COVID-19 :

Depuis mars de cette année jusqu’à ce que Dieu sache quand, un élément que beaucoup d’entre nous n’avaient jamais utilisé, comme les masques, est devenu quelque chose de nécessaire, recommandé et / ou requis – selon les pays – en Occident. Et il y en a à utiliser et à jeter, comme filtre, pour pouvoir utiliser pendant quelques heures, plusieurs jours, un nombre précis de lavages … Mais ils profitent aussi de la technologie, comme le masque stérilisant anti-brume électrique Xiaomi Youpin Q5S que nous avons rencontré il y a quelques mois.

Purificateur d’air portable PuriCare de LG

Mais face à un marché nouveau et intéressant comme celui des masques électriques / électroniques, il est normal que d’autres marques s’inscrivent. Et c’est ce que le LG coréen a fait avec son PuriCare purificateur d’air portable, un masque qui porte 2 filtres HEPA H13, Semblable aux filtres utilisés dans les produits de purification d’air domestique de LG. Celles-ci filtres remplaçables haute performance ils permettent au masque de «fournir de l’air frais et pur à l’intérieur comme à l’extérieur».

Équitation deux ventilateurs et un capteur respiratoire breveté, le masque «portable» permet aux utilisateurs de respirer de l’air propre et filtré tandis que le capteur respiratoire détecte le cycle et le volume de la respiration de l’utilisateur. et ajustez les ventilateurs à trois vitesses en conséquence. Les ventilateurs sont automatiquement activés pour faciliter l’entrée d’air et ralentissent pour réduire la résistance lorsque vous expirez pour faciliter la respiration.

Capteur respiratoire et réglage de la respiration

Avec un design ergonomique, LG PuriCare Wearable s’ajuste pour minimiser les fuites d’air autour du nez et du menton. Le design vous permet également de le porter confortablement pendant des heures car il roule aussi une batterie légère de 820 mAh qui offre jusqu’à 8 heures de fonctionnement en mode bas et 2 heures en mode haut.

Et pour éviter d’avoir à le démonter après chaque utilisation et à le nettoyer, Le masque est livré avec un étui équipé de lampes UV-LED qui tuent les germes. En réalité, l’étui sert à charger le masque et envoyer une notification à l’application mobile LG ThinQ (Android / iOS) lorsque les filtres doivent être remplacés pour des performances maximales.

Niveau d’efficacité

Mais de quel niveau d’efficacité parle-t-on? Ce masque est-il aussi efficace que les masques certifiés KN95? Est-ce plus? Avec un tel design -double filtres, ventilateurs, etc.-, il est concevable qu’il soit le plus efficace du marché, mais LG n’a pas encore commenté cet aspect, ni sur le prix, deux choses que nous devrons attendre pour sa présentation au salon IFA 2020 à Berlin qui se tiendra dans une semaine.