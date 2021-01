COVID-19 :

La Conseiller à la santé du conseil municipal de Bonares (Huelva), Rocío Galán (PSOE), a reçu un vaccin contre Covid-19 la semaine dernière sans correspondance. Ce jeudi, le conseiller a démissionné.

Cela a été confirmé à Europa Press par le Maire socialiste de la ville, Juan Antonio García, qui ce jeudi a convoqué une réunion avec son équipe gouvernementale pour tenter de clarifier ce qui s’est passé, une fois que la rumeur de vaccination de Galán s’est répandue dans la ville.

Ces derniers jours, il y a plusieurs cas de conseillers et de maires socialistes qui ont déjà été vaccinés avec des doses excessives provenant de résidences pour personnes âgées dans leurs communes. La Maire de Torrecampo (Córdoba), Francisca AlamilloIl s’est justifié comme suit: «Si je ne le portais pas, je devais le jeter». Il Maire d’Alcaracejos (Córdoba), José Luis CabreraIl s’est excusé, affirmant qu ‘”il en restait un et si je ne le portais pas, il me semblait que je n’avais pas confiance en moi”.

De son côté, la responsable de la santé de Bonares, venue dans l’équipe gouvernementale à ce terme, a reconnu “l’erreur” dans “un moment de faiblesse»Et s’est excusé pour cela. Comme l’explique le maire, elle leur a dit qu’elle s’était rendue au centre de santé accompagnant sa fille, qui allait se faire vacciner puisqu’elle y pratique ses pratiques.

Ainsi, il dit qu’une fois sur place, ils lui ont dit qu ‘”il y avait beaucoup de vaccin” et que, “pour ne pas le gaspiller«Ils lui ont demandé s’il le porterait. Le maire a assuré que le maire leur avait dit qu’il doutait, mais qu’il avait finalement accepté.

Le maire: «Le vaccin, quand il touche»

Le maire a souligné que, compte tenu de la situation complexe actuelle, ils ne peuvent admettre erreurs “graves” comme celui-ci et a influencé la pertinence de suivre les protocoles correspondants, de sorte que «vous devez vous faire vacciner quand il s’agit de vous».

Ce mercredi, dans le groupe WhatsApp Parmi les porte-parole municipaux, le PP a demandé au maire s’il avait des preuves qu’un membre de son équipe avait été vacciné et lui a demandé de clarifier cette affaire, à laquelle García est intervenu: «Je voulais parler directement avec mon équipe et c’est pourquoi j’ai convoqué la réunion ‘, Qui a finalement été avancé et tenu à midi.

Pour cette raison, le maire a clairement indiqué que “vous devez être décisif” et a assuré que, compte tenu de ce comportement, “Je n’allais pas tempérer son pouls». Cependant, il est reconnaissant que le conseiller ait démissionné, car il a regretté son erreur parce que le conseiller «a beaucoup travaillé cette fois».

La démission sera enregistrée ce vendredi à la mairie et jeudi prochain elle ira à la ordre du jour de la session plénière municipale.

PP: “Vous ne pouvez pas sauter la ligne”

S’adressant à Europa Press, le président du PP de Bonares et député provincial, Santiago Ponce, a fait remarquer que «de deux manières» a pu comparer le fait que le maire a reçu le vaccin dans le centre de santé local.

Ponce a fait remarquer que le conseiller «ne peut pas sauter la file d’attente“Et recevoir le vaccin” sans appartenir au groupe d’agents de santé ou au groupe à risque, selon les protocoles établis “. “Avant qu’ils n’aient pu vacciner un gros dépendant de la ville ou toute personne âgée qui attend son tour pour recevoir sa dose”, a-t-il souligné dans un communiqué.

Ponce a déclaré que c’est «intolérable qu’ils sautent les règlements “qui indiquent clairement quels sont les groupes prioritaires pour la vaccination à administrer” sans vraisemblablement que cette personne n’appartienne à aucun d’entre eux pour recevoir la première phase de vaccination.