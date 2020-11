COVID-19 :

L’intérieur a réalisé une PCR sur les agents au début de la manifestation sportive, mais pas pendant celle-ci. À l’arrivée à Madrid, de nouveaux tests ont été effectués à nouveau et près de cinquante cas ont émergé. Les gardes civils infectés par Covid l’ont fait vie normale jusqu’à ce que vous connaissiez les résultats.

C’est un soulagement que peu à peu il revienne à la normale, mais dans certains cas, il vaut la peine de se demander à quel prix, et la célébration du Tour d’Espagne à vélo en fait partie, sans aucun doute. Cette année, la ronde qui aurait dû se tenir depuis la mi-août a eu lieu entre octobre et novembre et l’un des grands succès célébrés par l’organisation est zéro contagion parmi ses participants. Mais il n’y a pas que les cyclistes qui vivent une compétition cycliste. Depuis trois semaines, des précautions extrêmes ont été prises parmi les équipes qui accompagnent les athlètes, elles ont été écartées du public habituel dans ce type d’épreuves et les journalistes pour leur part n’ont pas eu de contact direct avec les composantes professionnelles de la Vuelta. Mais qu’est-il arrivé aux quelque 150 agents de la Garde civile qui ont escorté le peloton? Comment est-il possible qu’en une seule journée, 45 agents aient été testés positifs? Comment les autorités sanitaires se sont-elles échappées vers l’intérieur? et à l’organisation du retour que 25% du système de police en charge de la Garde civile était infecté? OKDIARIO a obtenu les données qui répondent à toutes ces questions.

Au début du cycle, des paramètres de sécurité rigides ont été énoncés pour éviter la contagion. Il faut tenir compte du fait que ce qui a été proposé, c’est que des milliers de personnes ont voyagé 450 communes en trois semaines. Dans un total de 18 provinces, ces milliers de composants devaient se déplacer, manger, boire et dormir, et tout cela en maintenant les mesures anti-contagion maximales. Juste une information: 400 hôtels de toute l’Espagne allaient recevoir tous ces gens, gardes civils compris.

La stratégie d’Intérieur devait donc être à la hauteur de la tâche. Il a été décidé de regrouper les agents itinérants en groupes de quatre. Ces groupes feraient tout ensemble: travailler, se reposer et manger. Ainsi, dans le cas de la détection d’un positif, le risque de transmission a été minimisé en excluant l’ensemble du quatuor de la compétition si l’un de ses composants était testé positif. Et c’est ce qui s’est passé, qu’il y avait des positifs dans le premier PCR, réalisé les 23 et 24 octobre. Des points positifs qui ont affecté différents groupes. Il fallait remplacer les gardes civils infectés par Covid et ceux qui avaient été en contact avec eux.

La Fédération de la circulation de l’Association espagnole des gardes civils est catégorique: «Ils ont fait trop de victimes pour être au début de la Vuelta et à ce rythme, ils allaient manquer de gardes, et si vous n’avez pas de gardes, vous n’avez pas de retour». Solution? Plus aucun test n’est effectué pendant des semaines jusqu’à la fin de la Vuelta. Résultat? 45 gardes civils infectés qui non seulement peuvent avoir passé plusieurs jours à travailler en itinérance en étant positifs asymptomatiques, mais jusqu’à ce que les résultats soient obtenus, ils ont mené une vie normale avec leurs familles et collègues avec le risque que cela implique. Bien sûr, la Vuelta a été célébrée. Nous verrons à quel prix.