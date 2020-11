COVID-19 :

Nouvelle découverte sur la mortalité causé par COVID-19. Une étude menée en hôpitaux publics des îles Canaries a établi l’association entre un niveau élevé de variabilité et mortalité des globules rouges chez les patients souffrant de coronavirus.

Léonard de Lorente, intensiviste et coordinateur de la recherche, a assuré en . que «cette étude multicentrique pourrait aider à prédire le risque de décès des patients avec COVID-19 et en optimisation de l’utilisation des ressources sanitaires ».

Analyse de 143 patients

L’enquête détermine que une plus grande variabilité des globules rouges en volume et en taille est associée à une mortalité plus élevée. Pour l’analyser, une analyse prospective a été réalisée en 143 patients, pour lesquels la variabilité a été enregistrée de globules rouges à l’admission et la mortalité à 30 jours.

Ainsi, les patients les non-survivants présentent une plus grande variabilité des globules rouges en volume et en taille à l’admission à l’USI que les survivants. Par conséquent, à la fin de l’étude, il existe une association entre la variabilité élevée des globules rouges et la mortalité dans cette maladie.

Les centres participants

Les USI qui ont collaboré à cette analyse étaient celles du Hôpital universitaire des Canaries, Hôpital universitaire Notre-Dame de Candelaria, Hôpital universitaire Dr Negrín, Complexe hospitalier universitaire Insulaire maternel-infantile, Hôpital José Molina Orosa de Lanzarote et Hôpital général de Paume.