COVID-19 :

Levante n’a pas perdu la forme après plusieurs semaines d’absence en raison de cas positifs dans leur loge. Après avoir reporté trois matchs, l’équipe de granota est de retour pour rivaliser avec le niveau, se terminant par la performance invaincue d’Athletic, qui avait jusqu’à présent trois victoires et deux nuls. Après un beau match, l’équipe valencienne a su profiter des opportunités pour remporter un triomphe d’autorité.

Le jeu à Lezama est passé de moins en plus. Après quelques minutes de contact, Athletic a commencé à flirter avec la région de Granota. Ainsi vint la première grande occasion, avec un tir à bout portant de Lucía García qui est parti après un grand centre d’Oihane. Levante a réagi rapidement, avec un tir d’Esther qui, après l’intervention du gardien, a frappé la barre transversale.

Jucinara, qui avait donné la passe dans la pièce d’Esther, a joué avec un coup de pied empoisonné que De la Nava a bien gardé la dernière grosse chance de la première mi-temps. Le footballeur de Granota n’a pas trouvé de porte et le duel s’est arrêté avec un nul sans but après une première mi-temps très régulière et avec un bon rythme.

L’intensité a été maintenue après la reprise du match. L’Athletic était sur le point de progresser avec une excellente combinaison de Lucía García et Erika, mais l’attaquant vétéran n’a pas atteint la passe du premier. Peu de temps après, Erika a de nouveau pardonné avec un tir arrêté qui est allé large. Oui, Levante avait raison ou, plutôt, Andonova, qui a laissé un grand but de l’extérieur de la surface pour dépasser les Valenciens au tableau de bord.

Ni l’Athletic ni Erika n’ont baissé les bras, ce qui a fait voler María dans un autre coup arrêté et a signé un coup de fouet qui a effleuré le poteau droit. L’équipe rojiblanco a essayé sans relâche, mais le but de Maria et ses excellentes performances au but ont frustré leurs tentatives.. La situation était compliquée pour les locaux avec un but contre son camp de Naroa après une bonne action de Lucía Gómez.