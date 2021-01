COVID-19 :

Le 28 décembre, le cycliste barcelonais Nil Cabutí a parcouru un parcours de 43 pays et 25 700 kilomètres à vélo. Le voyage a commencé en mars, peu de temps avant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne déclare un état de pandémie dans le monde en raison du coronavirus.

Cabutí avait l’intention de couvrir la route Barcelone-Singapour lorsque les frontières des pays européens ont été fermées à la suite de la pandémie. Le cycliste a été piégé en Italie sans pouvoir continuer vers le pays asiatique, mais a décidé d’essayer un itinéraire différent. «Les contrôles de police ne m’ont pas arrêté. Les policiers m’ont regardé mais ils m’ont laissé continuer “, explique Cabutí dans Le pays.

Mais ça n’a pas été un lit de roses, eh bien les mesures restrictives dans les restaurants et les hôtels ont rendu les déplacements beaucoup plus difficiles. “Il y a eu des jours où j’ai dû manger de la charité populaire, parce que les supermarchés italiens sont fermés le dimanche”, dit le cycliste. Pour cette raison, il a commencé les journées en réservant une chambre dans les quelques hôtels encore ouverts.

Route européenne

Le point clé du voyage a été le moment où aucun des 10 postes frontaliers en Croatie ne lui a permis de passer. À ce moment-là, il a changé de route et a pu en apprendre davantage sur les différentes façons de gérer la pandémie et sur la réaction de la population.

«Les pays nordiques ont été utilisés comme exemple de gestion de pandémie, mais là, il semblait que le coronavirus n’existait pas. En Suède, par exemple, les citoyens pensaient que le virus était comme une grippe qui ne touchait que les personnes âgées », explique-t-il.

“Il se peut qu’ils pensaient que leur système de santé serait en mesure de faire face à la situation”, qualifie Cabutí.

Rôle des technologies

L’homme de Barcelone assure que La radio et Internet vous ont été très utiles pendant votre voyage. Le premier l’a accompagné dans un voyage qu’il a entrepris seul, tandis que le second lui a permis de se sortir des ennuis à de nombreuses reprises. “En Biélorussie, personne ne parle anglais, alors j’ai utilisé le traducteur pour me comprendre”. De plus, le parcours et ses expériences se retrouvent sur son compte Instagram.

Cycliste et ingénieur

Cabutí avait travaillé à l’étranger comme ingénieur civil pendant 7 ans et souhaitait entreprendre un long voyage qui unirait ses deux passions: le tourisme et le cyclisme. En fait, il a pris un congé pour pouvoir parcourir la moitié du monde à vélo.

«J’ai raté beaucoup de choses. Amsterdam semblait être une ville morte et je n’ai pas pu voir la partie anthropologique du Camino de Santiago. De plus, j’ai la route vers Singapour en attente “, conclut le cycliste.