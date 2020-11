COVID-19 :

La crise des coronavirus a porté un coup sans précédent au secteur de l’hôtellerie, qui connaît ses plus bas jours après l’imposition de nouvelles restrictions pour arrêter la propagation de la pandémie et l’augmentation des infections ces dernières semaines. Face à ce scénario, ils demandent à l’exécutif de Pedro Sánchez un “Plan de sauvetage” pour les entreprises touchées par le couvre-feu, comme l’a déjà fait le gouvernement d’Angela Merkel, dans le but d’éviter de drainer les fermetures en décembre.

Cela a été expliqué par des sources de Hospitality Spain à ce journal qui assurent que “le secteur connaît une situation critique depuis que la crise des coronavirus a commencé à prendre ses premiers coups en mars et a urgemment besoin d’un plan de sauvetage pour éviter une ponction sur les fermetures et les licenciements “, et préviennent que “De nombreuses entreprises ne tiennent qu’un fil faute de mesures”.

«La survie du moteur de l’économie espagnole dépend de nouvelles mesures telles que les records de règlement du travail temporaire (ERTE) total pour les entreprises, baisse des loyers, arrêt des crédits liés aux entreprises, exonération du quota d’indépendants, indemnité de cessation d’activité ou exonération totale de la sécurité sociale des travailleurs », demandent-ils de garantir le viabilité du secteur au-delà de la campagne de Noël.

Aide allemande

Face à cette situation, le secteur de l’hôtellerie demande à Sánchez un paquet d’aide à l’entreprise allemande, puisque Merkel indemnisera les entreprises touchées par la fermeture totale du secteur de l’hôtellerie avec un article spécial 10 000 millions d’euros, comme Castilla y León se prépare déjà devant l’inaction de l’exécutif.

Plus précisément, le président du conseil, Alfonso Fernandez Manueco, a annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse qu’il publierait 72 millions d’euros en aide aux entreprises concernées par les nouvelles restrictions, «dont la grande majorité ira à l’hôtellerie». De plus, elle a annoncé un plan de financement du secteur hôtelier à taux zéro et avec une cadence de deux ans dans le but de garantir la survie de plus de 120000 familles qui utilisent les bars et restaurants de la communauté autonome.

Coup dur pour l’industrie hôtelière

Pendant ce temps, en Espagne, le secteur hôtelier continue de dénoncer la stigmatisation et criminalisation qui a souffert du gouvernement de Sánchez, et les pertes qu’il a enregistrées en raison des couvre-feux et des restrictions imposées pour tenter de contenir la propagation de la pandémie. Cette plainte a augmenté après qu’il est devenu connu que le Bars et restaurants espagnols Ils ne concentrent que 3,5% des infections en Espagne depuis mai dernier.

«Ils nous ont remis sous les projecteurs lorsque les propres données du gouvernement montrent que indice de contagion elle représente moins de 3,5%, alors que les cas dans les réunions de famille et d’amis ont une incidence six fois plus élevée que dans les bars et restaurants », critiquent-ils et préviennent que la fermeture de l’hôtellerie obligerait de nombreuses personnes à se réunir sans conditions de sécurité.

Sauvez la campagne de Noël

Face à ce scénario, les hôteliers demandent, dans le même temps et pour ne pas retomber dans les erreurs du passé “une ouverture progressive et sûre, qui ne met pas en péril la viabilité de nos établissements et nous permet d’épargner, ne serait-ce qu’en partie, le Campagne de Noël, la seule bouée de sauvetage à laquelle nous pouvons nous accrocher aujourd’hui, après cette année 2020 désastreuse ».

De leur côté, ils calculent que 100 000 établissements au total fermeront dans les prochains mois si les restrictions se poursuivent, ce qui a fait que 400000 familles ont déjà perdu leur emploi en raison de l’impact de la crise des coronavirus. Quelques données qui s’ajoutent à l’augmentation du nombre de faillites qui ont bondi de 78% au mois de septembre. La pandémie a conduit le secteur de l’hôtellerie à accumuler jusqu’à présent cette année 254 suspensions de paiement ou faillites.