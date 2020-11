COVID-19 :

Les pays européens ils étudient différents des mesures de peur que les festivités de Noël peut propager davantage le coronavirus, un jour où le continent a enregistré plus grand nombre de morts de tout pandémie, environ six mille en un seul jour.

Tandis que L’Europe  présente une courbe descendante en termes de nouveaux positifs, avec un total de 17,5 millions sur 60 millions dans le monde, il ne parvient pas à réduire le nombre de décès quotidiens et atteint désormais 390 000.

Et cela aux portes d’un Noël qui sera très différent de ceux vécus jusqu’à présent et qui fait craindre un rebond des cas, car ce sont des dates où les contacts avec la famille et les amis se multiplient.

Mauvaises nouvelles d’Italie et de Russie

Parmi les pires chiffres figurent ceux de Italie, avec 822 décès dus au coronavirus au cours des dernières vingt-quatre heures (52.850 au total), comme dans le moment le plus dur vécu en Europe en mars.

Les nouvelles infections ont augmenté ces dernières heures (plus de 29 000 contre 26 000 la veille, pour dépasser 1,5 million), mais la tendance à la stabilisation relative de la courbe d’infection se poursuit, pas celle de la mortalité.

Compte tenu de cela, le gouvernement prépare un nouveau décret qui doit entrer en vigueur le 4 décembre pour remplacer l’actuel et qui déterminera les restrictions à Noël.

Les mauvaises nouvelles viennent aussi de Russie, avec un nombre record de décès et d’infections quotidiennes (524 et près de 25 500, respectivement) et une pression sur les hôpitaux qui, dans certains cas, sont au bord de l’effondrement.

Malgré cela et totalisant environ 2,2 millions de cas et plus de 38 000 décès, le gouvernement compte sur une vaccination de masse rapide et hésite à déclarer de nouvelles restrictions, en particulier un confinement général, comme lors de la première vague de la pandémie. .

Dans MoscouAu contraire, le conseil municipal a décidé de prolonger certaines restrictions jusqu’au 15 janvier, comme le confinement des plus de 65 ans, le télétravail pour 30% des effectifs des entreprises de la capitale et l’enseignement à distance pour une grande partie. des étudiants.

Dans Espagne, les nouveaux positifs (avec Madrid en tête) sont proches de 13 mille, jusqu’à 1,6 million, et 337 décès ont été ajoutés en un jour (44 mille 374 au total), avec une incidence cumulée de 325 cas pour 100 mille population.

La pression hospitalière s’élève à 12,30% et 28,64% des lits en USI sont déjà occupés par des patients coronavirus.

Pour sa part, le Portugal, où le pic de la deuxième vague devrait survenir cette semaine, a une fois de plus dépassé les 6 000 cas par jour et les admissions aux soins intensifs restent aux niveaux les plus élevés de toute la pandémie.

Les autorités préparent un plan de vaccination et n’excluent pas de prolonger, même à Noël, l’état d’urgence en vigueur jusqu’au 8 décembre.

L’Ukraine, où il y a des quarantaines le week-end, a enregistré au cours des dernières vingt-quatre heures un maximum de cas depuis le début de la pandémie (15331 infections et 225 décès), tandis que la Serbie a atteint des chiffres records avec plus de 7600 positifs et 51 décès.

Désescalade plus lente et nouvelles restrictions

Pour éviter que les cas ne s’envolent vers Noël, les pays se préparent à adopter des mesures, allant de la lenteur hors limites à de nouvelles limitations.

Le chancelier allemand, Angela Merkel, défend un resserrement jusqu’au 20 décembre des restrictions actuelles et le gouvernement et les États fédérés ont accepté d’étendre, et dans certains cas de resserrer, la limitation des contacts.

Bien que dans la ville-état de Berlin, seules les fêtes de Noël et du Nouvel An d’un maximum de cinq personnes en plus des enfants de moins de 12 ans seront autorisées, dans d’autres lieux de Allemagne à Noël il y aura un certain assouplissement des mesures pour permettre les célébrations, jusqu’à dix adultes.

Pour sa part, France procédera à une sortie progressive des limitations, dans le but de mettre fin à la grande majorité d’entre elles le 20 janvier, date à laquelle il devrait être en mesure de supprimer le couvre-feu et de rouvrir les bars et restaurants.

A partir de ce samedi, les commerces pourront ouvrir avec une capacité limitée et, jusqu’au 15 décembre, les citoyens pourront quitter leur domicile pour un maximum de trois heures pour marcher, faire du shopping ou faire du sport, avec une déclaration sous serment qui le justifie. Dans un second temps, à partir de cette date, les musées, cinémas et spectacles rouvriront et il y aura un couvre-feu entre 21h00 et 6h00.

L’hôtellerie peut également rouvrir avec des restrictions à Londres, Royaume-Uni, après l’emprisonnement qui expire le 2 décembre, même si la capitale britannique sera soumise à un niveau de mesures «à haut risque»: les réunions en salle des différents foyers sont interdites, un maximum de six personnes en réunions en plein air et l’heure de fermeture à 23h00 GMT pour les pubs et restaurants.

Au plus haut niveau d’alerte (risque très élevé) se trouveront, entre autres, Manchester, Newcastle, Birmingham, Kent ou Bristol, avec des rencontres interdites aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans des locaux ou des jardins privés.

Large éventail de mesures en Europe

Compte tenu du bilan des infections enregistrées au cours des dernières 24 heures (plus de quatre mille), Croatie Il fermera tous les établissements gastronomiques à partir de samedi, limitera la capacité des transports en commun et des commerces, fermera les centres sportifs et interdira la célébration de banquets de mariage.

Aux portes de Noël, à la mi-décembre, c’est quand la Suède estime que le pic d’infections de la deuxième vague de coronavirus arrivera et, bien que l’augmentation des positifs ait perdu de sa force, on considère qu’il existe un grand risque de saturation du santé.

Suède, qui effectuera des tests antigéniques rapides dans des lieux tels que les maisons de retraite, a la plus forte incidence parmi les pays nordiques en quatorze jours (617 cas pour 100000 habitants), c’est pourquoi il a mis de côté la politique laxiste d’un principe et maintenant limite les rassemblements publics, interdit la vente d’alcool à partir de 22 heures et ferme une demi-heure plus tard l’hôtel et les boîtes de nuit.

Dans L’Autriche le taux de prévalence au milieu du mois était de 3,1% contre 0,8 début avril ou 0,1% fin mai, auquel s’ajoute l’inquiétude que plus de la moitié de la population infectés par un coronavirus n’étaient plus enregistrés comme cas actifs.

L’Autriche, qui lancera une campagne de dépistage volontaire des antigènes auprès de l’ensemble de la population début décembre, dans le but de réactiver la vie sociale et l’économie à Noël, connaît un deuxième verrouillage jusqu’au 6 décembre (commerce non essentiel fermé, éducation distance et interdiction de quitter le domicile sauf dans certains cas).

Aussi Géorgie aura de nouvelles restrictions du samedi au 31 janvier – avec des exceptions à Noël – comme un resserrement du couvre-feu, la fermeture de restaurants et de magasins non essentiels et la suspension des transports en commun dans les grandes villes.

Dans Grèce Le confinement est prolongé jusqu’au 7 décembre, date à laquelle la désescalade pourrait commencer.

