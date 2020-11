COVID-19 :

Les cas de COVID-19 enregistrés par l’OMS ont dépassé la barre des 60 millions, tandis qu’au cours des dernières 24 heures, 11200 nouveaux décès ont été signalés

L’Europe  fait face à un mois de décembre qui, en raison des alluvions de déplacements et de déplacements dans la rue générés par les vacances de Noël, peut être déterminant pour déterminer l’évolution de la COVID-19[feminine, qui est toujours implantée et très active sur le continent, où l’éventuel lancement d’un vaccin est vu avec espoir.

Les cas de COVID-19[feminine enregistré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dépassé aujourd’hui la barre des 60 millions, tandis qu’au cours des dernières 24 heures, 11200 nouveaux décès ont été signalés à l’agence basée à Genève, le troisième chiffre quotidien le plus élevé ça passe de la pandémie. La courbe de contagion quotidienne mondiale continue toutefois de baisser, avec 577 000 nouveaux cas au cours de la dernière journée, un chiffre toujours élevé mais qui diminue progressivement depuis qu’un record de près de 670 000 infections a été établi à la mi-novembre. un seul jour sur la planète.

L’Europe ajoute 17,7 millions d’infections et 395000 décès, avec une courbe de contagion qui a baissé pendant deux semaines alors qu’elle se poursuit en promotion du défunt, avec des chiffres encore plus élevés que ceux de mars et avril. En Europe, la courbe de cas journalière augmente toujours en Russie, le pays le plus infecté du continent, alors qu’elle baisse en France, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne, autres pays avec un nombre élevé de cas absolus dans la région.

L’OMS souligne que l’Europe a fait mieux dans la deuxième vague

Le directeur des urgences sanitaires de l’OMS, Mike Ryan, a assuré aujourd’hui que l’Europe, qui a réussi à réduire rapidement les chiffres des infections quotidiennes dans la deuxième vague de COVID-19, a fait preuve d’une plus grande cohésion et a «fait mieux son travail» qu’au début de la pandémie.

“L’Europe a mieux fonctionné, les membres de l’UE se sont mieux alignés lorsqu’il s’agit de dicter des mesures et leurs messages étaient plus cohérents”, a déclaré Ryan, qui a souligné que l’expérience européenne pourrait aider les pays ou les régions qui pourraient être confrontés à une crise. possible deuxième vague de COVID-19, cas du Brésil.

Le COVID-19 restera très actif, même au début de la vaccination

Le PDG de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti aujourd’hui que, alors même que les premières vaccinations contre le coronavirus commencent, peut-être au début de 2021, le coronavirus provoquant le COVID-19[feminine il aura encore une large marge à transmettre.

“Dans un premier temps, le vaccin sera principalement destiné aux agents de santé, aux personnes âgées et aux groupes à risque, ce qui donnera au virus encore beaucoup de marge de manœuvre, donc continuer à tester doit continuer à être un outil vital pour contrôler la pandémie”, a-t-il déclaré. Tedros lors d’une conférence de presse.

L’UE s’attend à ce que la vaccination commence en décembre

Le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aujourd’hui que “peut-être” déjà en décembre, ils peuvent commencer à vacciner contre le coronavirus auprès des citoyens de la Union européenne.

Le chef de la Commission a indiqué que l’UE disposera d’environ 2 milliards de doses de vaccins différents, plus que ce qui est nécessaire pour immuniser la population communautaire.

L’Allemagne dépasse le million d’infections

L’Allemagne a dépassé aujourd’hui le million de personnes infectées par coronavirus depuis le premier cas confirmé dans le pays fin janvier dernier et enregistré un nouveau maximum de décès avec 426 morts. Le nombre de positifs recensés depuis le début de la pandémie s’élève à 1,6 mille 394, avec 15 mille 586 décès, tandis que l’Institut Robert Koch (RKI) estime qu’environ 696 mille personnes se sont rétablies.

Le gouvernement allemand est convaincu qu’il peut commencer Décembre ou début janvier son plan de vaccination, récemment approuvé, selon le ministre de la Santé Jens Spahn rapporté lundi.

L’Office fédéral allemand de lo Criminal (BKA) craint qu’il y ait des attaques et des actions de sabotage contre les fabricants et les centres de vaccination contre le covid-19, tant de secteurs opposés aux mesures adoptées contre le coronavirus que par les services d’espionnage étrangers.

Selon des informations concomitantes du journal «Süddeutsche Zeitung» et des chaînes de télévision publiques régionales NDR et WDR, qui se réfèrent à un rapport interne du BKA, un «haute dynamique“Des menaces de toutes sortes et un” danger abstrait “de telles attaques.

L’Autriche espère pouvoir lancer les vaccins en janvier

L’Autriche espère commencer à vacciner sa population – tout d’abord le personnel de santé, les personnes âgées et les autres personnes à risque – en janvier, a déclaré le ministre conservateur des Affaires étrangères. Sebastian Kurz, pour lequel il recevra 2% des doses disponibles, “plus qu’il n’en aura probablement besoin”, a expliqué le président de la Commission européenne.

L’Autriche est actuellement l’un des pays européens les plus touchés par la deuxième vague de la pandémie, avec une incidence de plus de 400 cas pour 100 000 habitants en sept jours, malgré des degrés de détention différents depuis le 3 novembre dernier.

L’Italie réduit la vitesse de transmission mais l’incidence reste élevée

L’Italie a enregistré 28 mille 352 nouveaux cas et 827 décès le dernier jour du coronavirus, selon les données du ministère de la Santé, tandis que le rapport hebdomadaire des experts indique que l’incidence cumulée reste élevée malgré la réduction de la vitesse de transmission.

Avec ces chiffres, les décès depuis le début de la pandémie en février sont déjà de 53677 et le total des cas de coronavirus un million 538 mille 217 en Italie. L’aplatissement de la courbe de contagion et l’amélioration de la situation dans les hôpitaux se confirme. Le nombre de personnes actuellement séropositives a diminué de près de 8 mille et celles admises, qui sont de 33 mille 684.

Ils ont également abandonné admission aux soins intensifs, qui sont 3 mille 782, soit 64 de moins qu’hier.

le Gouvernement italien prépare un nouveau décret qui entrera en vigueur le 4 décembre avec lequel il maintiendra l’interdiction de quitter les régions, le couvre-feu et les écoles fermées dans les zones à haut risque.

L’Espagne avec un œil sur le vaccin

L’Espagne a enregistré 10853 nouveaux positifs pour le coronavirus et 294 décès au cours des dernières 24 heures, comme l’a rapporté ce vendredi le ministère de la Santé. Avec ces données, le nombre total de cas de COVID-19[feminineAvec les tests diagnostiques, ils s’élèvent à 1 628 208 depuis le début de la pandémie et le nombre de décès s’élève à 44 668, alors que l’incidence cumulée est de 307 cas pour 100 000 habitants.

L’Espagne, comme d’autres pays du monde, a ses espoirs sur les vaccins contre le coronavirus et en ce sens, elle a déjà approuvé un stratégie nationale de vaccination, ce qui a été expliqué aujourd’hui lors d’une conférence de presse par le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Le plan divise le Population espagnole en 15 groupes qui seront vaccinés en trois phases -les deux premières entre janvier et juin, et la troisième pendant l’été- et cette classification se fait en fonction du risque de morbidité grave, de l’exposition au virus, de l’impact socio-économique et de la possibilité de transmission, a-t-il expliqué Illa.

La Russie et l’Ukraine atteignent un nouveau pic d’infections

Russie a ajouté au cours des dernières 24 heures de nouveaux maximums d’infections quotidiennes par COVID-19 dans diverses régions du pays et en Moscou, où près de 2 000 positifs de plus ont été enregistrés que la veille, mais aussi une légère réduction du nombre de décès dus à l’infection. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, le nombre de cas confirmés le dernier jour s’élevait à 27.543, tandis que les décès s’élevaient à 496, contre 524 inscrits la veille.

Au total, depuis mars, il y a eu 2 millions 215 mille 533 cas de COVID-19 et 38 mille 558 décès.

Au cours des dernières 24 heures, 26 682 personnes se sont rétablies en Russie, ce qui porte le nombre total de patients qui ont surmonté la maladie à 1 712 174. La Russie est le cinquième pays avec le plus de cas de COVID-19[feminine confirmé après les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la France.

L’Ukraine a enregistré aujourd’hui un record de nouvelles infections quotidiennes pour la deuxième journée consécutive COVID-19[feminine, ajoutant au dernier jour 16 218 infectés au solde, malgré les quarantaines le week-end instaurées par le gouvernement. En outre, il a enregistré la mort de 192 personnes au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de décès à 11 909.

Le Portugal réduit les infections mais augmente les admissions aux USI

Le Portugal a notifié aujourd’hui 5444 infections de COVID-19[feminine, 939 moins d’un jour auparavant, mais les hospitalisations en réanimation ont de nouveau augmenté et ont enregistré un nouveau record pour l’ensemble de la pandémie, avec 526 patients. Selon le bulletin de la Direction générale de la santé (DGS), 67 décès ont également été signalés.

Plans de vaccination contre le COVID-19 en le Portugal, encore à l’étude, proposent que le groupe prioritaire à vacciner soit les citoyens âgés de 50 à 75 ans atteints d’une maladie grave, ainsi que les travailleurs des maisons de retraite médicalisés et les professionnels de la santé.

