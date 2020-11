COVID-19 :

L’Europe est le «point zéro» de la deuxième vague de la pandémie; La plupart des pays essaient de prendre des mesures sévères pour réduire les infections au COVID-19

La situation du COVID-19 en L’Europe  présente légères améliorations dans certains pays, mais c’est encore loin d’être contrôlé. A converti le vieux continent en “ground zero” de la deuxième vague de la pandémie, la plupart des pays essaient de prendre des mesures sévères pour réduire les infections, y compris les couvre-feux, la réduction de la vie sociale et même les verrouillages.

Trois pays européens, France, le Royaume-Uni Oui Espagne, figurent parmi les 10 au monde avec le plus grand nombre d’infections (l’Italie est à la onzième place). Ces quatre pays sont également parmi ceux qui ont le plus grand nombre de décès se sont inscrits.

Telle est la situation dans certains des principaux les pays du continent.

Royaume-Uni

le Royaume-Uni dimanche, 156 autres décès dus au COVID-19 et 20 572 nouvelles infections ont été enregistrés, selon les derniers chiffres officiels publiés par le gouvernement.

Avec ces données, le nombre total de décès par coronavirus Il est passé à 49 000 44 depuis le début de la pandémie, alors que le nombre total de cas a déjà atteint un million 19 000 13.

Ces chiffres ont été publiés alors que Angleterre C’est un verrouillage national depuis jeudi dernier, avec des magasins non essentiels fermés, bien que les écoles et les universités restent ouvertes et que le télétravail soit recommandé.

Une étude récente de collège impérial de Londres ont indiqué que près de 100000 personnes contractent la maladie chaque jour en Angleterre, un reflet que le rythme de l’épidémie dans le pays s’accélère et que le nombre de personnes infectées double tous les neuf jours.

France

France commence ce lundi son deuxième semaine d’enfermement national avec un œil sur les chiffres épidémiologiques qui ces derniers jours ont dépassé un record avec plus de 60 000 infections par jour.

Le gouvernement considère qu’il est encore bientôt de tirer des conclusions sur l’efficacité de ce deuxième confinement, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré ce dimanche qu’une forme de ralentissement de la progression de l’épidémie a été perçue, a indiqué quelques heures après que le pays a dépassé la barre des 40 heures. mille morts ce week-end.

Les chiffres de ce dimanche, qui doivent être mis à jour aujourd’hui après avoir enregistré une panne informatique, ils ont relevé 271 décès dans les hôpitaux en une journée, 4 mille 527 hospitalisés en ucis contre les 3 mille 721 qui étaient en début de semaine, et une augmentation des infections de 38 mille 619 par jour, ce qui représente un million 787 mille 324 depuis mars.

Italie

Le président de la Fédération nationale du Collège médical italien (Fnomceo), Filippo Anelli, a demandé au gouvernement de fermeture totale du pays étant donné l’état actuel des hôpitaux qui commencent à s’effondrer par le nombre de malades du coronavirus.

Anelli a averti que «si le les données de cette semaine comme tendance typique et si nous les projetons sans anticiper de fortes hausses, la situation dans un mois sera dramatique et nous devons donc immédiatement recourir à une fermeture totale ».

“Avec la moyenne actuelle, dans un mois, nous atteindrions 10 000 morts supplémentaires”, a-t-il prévenu. L’Italie a enregistré 32616 cas de coronavirus et 331 morts ces dernières heures.

Allemagne

Allemagne enregistrée 13363 infections par coronavirus au cours des dernières 24 heures, environ 1 300 de plus qu’il y a une semaine, lorsque la nouvelle fermeture de la vie publique est entrée en vigueur, bien que loin du nouveau maximum de 23 399 samedi.

Selon les données du Robert Koch Institute (RKI) mises à jour à minuit dernière, les points positifs enregistrés depuis la première contagion dans le pays annoncée fin janvier s’élèvent à 671 mille 868, avec 11 352 morts, 63 autres en un jour.

Pendant ce temps, dans l’ensemble de Allemagne, l’incidence cumulée au cours des sept derniers jours est de 139 cas pour 100 000 habitants.

“Cela signifie toujours un nombre élevé de nouvelles infections par jour étant donné que le nombre de personnes infectées actuellement en Allemagne est très élevé », prévient le RKI.

Belgique

Belgique continue d’enregistrer un remarquable amélioration de vos données sur les coronavirus, qui a déjà commencé à se faire remarquer la semaine dernière, et Bruxelles a réussi à réduire drastiquement ses contagion, alors qu’il y a à peine un mois, elle était la capitale européenne la plus durement touchée par le COVID-19.

Cependant, l’incidence cumulée de la Belgique sur 100 000 personnes au cours des 14 derniers jours est toujours de 1 538 nouveaux cas, selon les autorités sanitaires belges, et le taux de positivité de 25,5%.

En Belgique, un couvre-feu nocturne est actuellement appliqué, le travail à distance est obligatoire, les contacts sociaux ont été limités et les secteurs de la culture, des loisirs, de l’hôtellerie et de l’hôtellerie sont fermés. métiers non essentiels, tandis que les écoles sont fermées pour les vacances.

Espagne

En Espagne, les contagions diminuent mais augmente la pression hospitalière, en particulier dans les unités de soins intensifs, ce qui a conduit de nombreuses autorités régionales à imposer davantage de restrictions aux activités non essentielles.

Lors d’un week-end marqué par la fermeture complète des hôtels Dans des régions comme le Pays Basque, Murcie et soixante communes galiciennes qui ont ainsi rejoint la Catalogne, les Asturies, la Navarre, la Castille et León, Melilla et certaines villes de La Rioja, les records de contagion ont connu des hauts et des bas qui, en aucun cas, n’incitent à modérer la restrictions alors que la courbe d’incidence cumulée continue d’augmenter.

le Portugal

Le Portugal revient à l’état d’urgence ce lundi, le niveau d’alerte maximum, face à la croissance rapide du coronavirus, qui tente de s’arrêter avec des couvre-feux qui entrent également en vigueur aujourd’hui pour 70% de la population, y compris Lisbonne et Porto.

L’état d’urgence qui commence aujourd’hui est moins restrictif celui qui était en vigueur entre le 19 mars et le 2 mai, lors de la première vague, comme cela a été expliqué par le gouvernement, qui défend que la mesure apporte un soutien juridique pour pouvoir prendre des décisions rapides et graduelles .

Ce week-end le pays établir à nouveau un record d’infections quotidiennes, avec 6 640 positifs notifiés samedi dernier, jour où le nombre maximum de décès en une journée a également été enregistré: 59 personnes.

Avec une population d’un peu plus 10 millions d’habitants, Le Portugal ajoute 179 mille 324 cas et 2 mille 896 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie.

République tchèque

La République tchèque, l’un des pays les plus touchés En raison de la deuxième vague de la pandémie, il a enregistré 3000 608 positifs de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, soit près de 3000 il y a moins d’une semaine.

Il y a actuellement 7779 personnes hospitalisées dans ce pays d’Europe centrale, dont 1196 dans un état grave, ce qui représente un déclin et un certain soulagement pour le système hospitalier qui, dans certaines régions du pays, comme Zlín, est à la limite de sa capacité.

Pour répondre à ces besoins dans cette moitié orientale du République tchèque, un nouvel hôpital COVID temporaire de 302 lits a été ouvert au parc des expositions de Brno.

Hongrie

Le gouvernement hongrois a annoncé ce lundi un nouveau confinement Départ partiel mercredi pour stopper la deuxième vague de la pandémie COVID-19 et éviter la saturation des hôpitaux, avec un couvre-feu nocturne et la fermeture de la gastronomie, des hôtels, du monde de la culture et des gymnases.

“Si le nombre d’infections continue d’augmenter à ce rythmeNos médecins, infirmières et hôpitaux ne pourront pas supporter le poids de la situation », a prévenu le Premier ministre magyar, le nationaliste Viktor Orbán.

Depuis le début de la pandémie en mars, Hongrie a enregistré 114000 778 infections à coronavirus, 5 mille 162 d’entre eux au cours des dernières 24 heures. Le nombre de décès dus au COVID-19 s’élève à 2 493 dans ce pays d’Europe centrale de 9,7 millions d’habitants.

Roumanie

En Roumanie, ils entrent en vigueur ce lundi une série de nouvelles restrictions pour arrêter la deuxième vague de la pandémie, parmi lesquelles un couvre-feu nocturne, l’obligation de porter des masques dans la rue dans tout le pays et la fermeture de toutes les écoles et centres éducatifs.

«Nous sommes confrontés, depuis un mois, à une augmentation du nombre d’infections, une augmentation inquiétante qui nous a conduit à prendre ces mesures », a déclaré lundi le Premier ministre roumain Ludovic Orban.

Selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’incidence de la maladie chez Roumanie, accumulé au cours des 14 derniers jours, s’élève à 469,8 nouvelles infections et 7,6 décès pour 100 000 habitants.

Un total de 7789 personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 sont morts jusqu’à présent dans ce pays des Balkans de 19 millions d’habitants.

Russie

La Russie a enregistré 21798 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, un nouveau record quotidien depuis le début de la pandémie, ont rapporté les autorités sanitaires du pays.

De plus, le dernier jour, il y avait 256 morts, avec ce qui équivaut à 30 793 décès causés par cette maladie, selon les statistiques officielles.

Cependant, le gouvernement russe a exclu pour l’instant imposer des mesures drastiques comme le couvre-feu ou la garde, qui sont déjà appliqués dans plusieurs pays européens.

Avec un total d’un million 796 mille 132 cas, Russie C’est le quatrième pays au monde, après États Unis, Inde Oui Brésil, par le nombre de positifs pour le coronavirus.

Avec des informations d’.