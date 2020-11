COVID-19 :

Un conseiller spécial de l’OMS a souligné que cette troisième vague de COVID-19 pourrait se produire si l’infrastructure nécessaire n’est pas construite pour contenir le virus

Un expert du Organisation mondiale de la SANTE (OMS) a dit que L’Europe  pourrait faire face à un troisième vague de COVID-19[feminine au début de 2021.

Cela l’a souligné David Nabarro, conseiller spécial du OMS, qui a souligné que cette troisième vague pourrait se produire si l’infrastructure nécessaire pour contenir le coronavirus n’est pas construite.

Ils n’ont pas construit l’infrastructure nécessaire pendant les mois d’été, après la maîtrise de la première vague. Maintenant, nous avons la deuxième vague. S’ils ne construisent pas l’infrastructure nécessaire, nous en aurons une troisième au début de l’année prochaine », a-t-il soutenu auprès des médias suisses.

Différents gouvernements européens prévoient de maintenir une sorte de restrictions dans le prochain Noël comme moyen de faire face au COVID-19 et d’éviter ainsi une nouvelle vague d’infections par la suite.

Le nombre d’infections dans le monde ce lundi dépasse 58,6 millions, tandis que le nombre de décès dépasse 1,3 million, selon les données du l’universitè Johns Hopkins.

Les restrictions sont préparées

Les infections dans le monde atteignent déjà 58 ​​millions 778 mille 834, avec États Unis en tête, qui atteint déjà le 12 millions 249 mille 674 millions des personnes atteintes de coronavirus. L’Inde suit, avec 9,1 millions; Brésil, avec 6,0; La France, avec 2,1; La Russie, avec 2,0 et l’Espagne avec 1,5 million.

Pendant ce temps, le vaccin développé par l’Université anglaise d’Oxford et le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca empêche COVID-19 en un 70,4 pour cent des cas, indiquent les résultats préliminaires publiés ce lundi. Ces données contrastent avec l’efficacité de 95% démontrée par celles développées par les sociétés Pfizer et Moderna, bien que l’antidote britannique soit moins cher et plus facile à conserver.

Italie

Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a aujourd’hui abaissé les attentes d’une ouverture générale Noël et a noté que la libre circulation dans le pays pendant cette période ne sera possible que si toutes les régions sont des «zones jaunes», c’est-à-dire celles qui présentent le plus faible risque de contagion du COVID-19. À l’heure actuelle, le la plupart des régions d’Italie sont en “zone rouge”, risque élevé, ou «zone orange», risque moyen-élevé, selon le système de restriction à trois niveaux introduit ce mois-ci par l’exécutif de Giuseppe Conte.

“Nous devons maintenir le niveau de prudence élevé”, a déclaré Speranza. Ce sera un Noël différent et plus sobre, dans lequel nous devrons éviter des mouvements qui ne sont pas indispensables », a-t-il ajouté dans des déclarations à la télévision publique Rai.

Le gouvernement étudie les règles qui seront appliquées pour la période de Noël, et qui seront incluses dans un nouveau décret qui entrera en vigueur le 4 décembre, un jour après l’expiration de l’actuel, qui a instauré un couvre-feu national. à 22h00, la fermeture des bars et restaurants à 18h00 et les trois zones à risques, entre autres mesures.

Allemagne

La chancelière allemande Angela Merkel a laissé entendre dimanche que ce mercredi le gouvernement fédéral et les États fédérés annoncera un durcissement des mesures restrictives considérant que les actuels n’ont pas encore atteint l’objectif souhaité. “Le fait est que nous ne sommes toujours pas là où nous aimerions avoir atteint les restrictions de contact, c’est-à-dire que nous devons sûrement faire autre chose” pour parvenir à un suivi efficace des infections à nouveau, a-t-il déclaré.

Il ne voulait pas avancer de mesures concrètes, car l’objectif est que les citoyens reçoivent »une réponse conjointe et consensuelle“. Déjà au début de la semaine dernière, Merkel avait prévu de parvenir à un consensus avec les puissances régionales sur un resserrement des mesures restrictives, mais elle s’est heurtée à la résistance des États fédéraux, qui sont responsables de leur mise en œuvre, donc tout a été laissé dans un nouvel appel à la population pour minimiser les contacts.

Les autorités sanitaires allemandes ont enregistré 10 864 nouvelles infections au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, pratiquement la même chose qu’il y a une semaine et 4 877 de moins qu’hier, et loin du nouveau maximum de 23 648 cas vendredi. Cependant, le dimanche et le lundi, il y a généralement un décalage dans le nombre de nouveaux cas, car le week-end, tous les États fédéraux ne communiquent pas leurs données et les laboratoires effectuent moins de tests.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson détaille lundi le retour à un système de restrictions sélectives qui remplacera le confinement actuel lorsqu’il expirera le 2 décembre, et prévoit d’annoncer cette semaine un certain assouplissement des mesures pour Noël, même si des limitations resteront. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, la réouverture des salles de sport et des magasins de produits non essentiels est prévue.

Le chef du gouvernement établira à nouveau, de manière prévisible, un système à trois niveaux de restrictions, dans lequel, par exemple, il est prévu que l’heure de fermeture des pubs et des restaurants sera assouplie et prolongée d’une heure, jusqu’à 23: 00 h

Selon les derniers chiffres officiels – publiés ce dimanche – le Royaume-Uni dans son ensemble a enregistré 18 662 nouveaux cas de coronavirus et 398 autres décès dus à la maladie.

Belgique

Le débat sur les restrictions à respecter en Noël Elle continue de gagner du terrain en Belgique alors que, pendant une semaine supplémentaire, on constate que toutes les données liées à la pandémie de coronavirus continuent à évoluer dans le bon sens.

le les hospitalisations diminuent chaque semaine 34% et décès 15%, alors que l’incidence cumulée est de 534 nouveaux cas pour 100000 habitants en 14 jours, plaçant la Belgique à la 18e place en Europe, entre le Royaume-Uni et Pays-Bas, et de plus en plus de questions se posent sur la scène de Noël.

«Il faut être très prudent et limiter ses vacances. J’adore aussi Noël et j’aimerais pouvoir être avec plus de gens. Mais pour ma part, je le ferai avec les gens qui vivent sous notre toit: ma femme et mes deux enfants. Il n’est pas nécessaire d’être virologue pour savoir que c’est probablement la façon de procéder », a déclaré le Premier ministre Alexander de Croo. Une enquête récente réalisée par l’Université d’Anvers montre que 79,9% des Belges ne voyageront pas dans ces fêtes et seulement 5,6% indiquent qu’ils iront à l’étranger, mais un tiers des personnes interrogées (32%) déclarent qu’ils vont célébrer. La veille de Noël dans un très petit cercle.

L’Autriche

Le gouvernement autrichien a averti que mesures actuelles contre COVID-19, avec la fermeture du commerce, l’enseignement à distance et la restriction des déplacements, pourrait être prolongé au-delà du 7 décembre initialement annoncé. Le ministre de la Santé, Rudolf Anschober, a déjà averti aujourd’hui qu’après cette date “tout ne sera plus comme avant” et a réagi avec prudence à la réduction des infections quotidiennes enregistrées ces derniers jours.

L’Autriche est paralysée depuis 21 jours avec la gastronomie et les loisirs et une semaine depuis que tout commerce non essentiel a été fermé, l’enseignement à distance a été activé et le mouvement a été limité à quatre cas: aller au travail, faire du shopping, aider les autres Et allez vous promener. L’Autriche a enregistré 3145 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, la moitié de celle de vendredi, un chiffre que le politicien de Los Verdes relativise car moins de tests sont effectués le week-end.

Russie

La Russie a dénombré 25173 cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, un nouveau record de contagions quotidiennes depuis le début de la pandémie en mars dernier, les autorités sanitaires ont rapporté aujourd’hui. Les décès dus à l’infection au cours du dernier jour s’élevaient à 361, selon le cabinet de crise pour la gestion de l’urgence sanitaire en Russie.

Malgré l’augmentation des cas, le gouvernement russe continue sans adopter de restrictions au niveau national, comme il l’a fait en mars dernier, bien que le ministère de la Santé ait appelé les régions à adopter des mesures restrictives spécifiques là où la situation épidémique est la plus grave.

République tchèque

La République tchèque a enregistré 1509 positifs au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 28 septembre, et allège le couvre-feu à partir d’aujourd’hui et prolonge les heures des entreprises essentielles, même si le retour à l’éducation en présentiel prendra encore une semaine.

Le couvre-feu est réduit de ce soir de deux heures et est fixé entre 23 h 00 et 5 h 00, ce qui durera jusqu’au 12 décembre, date à laquelle l’état d’urgence prendra fin. D’ici là, la restriction à la circulation des personnes, qui ne peuvent quitter leur domicile que pour des raisons justifiées, sera en vigueur.

Les magasins de produits de base, qui avait des heures limitées jusqu’à 20h00, peut ouvrir à partir d’aujourd’hui jusqu’à 23h00, et les restaurants pourront également servir des repas par une fenêtre extérieure jusqu’à cette heure. Le retour à la normalité dans les écoles et la réouverture des magasins sont donc attendus, avec des règles d’hygiène strictes telles que l’utilisation d’un masque et la distance sociale, pour le lundi 30 novembre, selon le site internet de l’Office du gouvernement.

Hongrie

La Hongrie a commencé à faire des tests PCR à tout le personnel des crèches, écoles et instituts, ainsi qu’aux employés des maisons de retraite, dans une opération à laquelle quelque 240 000 personnes sont appelées à participer volontairement. Les autorités s’attendent à ce que la plupart des 191 000 travailleurs des écoles et des crèches, ainsi que 47 000 autres employés des centres d’assistance, tels que les maisons de soins infirmiers, participent au programme.

En Hongrie, entre 3500 et 5000 nouveaux cas de coronavirus et environ 100 décès par jour dus au COVID-19 ont été enregistrés ces dernières semaines.

le Portugal

Le Portugal a enregistré un augmentation des infections dans les prisons, où il y a actuellement 435 cas actifs, une situation sur laquelle se concentrera aujourd’hui une rencontre entre le président, Marcelo Rebelo de Sousa, et les ministres de la Justice, Francisca Van Dunem, et de la Santé, Marta Temido. Les flambées dans les prisons ne sont qu’une partie des milliers de cas qui alimentent quotidiennement la courbe épidémiologique du Portugal, qui accumule déjà 260 mille 758 positifs et 3 mille 897 décès depuis mars et se trouve en état d’urgence, le niveau d’alerte le plus élevé. haut du pays.

Les experts espèrent que le pic des cas de la deuxième vague arrive fin novembre et celle des décès la deuxième semaine de décembre, pour laquelle le gouvernement a augmenté les restrictions dans les semaines à venir. Outre les couvre-feux qui touchent une grande partie du pays, la circulation entre communes sera limitée pour éviter les déplacements sur les deux ponts qui existent début décembre au Portugal, où les jours 1 et 8 sont des jours fériés.

