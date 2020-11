COVID-19 :

La «haute pression sanitaire» dans le Hôpital Valme à Séville a forcé de s’activer nouvelles mesures dans son unité de soins intensifs (USI), qui passera de 14 à 36 postes, ce qui représente une augmentation de 157%.

Cette expansion répond à Plan d’urgence contre le coronavirus (Covid-19) de la direction de la zone sud de gestion sanitaire de Séville, qui cherche ainsi à adapter les espaces et à réorganiser la chirurgie nécessitant des soins post-chirurgicaux intensifs pour les patients critiques grâce à Covid.

Les mesures, comme indiqué dans un communiqué de la direction du centre hospitalier, répondent «aux besoins de soins détectés au cours de l’évolution de la pandémie». Les restrictions adoptées par la Junta de Andalucía mardi dernier, avec la prolongation du couvre-feu et la fermeture forcée des commerces non essentiels à 18 heures. Ils ont réussi à soulager la pression sanitaire dès leur première semaine: ce lundi, il y a eu 22 décès, le chiffre le plus bas en huit jours, et 2127 cas, 1200 de moins que lundi dernier..

En outre, les données reflètent une «diminution contenue» des admissions à l’hôpital pour Covid-19, bien qu’un rebond chez les patients critiques ces derniers jours. Le Conseil entend ainsi «répondre aux besoins de ce moment axé sur les patients gravement malades »et pour cela, les espaces de soins et le personnel de soutien ont été réorganisés, parallèlement à l’acquisition d’équipements électromédicaux précis.

Cette mesure implique la réorganisation de l’activité chirurgicale programmée des patients nécessitant des lits en USI dans leur période postopératoire. L’objectif est que “pour une période éventuelle, où la forte pression pour les soins en USI est maintenue, le plus grand nombre de postes de soins puisse être libéré pour garantir la couverture”.

Depuis le début de cette deuxième vague de coronavirus, et dans le cadre de l’USI, le Conseil rappelle que ce centre adapte trois espaces de soins en fonction de la demande de soins et suit son plan d’urgence pour faire face à la pandémie. L’objectif a été de générer un plus grand nombre de postes de soins pour les patients critiques, dans le cadre du double circuit de soins établi. Ainsi, en plus des installations habituelles de l’UCI, deux autres espaces avaient été activés jusqu’à présent: les anciennes installations de l’hôpital chirurgical de jour, converties en USI 2, ainsi que le nouvel hôpital chirurgical de jour, à usage polyvalent pour les soins ambulatoires, l’hospitalisation et les soins intensifs.

Les positions UCI augmentent de 157%

Le Conseil souligne qu’il a augmenté de 157% la mise à disposition de postes de soins pour les patients critiques dans cette deuxième vague de pandémie, après la «haute pression» dans son unité de soins intensifs ces derniers jours, un nouvel espace pour les patients critiques a été activé, une partie de l’unité de réanimation post-chirurgicale, qui est compensée par une salle d’opération conçue pour supporter ces fonctions .

Par conséquent, le nombre de postes de soins actuellement disponibles au CHU de Valme pour les patients critiques dans ce double circuit (patients covid et patients présentant d’autres pathologies très graves) dépasse le double du nombre habituel. Plus précisément, il est passé de 14 à 36 positions avec l’activation de la mesure actuelle, se traduisant par une augmentation de 157%.

Également, du bloc chirurgical, en collaboration avec des spécialités chirurgicales, un gros effort est fait pour reprogrammer les parties de l’activité et promouvoir la chirurgie sans admission. Ajoutez le support en ICU de plusieurs spécialités: Anesthésie, cardiologie et chirurgie vasculaire, principalement. En plus d’une couverture complète du matériel, comme c’est le cas avec la disponibilité des respirateurs.

La directrice générale de la zone sud de gestion de la santé de Séville, María Jesús Pareja, a souligné le «travail magnifique» réalisé par tous les services cliniques, une activité qui intègre la mise en œuvre des «différentes mesures qui, de manière organisée, sont activées pour donner une réponse rapide aux besoins inclus dans les phases du plan d’urgence, toujours avec le soutien des services garantir les meilleures garanties de qualité et de sécurité pour les patients et les professionnels ».