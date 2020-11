COVID-19 :

. – La stratégie européenne d’imposer des restrictions locales pour écraser la deuxième vague de la pandémie de coronavirus n’a pas fonctionné. Le moment est venu de sortir les armes lourdes.

L’Allemagne et la France ont annoncé mercredi soir de nouveaux verrouillages nationaux de quatre semaines. Ils ont suivi la République tchèque et l’Irlande, qui ont mis en place des restrictions dans tout le pays au début du mois.

L’Espagne et le Royaume-Uni pourraient être les prochains.

France

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que les mesures locales imposées dans plusieurs villes, dont Paris, ces dernières semaines “ne fonctionnaient plus” et qu’un verrouillage national était nécessaire.

En vertu des nouvelles règles, les personnes ne seront autorisées à quitter leur domicile que pour aller au travail ou à l’école, pour un rendez-vous médical, pour prendre soin d’un membre de la famille, pour faire les courses et faire de l’exercice.

Les commerces, restaurants et bars non essentiels seront fermés.

Comme au printemps, ils auront besoin d’un certificat pour sortir.

Allemagne

Le discours de Macron est intervenu quelques heures seulement après que l’Allemagne a également renoncé aux fermetures locales. Le pays a annoncé une commande de séjour à la maison dans tout le pays à partir de lundi prochain.

Cela s’est produit après que les restrictions régionales dans les grandes villes telles que Francfort, Berlin et Stuttgart et qu’un verrouillage partiel dans l’État de Bavière n’aient pas réussi à ralentir la propagation du virus.

La chancelière Angela Merkel a déclaré que les personnes résidant en Allemagne sont invitées à rester chez elles, à éviter les voyages et à “réduire au minimum leurs contacts”. Les contacts sociaux seront limités à deux ménages en public.

Le professeur Igor Rudan, directeur adjoint du Centre for Global Health et du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé de l’Université d’Edimbourg, a déclaré que les mesures mises en œuvre au cours des deux derniers mois dans la plupart des pays d’Europe étaient “clairement insuffisantes” pour empêcher la propagation rapide du virus.

La décision de la France et de l’Allemagne est une reconnaissance du fait que leurs tentatives pour contrôler les flambées par des mesures locales ont échoué.

Royaume-Uni

Cependant, certains pays européens résistent encore aux blocages au niveau national, malgré leur nombre croissant de cas.

Des scientifiques de l’Imperial College de Londres ont averti jeudi que l’approche actuelle à trois niveaux du gouvernement britannique face à l’épidémie ne fonctionnait pas.

Ils ont constaté que le nombre de cas positifs en Angleterre doublait tous les neuf jours.

Ils ont averti que des mesures plus strictes devaient être mises en place pour freiner la propagation de la maladie.

Sur la base de leur analyse de 85 971 prélèvements aléatoires, l’équipe de l’Imperial College a estimé qu’environ 96 000 personnes sont actuellement infectées en Angleterre chaque jour.

C’est environ cinq fois plus que le nombre quotidien officiel de cas à l’heure actuelle.

“Nous assistons à une augmentation de la prévalence des infections à l’échelle nationale, qui, nous le savons, entraînera davantage d’hospitalisations et de vies perdues”, a déclaré le professeur Paul Elliott, directeur de l’étude, dans un communiqué.

“Aujourd’hui plus que jamais, nous devons tous travailler ensemble pour arrêter la propagation du virus et éviter que le service de santé ne soit submergé plus tard”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique a jusqu’à présent résisté à un nouveau verrouillage national. S’adressant à la BBC jeudi, le ministre du Logement, Robert Jenrick, a déclaré qu’un verrouillage national n’était pas “inévitable”.

Il a ajouté que le gouvernement était favorable “à prendre des mesures dans les endroits où le virus est le plus concentré et à éviter certaines des actions observées en Europe continentale”.

Nouvelles mesures

Rudan a déclaré qu’il y avait probablement de nombreuses raisons pour lesquelles les mesures n’ont pas empêché de nouvelles épidémies importantes.

«Les virus ont une dynamique de transmission complexe. Pour le nouveau coronavirus, il a été démontré qu’il dépendait fortement du comportement et des mouvements des gens », a-t-il déclaré à CNN dans un e-mail.

“Cependant, il est probable qu’il puisse également être affecté par des facteurs que nous ne comprenons pas entièrement et que nous ne pouvons pas contrôler facilement.”

C’est pourquoi, a déclaré Rudan, les mesures qui auraient peut-être bien fonctionné pour contrôler l’épidémie à un moment donné pourraient nécessiter un renforcement à un autre pour empêcher l’épidémie de croître de manière exponentielle.

Les nouvelles mesures sont mises en œuvre dans de nombreux pays européens malgré un nombre croissant de protestations contre le blocus à travers le continent.

L’Italie, l’Allemagne, la République tchèque et le Royaume-Uni ont été témoins de manifestations, certaines violentes, ces dernières semaines.

Le fait que certaines personnes se sentent malheureuses et fatiguées pourrait être une autre raison pour laquelle les fermetures locales en Europe ont échoué.

Les scientifiques ont dit depuis le début que pour que la stratégie localisée fonctionne, chacun doit faire sa part. Les autorités sanitaires doivent pouvoir intervenir rapidement, et les gens doivent respecter les fermetures et prendre le risque au sérieux.

C’est quelque chose que Merkel a souligné après avoir annoncé les nouvelles mesures de verrouillage de l’Allemagne. “Les mensonges et la désinformation, la conspiration et la haine nuisent non seulement au débat démocratique, mais aussi à la lutte contre le virus”, a-t-il déclaré jeudi.