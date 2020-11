COVID-19 :

Le nouvel hôpital d’urgence Isabel Zendal, dans le quartier de Valdebebas, poursuit sa construction en un temps record. Cela fait quatre mois que les travaux ont commencé, dans ce qui était auparavant un terrain vague près de la Cité de la Justice en faillite, qu’Esperanza Aguirre a promis un jour. Maintenant, Isabel Díaz Ayuso a promis un nouveau complexe hospitalier à la suite de la crise sanitaire qui est vécu et a été vécu en mars avec la pandémie de coronavirus. Et, bien qu’il avance à un rythme vertigineux, Ce n’est pas non plus celui que la Communauté de Madrid avait promis.

Dans ce nouveau complexe hospitalier un chiffre proche de 50 millions d’euros a été investi et 14 sont récompensés pour réaliser ce travail en un temps record. L’hôpital devrait être terminé et livré samedi dernier, 31 octobre, mais les installations ne sont toujours pas terminées. Les zones sont toujours délimitées par des clôtures de construction et divers véhicules de construction qui montrent qu’il y a encore du travail dans ce nouvel hôpital que le président de Madrid a promis. En effet, les opérateurs continuent à travailler jour et nuit pour terminer les travaux.

«Il est à l’heure, ses travaux se poursuivent à un bon rythme, sur la bonne voie et, par conséquent, nous calculons que la livraison sera, comme nous l’avons calculé depuis le début, le 31 octobre », Diaz Ayuso a souligné dans l’une des nombreuses interviews qu’il a accordées aux différents médias et que Cadena SER a rassemblé dans son article. Mais ce n’est pas le seul à avoir insisté sur les délais. Le Ministre de la Santé, Enrique Ruiz Escudero, a déclaré dans une interview avec EsRadio lundi dernier que “Samedi, ils ont livré le travail” mais que «maintenant il y a la phase d’adaptation et de mise en œuvre».

Plus de 200 personnes continuent de travailler

Cependant, comme le SER l’a appris, fLes sources du même ministère de la Santé n’ont pas voulu répondre et clarifier si l’acte administratif par lequel le travail est livré a été officialisé à compter du 2 novembre, soit deux jours après la date prévue. De l’administration, ils insistent sur le fait que “Les travaux de génie civil se sont terminés le 31” et que maintenant le «plan d’assemblage et de mise en service» a commencé, ainsi que certaines enchères dérivées du plan d’assemblage, «en plus du revêtement de surface.

Cependant, le lundi matin, ils ont pu voir plus de 200 personnes travaillent toujours dans la zone du nouvel hôpital pour terminer au plus vite. “La façade et les toits du bâtiment semblent plus finis mais l’extérieur est toujours un grand espace de terrain où s’accumulent machines et matériaux de construction”, a souligné de Cadena SER. Et lorsque vous interrogez certains opérateurs sur la date de livraison, Ils parlent de certains «imprévus» dans les plans principaux.

“Ils nous ont donné trois mois de travail supplémentaires”

«Nous travaillons jour et nuit sans repos pour rattraper», explique l’un d’eux. “Il en reste beaucoup, à l’intérieur et en supprimant un secteur le travail est très tardif, je ne sais pas comment ils pourraient dire que c’était déjà », ajoute l’un des électriciens au projet. “Ils ont dit qu’ils allaient ouvrir le 1er novembre et Ils nous ont donné 3 mois de travail supplémentaires, il reste encore à faire des installations électriques, beaucoup de plomberie, le trottoir extérieur, tout en général », expliquent les techniciens et les plombiers du chantier.

“Ils veulent ouvrir une pièce, un quart, mais je ne pense pas, avant un mois …”, a été honnête un autre ouvrier. “Il n’y a rien, pas de lits ou de toilettes, nous sommes avec les installations d’eau.” «Ils m’ont dit que le président ne viendrait à rien pour l’inaugurer, mais je ne sais pas qu’il sera inauguré ici», sont quelques-uns des propos des travailleurs qui ne comprennent pas le démenti des retards par le ministère de la Santé.