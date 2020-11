COVID-19 :

La crise des coronavirus a porté un coup sans précédent à l’industrie hôtelière, qui depuis que la pandémie a commencé à prendre ses premiers coups en mars, a vu son activité et son chiffre d’affaires se réduire. Ces derniers jours, de nombreuses communautés autonomes ont choisi de décréter la fermeture de l’hôtellerie pour tenter de contenir la propagation du covid-19. Cependant, les hôteliers continuent de prétendre que ce n’est pas la solution, et ils donnent comme exemple la Communauté de Madrid, où malgré le fait que les bars et les restaurants restent ouverts, ils ont réussi à contenir le virage.

Celso torres, propriétaire d’une cafétéria et d’un atelier de pâtisserie au cœur de Séville, a salué les mesures du président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dans une vidéo à laquelle OKDIARIO a eu accès. “Il y a des communautés comme Madrid qui ne ferment pas l’hôtellerie et, en plus, les infections diminuent”, explique l’hôtelier.

«Cela fait une demi-heure que j’ai fermé les lieux en y pensant parce que je ne peux rien comprendre. Nous avons vendu 135 euros alors qu’il me coûte de monter le store de mes locaux 400 euros, si j’additionne tout pendant un mois, c’est une ruine totale », explique le propriétaire de Chocoandlate dans une vidéo devenue virale.

De plus, l’hôtelier se demande quelles sont les restrictions imposées par le gouvernement du Pedro Sanchez à l’industrie hôtelière, dénonçant la stigmatisation et la criminalisation que le secteur a subies, et les pertes qu’ils ont enregistrées à la suite des couvre-feux alors que les bars et restaurants espagnols ne concentrent que 3,5% des infections en Espagne depuis le mois dernier de mai.

«Ils nous ont remis au point lorsque les propres données du gouvernement montrent que le taux d’infections est inférieur à 3,5%, alors que les cas dans les réunions de famille et d’amis ont une incidence six fois plus élevée que dans les bars et restaurants », a-t-il critiqué dans des conversations avec ce journal.

Les communautés dans lesquelles le secteur est actuellement fermé sont Catalogne, Castille et Leon, Asturies, Murcie, Navarre et Pays Basque. Pour leur part, la Galice, l’Andalousie et La Rioja maintiennent des limites dans certaines zones de leur communauté mais pas sur l’ensemble de leur territoire.

Protège la fermeture de 10% de l’industrie hôtelière

L’association Hostelería Madrid a expliqué à ce journal qu’elle «apprécie très positivement le fait que la Communauté de Madrid garde les locaux d’accueil ouverts depuis mars et veille à ce que cette politique protège 10% de l’industrie hôtelière de la région contre le risque de fermeture, car on estime que quelque 2 365 habitants ne survivraient pas à des restrictions plus sévères.

Cependant, ils ont averti que “la situation de l’industrie hôtelière en ce moment est très délicate, le secteur est considérablement diminué à la fois en chiffre d’affaires et au niveau mental, vu la fermeture de certains des` `fleurons ” des restaurants de Madrid, comme l’a fait été le cas de Zalacaín ».

Coup dur pour l’industrie hôtelière

Actuellement, le chiffre d’affaires des bars et restaurants a chuté de 50% par rapport aux mois précédant la pandémie, ce qui a conduit de nombreux établissements à dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) et même, dans les cas les plus extrêmes, fermer ses portes.

Un total de 100000 magasins fermeront dans les mois à venir si les restrictions persistent, qui ont déjà fait perdre leur emploi à 400000 familles en raison de l’impact de la crise des coronavirus. Quelques données qui s’ajoutent à l’augmentation du nombre de faillites qui ont grimpé de 78% au mois de septembre. La pandémie a conduit le secteur de l’hôtellerie à accumuler jusqu’à présent cette année 254 suspensions de paiement ou faillites.