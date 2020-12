COVID-19 :

La vaccination contre le COVID-19 en Europe commence officiellement le 28 décembre, mais a commencé ce dimanche avec les personnes âgées et le personnel médical

L’Europe  a commencé ce dimanche la campagne de vaccination contre COVID-19 symboliquement dans seniors, et personnel scientifique et sanitaire, mais ce sera à partir de demain lorsque la vraie pandémie commencera, ce qui ouvre la porte à l’espoir de vaincre la pire pandémie à ce jour au 21e siècle.

«Un privilège qui, nous l’espérons, atteindra d’autres», ont estimé certaines des premières personnes à avoir reçu le vaccin. Pfizer / BioNTech Au milieu de grandes attentes médiatiques, alors que le vieux continent vit sous de fortes restrictions de mobilité en raison du nombre élevé d’infections et de décès.

“Une journée historique” pour commencer la retour à la normale, plusieurs responsables politiques ont convenu, dans un scénario où il est trop tôt pour baisser la garde et où aucune victoire ne peut être chantée dans la bataille contre le coronavirus.

Italie, le pays avec le plus grand nombre de morts sur le vieux continent – plus de 71000 – a administré ses trois premiers vaccins au personnel de santé de l’hôpital Lazaro Spallanzani de Rome: Maria Capobianchi, un biologiste en charge du laboratoire de virologie qui a isolé en février dernier le coronavirus pour la première fois; l’infirmière Claudia alivernini et l’agent de santé Omar Altobelli.

«Je le dis avec mon cœur: faisons-nous tous vacciner, pour nos proches et pour la communauté», ont été les premiers mots après avoir été vaccinés par l’infirmière Alivernini, 29 ans.

Vaccination contre COVID-19 de la biologiste Maria Capobianchi et de l’infirmière Claudia Alivernini. Photo de l’.

«Cela ne fait que 11 mois et cela semble être une vie entière lorsque les deux premiers patients COVID sont arrivés à l’hôpital. Mais c’est maintenant le moment de l’espoir et il est important que les gens y croient et comprennent l’importance de maintenir les confinements », a déclaré Giuseppe Ippolito, directeur scientifique de l’institut Lazzaro Spallanzani.

Encouragement et émotion des personnes âgées

Dans Espagne une femme de 96 ans, Araceli, qui vit dans un centre pour personnes âgées de la ville de Guadalajara (centre), a été la première personne à être vaccinée. Puis une travailleuse de 40 ans, Monica, de la même résidence publique, a reçu la première dose.

«Voyons si nous nous comportons tous bien et faisons disparaître le virus», a déclaré la nonagénaire, après s’être assurée qu’elle n’avait pas ressenti de démangeaisons ou d’inconfort lors de l’administration du vaccin.

Vaccination contre COVID-19 à Araceli en Espagne. Photo de l’.

Dans FranceMauricette, une femme au foyer de 78 ans, a été la première à recevoir la première dose. “Je suis excitée, c’est un honneur”, a déclaré, en larmes, la vieille femme, qui vit dans un centre de Sevran, aux portes de Paris et a ajouté “Il fait chaud”, un commentaire qui a provoqué des rires et des applaudissements de la part du personnel hospitalier.

Il a été suivi par un cardiologue de 65 ans, qui travaille à l’hôpital mais qui a été considéré comme du personnel à risque et qui s’est porté volontaire pour recevoir le vaccin.

Dans Allemagne Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a montré son malaise lors de la vaccination des résidents d’une maison de retraite samedi, à la veille du début officiel de la campagne, qui a fait d’une femme de 101 ans la première Allemande vaccinée.

«Le ministre souhaite le meilleur à Edith Zwoizalla. Cependant, nous nous étions mis d’accord avec les partenaires de l’Union européenne (UE) et des 16 “Länder” pour que samedi les approvisionnements seraient prêts à démarrer dimanche “, a expliqué un porte-parole du ministère au journal” Bild “.

Le désir de voir des enfants et des petits-enfants

Dans L’Autriche la première vaccinée à Vienne, une femme de 84 ans, a déclaré au radiodiffuseur public ORF son désir de “revoir sans problème enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants”.

Le chancelier fédéral, le conservateur Sebastian Kurz, a qualifié le début de la vaccination de «jour historique et de pas vers la normalité». Kurz, 34 ans, a souligné que le même “bien sûr” sera vacciné tout comme ses parents.

Vaccination contre COVID-19 en Autriche. Photo de l’.

Belgique commencera sa campagne de vaccination demain, lundi, comme le Luxembourg, tandis que Pays Bas enverra les premières notifications le 4 janvier.

Dans Pologne une infirmière a été la première vaccinée dans un centre de bien-être par le ministère de l’intérieur à Varsovie. Dans Croatie C’est une femme de 81 ans, résidente de la maison de retraite Tresnjevka à Zagreb, qui a joyeusement déclaré: “Le vaccin est arrivé plus tôt que prévu et maintenant nous devons tous l’accepter pour nos amis, nos familles et nous-mêmes.” Alors que la vaccination a commencé dans les maisons de retraite slovènes.

Dans Grèce la première à recevoir la dose a été Esfstathia Kampisiuli, infirmière à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Evangelismos. «Aujourd’hui est un jour historique, c’est le début d’une nouvelle étape. Je me sens chanceux d’être la première personne en Grèce à être vaccinée. Je pense qu’aujourd’hui beaucoup de gens m’envient », a-t-il déclaré.

Une demi-heure plus tard, c’était au tour de Mijalis Giovanidis, 88 ans et un patient de l’unité des personnes âgées du même hôpital.

Les premiers politiciens à se faire vacciner

Dans la République tchèque Le Premier ministre Andrej Babis est devenu l’un des premiers à marquer une étape importante, qu’il a décrite comme «l’espoir de retrouver une vie normale», à l’hôpital militaire de Prague.

Avec Babis, le chirurgien Pavol Pafko, médecin personnel du président Vaclav Havel dans les années 1990, et Emilia Repikova, une vétéran de la guerre contre les occupants allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été vaccinés. La présidente de la Slovaquie, Zuzana Caputova, est devenue une autre des personnes élues à Bratislava.

Vaccination en République tchèque contre le COVID-19 du Premier ministre Andrej Babis. Photo de l’.

Dans Roumanie La première dose a été administrée à une infirmière de 26 ans, Mihaela Anghel, employée de l’hôpital Matei Bals pour maladies contagieuses de Bucarest, qui a traité le premier patient diagnostiqué avec un covid dans le pays.

Dans Bulgarie Le ministre de la Santé Kostadin Angelov et l’évêque orthodoxe Tihon ont été les premiers citoyens du pays à être vaccinés, tandis que la Lituanie a commencé avec son personnel de santé.

“Une lumière au bout du tunnel”

Dans le Portugal, António Sarmento, directeur du service des maladies infectieuses de l’hôpital São João de Porto et du premier vaccin, a montré sa confiance car “les études ont montré que les réactions sont similaires à celles d’autres vaccins viraux”.

Suède, la première dose a été injectée à une femme de 91 ans d’une maison de retraite à Mjölby, une petite ville entre Stockholm et Göteborg, tandis qu’au Danemark, un homme de 79 ans résidant dans une maison de retraite Odense, qui a dit avec humour: “Espérons que ça marche.”

Pour la première ministre du pays, Mette Frederiksen, le début des vaccinations est “une lumière au bout du tunnel”, après ce qui a été “l’année la plus difficile depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”.

Avec des informations d’.