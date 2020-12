COVID-19 :

Les vaccins BioNTech et Pfizer, qui doivent être conservés à -70 degrés, sont dans des lieux secrets sous surveillance, prêts à commencer leur administration dans les maisons de retraite.

Vaccination contre COVID-19[feminine débutera demain dimanche en Europe avec les personnes âgées et leurs soignants dans les maisons de retraite médicalisées, à un moment où les cas de cette maladie touchent déjà 1% de la population mondiale – plus de 78 millions d’habitants – et des décès ont atteint 1,74 million sur la planète, selon les chiffres du Organisation Mondiale de la Santé (QUI).

Vaccins allemands BioNTech et de l’américain Pfizer, qui doit être maintenu à -70 degrés, sont dans des lieux secrets sous surveillance, prêts à commencer leur administration dans des maisons de retraite, plus de 80 ans et du personnel de santé, puis s’étendre au reste de la population.

Le processus d’inoculation, autorisé par le Union européenne (UE) le 21 décembre, il débutera dans toute l’Europe entre le 27 et le 29 décembre de manière coordonnée.

L’espoir suscité par le vaccinations a été assombrie par l’apparition d’une nouvelle souche britannique de COVID-19, jusqu’à 70% plus contagieuse selon les experts, qui a déjà été détectée dans plusieurs pays du continent: France (un premier cas), Italie (un) , L’Allemagne (un) et l’Espagne (quatre), en plus de Gibraltar.

Allemagne

En Allemagne, pays au poids démographique le plus important de l’UE avec 83 millions d’habitants et pendant une semaine soumis à des restrictions drastiques de sa vie publique, les autorités des États fédérés ont tout prêt pour démarrer la campagne de vaccination demain.

Les premiers à être vaccinés seront, dimanche, les résidents des maisons de retraite et les personnels de santé particulièrement exposés à l’infection.

Lundi, les centres de vaccination répartis dans tout le pays pour les professionnels jugés essentiels, ainsi que ceux de plus de 80 ans, seront activés jusqu’à ce qu’ils soient agrandis en différentes phases selon d’autres groupes et âges, selon leur degré de vulnérabilité.

On prévoit que d’ici la fin de l’année, environ 1,3 million de doses du vaccin développé par l’allemand BioNTech et l’américain Pfizer auront atteint les «Länder». On s’attend à ce que 12 millions de doses du vaccin atteignent fin mars.

L’Allemagne s’attend à recevoir 300 millions de doses cette année, soit par l’intermédiaire de l’UE, soit par le biais de contrats supplémentaires signés en parallèle avec différentes sociétés pharmaceutiques.

Espagne

Les premières doses du vaccin Pfizer de tous ceux qui arriveront en Espagne sont dès les premières heures de ce samedi dans un centre logistique que la société pharmaceutique Pfizer possède dans la province de Guadalajara (centre), d’où elles seront distribuées dans d’autres régions du pays. .

Des sources du dispositif de sécurité qui protégeait l’envoi ont déclaré à Efe que le jour de Noël, un premier camion a traversé la frontière depuis Puurs (Belgique), escorté par la Garde civile et après avoir passé la nuit dans une caserne de cet organisme de sécurité, Aujourd’hui, il s’est rendu dans un centre de logistique pharmaceutique à Guadalajara.

On s’attend à ce que demain dimanche les premiers Espagnols reçoivent le vaccin: une personne âgée et un travailleur d’une maison de retraite médicalisée de la ville de Guadalajara et la vaccination se poursuivra dans le reste de l’Espagne.

Le stockage des vaccins est l’un des secrets les mieux gardés pour des raisons de sécurité, avec pour objectif non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité virtuelle et qu’aucun centre de stockage ne puisse subir une cyberattaque.

France

La France a reçu ce samedi les 19 500 premières doses du vaccin Pfeizer, de l’entrepôt de la pharmacie en Belgique. Escorté par la gendarmerie, un camion frigorifique a transporté les doses vers un centre logistique hospitalier situé à la périphérie de Paris.

Les premiers patients seront des résidents âgés d’un centre à Sevran, en région parisienne, et dans un autre à Champmaillot, en Bourgogne, au centre du pays.

Dès les prochains jours, le vaccin sera distribué de manière régulière en fonction des doses disponibles parmi les 7 000 centres pour personnes âgées du pays.

Ses habitants sont les premiers à bénéficier du remède, ainsi que leur personnel de risque, basé sur la stratégie mise en place par le gouvernement français, qui prévoit que cette première phase de vaccination, qui touche 1 million de patients, durera jusqu’en février prochain.

Plus tard, le vaccin sera ouvert à d’autres groupes de population dans le cadre d’une campagne qui ne se terminera que bien dans le printemps. Par ailleurs, la France a lancé une plateforme numérique pour enregistrer les éventuels effets secondaires ressentis par les patients vaccinés

Italie

Le fourgon avec les 9750 premières doses du vaccin anti-COVID de la société pharmaceutique Pfizer-Biontech, escorté par les Carabinieri, est arrivé aujourd’hui de Belgique à l’hôpital Spallanzani de Rome et de là, ils seront distribués dans le reste des régions pour la campagne de vaccination à celui qui se déroulera demain dans toute l’Europe.

Dans cet hôpital romain dédié aux maladies contagieuses, les doses seront réparties en boîtes qui seront ensuite livrées à l’armée pour être distribuées dans toute l’Italie.

Les doses destinées à Rome resteront dans cet hôpital où les premiers vaccins symboliques seront effectués dans toute l’Italie pour les employés de ce centre.

La première à recevoir le vaccin, à 8 heures du matin le 27 décembre à l’hôpital Spallanzani de Rome, sera l’infirmière Claudia Alivernini, visage symbolique du personnel de santé en première ligne depuis des mois dans la bataille contre le coronavirus.

Outre l’infirmière, parmi les premiers à être vaccinés figurent Massimo Galli, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Sacco de Milan, et Raffaele Bruno, le spécialiste des maladies infectieuses qui était le médecin du soi-disant «patient 1» et qui travaille dans le Polyclinique de San Matteo de Pavía.

Dans le Spalazzani, deux médecins qui feront plus tard partie des unités impliquées dans l’administration de vaccins à des collègues seront vaccinés devant les médias; un chercheur, qui travaille entre autres dans les laboratoires de recherche de ce centre.

le Portugal

Le Premier ministre du Portugal, António Costa, a montré sa confiance dans le vaccin, qui commencera à être administré à partir de demain, dimanche, pour enrayer la pandémie, bien qu’il s’agisse d’un processus échelonné et prolongé dans le temps.

Costa, qui s’est adressé hier soir aux Portugais dans le traditionnel discours de Noël, a insisté sur l’idée que “nous ne négocierons pas nos efforts avec nos ressources et avec l’Union européenne pour combattre la pandémie et alléger les souffrances des Portugais”.

Le plan de relance pour l’Europe conçu pour surmonter le COVID-19 servira, selon Costa, à résoudre “les problèmes structurels qui ont historiquement limité le potentiel de développement du pays”.

Grèce

Le premier lot de 9750 vaccins contre le COVID-19 de la société Pfizer / BioNTech est arrivé aujourd’hui à Athènes, où la campagne de vaccination appelée Operation Freedom débutera dimanche.

Selon le gouvernement, les vaccins ont été stockés en présence du vice-ministre de la Protection civile, Nikos Jardaliás, dans un lieu secret de la région de la capitale Atica et au milieu de mesures de sécurité strictes pour garantir leur stockage adéquat.

Demain, un premier lot sera distribué dans cinq hôpitaux d’Athènes, avant lundi, il sera distribué entre les villes de Thessalonique, Larissa, Ioannina et Patras. Une infirmière et une personne âgée seront les premières personnes à Athènes à recevoir le vaccin ce dimanche, suivies par la présidente du pays, Katerina Sakellaropulu, le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, et le président du Parlement, Konstantinos Tassulas.

Pologne

Les autorités sanitaires polonaises ont indiqué que les premières doses du vaccin ont traversé la frontière à minuit dernier et commenceront à être distribuées par voie terrestre tout au long de la journée.

Dimanche, le personnel de santé de l’hôpital sera vacciné. À partir de là, la vaccination des groupes les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées, se poursuivra.

Les doses seront distribuées par un total de 500 hôpitaux. On s’attend à ce que d’ici la fin de l’année, quelque 300 000 doses aient été administrées, montant qui sera augmenté de 1,5 million d’ici la fin janvier.

nordique

Au Danemark, la campagne de vaccination débutera également ce dimanche dès le matin. Les premiers envois de 9 700 doses sont arrivés dans le pays nordique en provenance d’un centre Pfizer en Belgique et seront distribués dans sept départements ce samedi.

La Suède, pays qui a opté pendant des mois pour une stratégie laxiste contre la pandémie mais dont le taux de mortalité est désormais cinq fois celui du Danemark et dix fois celui de la Finlande ou de la Norvège, entame dimanche sa campagne de vaccination auprès des groupes les plus vulnérables.

Son épidémiologiste en chef, Anders Tegnell, a annoncé samedi l’arrivée des expéditions de vaccins BioNTech-Pfizer, sans toutefois préciser comment la campagne se déroulera pour des raisons de sécurité.

De même, dans le cadre de mesures de confidentialité strictes, la vaccination débutera en Finlande, dont les autorités ont notifié ce samedi l’arrivée des 9 700 premières doses, qui doivent être administrées à partir de dimanche.

baltique

La Lettonie a également reçu 9 500 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech hier matin. La vaccination commencera lundi, avec le personnel de santé comme premier destinataire, pour se poursuivre de manière progressive avec les groupes de population les plus vulnérables.

L’Estonie voisine, la plus petite des républiques baltes avec 1,3 million d’habitants, s’attend également à recevoir ses 7 000 premières doses dimanche et à commencer la vaccination lundi.

La Lituanie, le pays dont l’incidence des infections s’est accumulée en 15 jours a atteint 1 376 cas pour 100 000 habitants, le deuxième plus élevé de l’UE, a reçu 10 000 doses. Sa campagne de vaccination débutera dimanche à 20h00 heure locale et sera menée de manière coordonnée par cinq centres dans le pays.

Russie

Le ministère russe de la Santé a autorisé aujourd’hui la vaccination contre le covid-19 pour les personnes de plus de 60 ans avec la préparation russe Spoutnik V. «Le ministère de la Santé a approuvé des modifications dans les instructions d’utilisation du médicament. Ainsi, les citoyens de plus de 60 ans pourront également se faire vacciner contre le coronavirus », a déclaré Mikhail Murashko, ministre de la Santé, à la télévision publique.

Jusqu’à présent, le vaccin russe, qui a commencé à être utilisé massivement dans le pays le 15 décembre, n’était appliqué qu’aux personnes âgées de 18 à 60 ans. Murashko a souligné que les dernières analyses ont confirmé que l’utilisation de Spoutnik V ne présente aucun risque pour les personnes âgées.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a admis lors de sa conférence de presse annuelle qu’il ne pouvait pas se faire vacciner parce que son âge, 68 ans, ne le permettait pas. Cela a éveillé les soupçons dans certains pays intéressés par l’acquisition du vaccin russe, comme l’Argentine, premier pays à enregistrer Spoutnik V le 23 décembre, coïncidant avec l’arrivée d’un avion avec les premières doses.

Spoutnik V a montré une efficacité de 91,4% dans le dernier contrôle réalisé dans la troisième phase des essais cliniques, des données qui, selon Gintsburg, “nous permettent d’affirmer avec confiance que (Spoutnik V) est très efficace et totalement sans danger pour la santé” .

