prise par le gouvernement espagnol? L’origine de cette stratégie remonte au 3 juillet lorsque, avec l’arrivée de ce qui était alors annoncé comme une «nouvelle normalité», Health a décidé de baisser le niveau d’information sur la pandémie. À l’époque, on ne s’attendait pas encore à ce que la deuxième vague arrive avec la virulence avec laquelle elle l’a fait sur tout le continent européen, mais jamais depuis lors, il n’a été envisagé de prendre la décision de proposer à nouveau des données le week-end.

Comme annoncé ce jour-là par la Santé, les données sur les coronavirus cesseraient d’être publiées le week-end “au vu de l’évolution épidémiologique, à moins qu’il ne soit nécessaire de faire avancer cette communication”, un besoin que le ministère n’a pas trouvé jusqu’à présent. Au contraire, ce mardi, ils ont laissé passer un jour férié pour la première fois sans fournir de nouvelles informations officielles.

Mensonge sur les données

La nouveauté de ce mardi n’est pas la première nouvelle stratégie que Health a testé ces derniers temps. Il y a à peine deux semaines, des sources officielles du gouvernement ont proclamé sur les toits que l’Espagne avait souffert un jour avec un “record de morts dans la deuxième vague”, soit “537 en seulement 24 heures”. Mais rien n’est plus éloigné de la vérité, à savoir que le 24 novembre, le nombre réel de morts était de 169 morts, beaucoup moins de la moitié.

Si, lors de la “ première vague ”, le gouvernement s’efforçait de présenter des chiffres de mortalité nettement inférieurs aux vrais, comme il était déterminé à démontrer les chiffres de surmortalité en Espagne, la stratégie de communication a pris un virage à 180 degrés dans la la deuxième vague la plus récente. Ensuite, de Santé, la décision informative a été de corriger le chiffre total en gonflant les décès quotidiens qui étaient signalés quotidiennement et systématiquement. Au quotidien, il a été possible de vérifier que les données diffusées sur les «décès au cours des dernières 24 heures» représentaient jusqu’à deux fois le nombre réel, jusqu’à atteindre ce pic du supposé et faux bilan du 24 novembre.

Comme l’expliquait alors OKDIARIO, qui rendait bien compte du mensonge diffusé par la Santé, l’explication de ce gâchis statistique avait beaucoup à voir avec la manière dont les données sont diffusées depuis le Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires (CCAES). , l’organe qui dirige ledit Fernando Simón et qui est responsable des tableaux publiés par le gouvernement.

La santé a commencé à ajouter les décès au cours du mois de novembre et a admis qu’en effet, ils comptaient désormais les décès avec un décalage important. Mais, tout en reconnaissant les changements de critères, ils ont alimenté la diffusion dans les médias d’enregistrements présumés et inexistants de décès par coronavirus, pour les raisons que le gouvernement a jugées appropriées en fonction de leurs intérêts.